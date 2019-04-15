Fatma hanıma kırmız halılar serdiler…

Vallahi pes!..

İzmit Belediye başkan adayıyken ve AKP’li Sibel Gönül ile yarışa katılırken, sık sık yaptığı gibi maçlara gelen Fatma Kaplan Hürriyet, henüz seçilmediği ve yarışı sürdürdüğü için, İzmit Belediye Spor Kulübü yönetimi tarafından, kızların maçında olumsuz karşılanmış ve sahaya inip çiçek vermesi bile engellenmek istenmişti.

Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk, bu konuyla ilgili açıklamalarıyla büyüyen olayı kapatmaya çabalarken, inandırıcı olamamış, çifte standardı gölgeleyememişti.

Sibel Gönül ise bir başka hafta İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımının maçına gelmiş ve adeta başkan gibi ağırlanırken, siyasi şov yapmış, bir omuzlarda taşınmadığı kalmıştı.

Bu çifte standart bile spor severlerin, seçmenlerin, halkın tepkisini çekmiş, şimdi başkan seçilen Fatma Kaplan Hürriyet’e olan sempatiyi artırmıştı. O zaman milletvekili olan Fatma Kaplan Hürriyet, seçimi kazanıp da, İzmit Belediye Başkanı olunca, soluğu yine kızların maçında aldı…

Ancak bu kez, hem de aynı kişiler tarafından kraliçeler gibi karşılandı. Adeta yollarına gül suyu döküldü…

Kırmızı halılar serildi…

Bu görüntü tebessümle karşılanırken, basketbol takımının kurmaylarıyla, kulübün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanan Hürriyet’in, yeni dönemde kulüple ilgili nasıl bir yönetim listesi hazırlayacağı ve nasıl bir sponsorluk sağlayacağı merak ediliyor.

Şimdiki yönetimden pek çok kişinin, yeni yönetimde olmayacağı ise aşikar….

Hürriyet: Basketçi kızlarımız, gönül rahatlığıyla tatillerini yapsınlar!..

Bu arada, basketbol takımına sahip çıkıp çıkmayacağıyla ilgili endişeleri de gideren Başkan Hürriyet, gazetemize özel açıklamada bulunarak “Kızlar merak etmesin ve tatillerini gönül rahatlığıyla yapsınlar. Takımımız aynı güç ve azimle yeni sezona da hazırlanacaktır. Şu an yorum yapmak için erken. Ancak ben bu takımı ortada bırakmam. Kamuoyu rahat olsun” dedi. Böylece son maçlarını oynayan kızlar, tatile çıktı. Teknik heyet de yeni sezonla ilgili yönetimle masaya oturarak bir rapor hazırlayacak ve Başkan Hürriyet’e sunacak. Şu anda başkanlık koltuğunda oturan Muhammet Öztürk’ün durumu da, Hürriyet koltuğa oturduktan sonra masaya yatırılacak. Yeni dönemde güçlü bir spor örgütünün kurulması planlanıyor. Güreş ve futbol şubeleri de bu yeni dönemde kulüp yönetimi tarafından projelendirilecek…

Derbi mi?..

Yahu ne derbisi be… Yıllardır yazıyorum, söylüyorum…

Kocaelispor olmadan bu ligin tadı yooook…

Bu lig Körfezsiz öksüüüüz…

Hatırlayın Kocaelispor-Fener, Kocaelispor-Beşiktaş, Kocaelispor-Galatasaray maçlarını… 8-9 gollü biten maçlarda, Kocaelispor büyük denen balonları birer ikişer patlatır, İstanbul’da da, İsmetpaşa’da da tarih yazardı…

Var mı şimdi ligde böyle bir babayiğit?..

İşte Fener-Galatasaray derbisi…

Koskoca dediğiniz Fenerbahçe hem de kendi sahasında, vakit geçirmek için çimlere yatıyor, autu geç kullanıyor, bir puana göbek atıyor…

Bu mu büyüklük?..

Büyük denen takımların, Kocaelispor karşısında 4-5 yememek için de zaman geçirdiği günleri unutmadık elbette…

Asıl büyük Kocaelispor ama içimizdeki İrlandalılar yüzünden hâlâ 3.Lig’de sürünüyor…