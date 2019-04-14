Kocaeli’nin favori böreği hangisi?

Börek şüphesiz ki en sevdiğimiz hamur işlerinden biri.

İncecik açılmış yufkanın içine koyulan çeşitli malzemeleriyle asla hayır diyemediğimiz bir lezzet.

Hamurun belki de en sevdiğimiz hali olan böreğin kentlere özel siparişlerini inceleyen Yemeksepeti, Türkiye’nin börek sevgisini ortaya çıkardı.

Kocaeli kıymalı börek diyor

Yemeksepeti börek raporuna göre Kocaelililer, en çok kıymalı böreği tercih ettiler. Kıymalıdan sonra en sevilen börek ise peynirli börek oldu.

Kocaeli değişik tatlar arıyor

Kocaelililer klasik tercihlere yönelse de aynı zamanda farklı tatlara da açıklar. Restoranların sunduğu farklı çeşitleri denemeyi sevenler bu lezzetleri klasik çeşitlerle kıyasıya bir rekabete sokuyorlar. Son 3 ayda geçen senenin aynı dönemine göre;

Patlıcanlı börek 6 kat daha fazla sipariş edildi.

Pırasalı börek 5 kat artışla börekte farklı tat arayanların tercihi oldu.

Kavurmalı böreğin sipariş sayısında 3 kat artış yaşandı.

Haşhaşlı börek ve sosisli börek sipariş sayısını 2 kat arttırdı.

Eskisi kadar tercih edilmeyenler de var

Kocaelililer bazı börek çeşitlerini ise bir önceki yıla kıyasla daha az tercih etti. Yine son 3 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre; sucuklu börek siparişleri %44, sebzeli börek siparişleri %34 azalırken, paçanga böreği siparişlerinde ise %10 düşüş yaşadı.

Börek zamanı: Kahvaltı

Bizim için en önemli öğün olan kahvaltı, aynı zamanda böreğin en sevildiği öğün. Kocaelililer en çok 10.00-12.00 saatleri arasında börek siparişi verirken, akşam saatlerinde börek siparişlerinde ortalama %80 düşüş yaşanıyor.

Hafta sonları % 5 artış yaşanıyor

Ofis ve ev kahvaltılarının sevileni börek, en çok hafta sonu kahvaltılarında gözde. Evde hazırlanan kahvaltı sofralarındaki börekler artık online siparişlerle yerini alıyor. Kocaelililer hafta sonları börek siparişlerini %45 arttırıyorlar. 23 ve 24, böreği en çok seven yaş olurken; böreğe diğer yaşlara göre mesafeli olan yaş ise 47.

Restoranların cirolarında % 35 artış

Artan siparişlerle birlikte restoranların cirolarında da 2018 yılında bir önceki seneye göre % 35’e yakın artış yaşandı. Kocaelililer ise 2018’de böreğe sepet başına 15 TL ayırdılar.

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İnternetle alışveriş sektörü her geçen gün gelişiyor…

Kocaelililer, börekte; kıymalı böreği tercih ediyor…

Açıkçası ben patatesli böreği tercih ederim…

DP’li Nail Baki 2023’ü düşünüyor

Demokrat Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nail Baki, bu seçimlerde iyi bir strateji belirledi. Halkla iyi diyalog içinde oldu… Çok başarılı projeler üretti… Ama istediği oyu olamadı. Baki, toplamda 6.991 oy aldı. En yüksek oyu 1969 oyla İzmit’te aldı… Baki en az oyu 70 oyla Dilovası’nda aldı. Doğulu vatandaşların çoğunlukta olduğu Dilovası’nda alınan 70 oy, bence çok değerli. Gazetemizi ziyaret eden Baki, siyaseti bırakmayacağını, 2023’de yine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını söyledi. Siyasete yeni bir soluk getiren Nail Baki’ye şimdiden başarılar diliyorum.

Reyhan Başaran en çok oyu Gebze’de aldı

31 Mart’ta yapılan seçimde Emek Partisi İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran, bağımsız olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Başaran, toplamda 3.136 oy aldı… En yüksek oyu 1340 oy ile Gebze’de, en az oyu ise en az oyu ise 17 oyla Kandıra’da aldı. Başaran, İzmit’te ikamet ediyor… Ve Emek partisi İzmit İlçe Başkanlığı yaptı… İzmit’te toplamda 437 oy aldı. Aslında İzmit’te daha fazla oy almalıydı. Demek ki, Gebze’de, İzmit’ten daha çok emekçi var… Siyasete renk katan Başaran’a siyasi hayatında başarılar diliyoruz.

Büyükakın’a Gebze desteği

Gebze için, AKP’nin kalesi derler… Bu doğru… Zira AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, 118.586 bin ile en yüksek oyu Gebze’den aldı… Büyükakın, İzmit’te ise 107.708 oy aldı. Her iki ilçenin seçmeni birbirine yakın… Yani, Gebze, İzmit’ten daha çok Büyükakın’a destek vermiş oldu. Büyükakın, Kocaeli toplamında ise 609.325 oy aldı… Büyükakın, tüm ilçelerde de birinci olmayı başardı… AKP, belediye başkanlında İzmit’te 97 bin oy aldı. Yani Büyükakın, İzmit’te partisinden daha fazla oy aldığı görülüyor. Yani AKP’liler İzmit’te, adayları Sibel Gönül’den daha çok Büyükakın’a sahip çıktıkları görülüyor.

Serdar Kaman İzmit’te birinci

31 Mart’ta yapılan seçimde Millet İttifakı İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman, toplamda 358.377 oy aldı. Kaman, 87.501 ile en yüksek oyu İzmit’te aldı… Gebze’de ise Kaman 57.492 oy aldı. Millet İttifakı CHP’den İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, 107 bin oy aldı. Yani, Fatma Hanım’a oy verenler, Büyükşehir’de Serdar Kaman’a oy vermedi. AKP’nin adayı Tahir Büyükakın, Gebze’de, İYİ Parti’nin adayı Serdar Kaman ise İzmit’te en yüksek oyu aldı. Yani, Gebze’de Cumhur İttifakı, İzmit’te Millet İttifakı güçlü diyebiliriz.