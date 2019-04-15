Vali Aksoy’dan eğitimcilere uyarı!

Valilikte Kocaeli’de 2017-2019 yılları arasında ‘Eğitimin Niteliğini Geliştirme Çalışmaları’ konulu toplantı yapıldı…

Toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da katıldı…

Aksoy, eğitimle ilgili birçok konuda bilgi verdi…

Bugünkü köşemi Aksoy’un madde bağımlılığı ve Gebze’de öldürülen müdür yardımcısı ile ilgili düşüncelerine yer vermek istiyorum…

EĞİTİM CAMİASI YASTA

Hatırlanacağı üzere Nisan ayının başında Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

11'inci sınıf öğrencisi F.C., henüz bilinmeyen bir nedenle Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürmüştü.

Bu olay, eğitim camiasında büyük üzüntü yaratmıştı.

Kuyucu’yu bıçaklayarak öldüren öğrencinin, ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği belirtilmişti…

Bu da öğrencinin uyuşturucu bağımlısı olabileceğini gösteriyor…

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSU

Vali Aksoy’un uyuşturucu ile mücadele konusundaki sözleri;

“Bağımlılıkla mücadele önemli.

İlimizde bir kurulumuz var ve her kurumun yürüttüğü önemli çalışmalar var.

Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda önemli çalışmalar ortaya koyuyor.

Bu çok hassas bir konu…

Madde bağımlılığı, uyuşturucu, sigara bağımlılığı gibi elektronik bağımlılığı da önümüzdeki en büyük tehditlerden birisidir.

Bu bakımdan bu eğitimleri önemseyelim.

Çocuklarımıza yönelik olarak, velilere yönelik olarak bu çalışmalarımızı da büyük bir titizlikle sürdürelim.

Mücadeleyi bir kurumumuzla sürdürmeyelim, herkesin burada yapabileceği birçok çalışma var.

Bu konuda sizlerin de başlattığı yürüttüğü bu çalışmaları, bundan sonra daha da geliştirerek, daha üst noktalara taşımamızda büyük yarar var”

MÜDÜR YARDIMCISININ ÖLDÜRÜLMESİ KONUSU

Vali Aksoy’un öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı ile ilgili sözleri;

“Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Gebze de bir müdür yardımcımızı öğrencimiz saldırarak, şehit etmişti.

Bununla ilgili neler yapılabilir.

Bunu herkes kendi ilçesinde düşünmeli sorgulamalıdır.

Bu anlamda özellikle rehber öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor.

Bu bakımdan özellikle öğrencilerimizin durumlarını, sorunlarını öğrenerek, bu sorunlara karşı çözüm üretme mekanizmalarımızı geliştirmeliyiz.

Bu durumları konuşmak tartışmak durumundayız.

Çocuğu okuldan atmak çözüm değildir.

Bu daha büyük sorunları da meydana getirecektir.

Bu konuda sadece okullardan değil toplumun her kesiminin yapması gereken, çalışmaları ortaya koyması lazım.

Hep birlikte bu sorunları ele alıp çözüm üretmek durumundayız.

Bu yönüyle de bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşmamak adına ortaya çıkmamız lazım.

Milli Eğitime bağlı okullarda öğrencimiz intihara teşebbüs etmiş veya intihar etmişse Müfettiş görevlendirip, durumunu inceletiyoruz.

Burada amacımız kimseyi cezalandırmak değil, sadece duyarlılığı biraz daha üst noktaya taşıyabilmektir. Öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin bu konudaki duyarlılığını üst noktalara taşıyabilmektir.

Çalışmalarımızda heyecanımızı yitirmemeli, motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz.

Bizler yönetici olarak çalışma arkadaşlarımızın moral motivasyonlarını yüksek tutmaya gayret edeceğiz.

Başarı varsa bu başarıyı da takdir etmek önemlidir.”

YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR!

Vali Aksoy’un bağımlılıkla mücadele ve müdür yardımcısının öldürülmesiyle ilgili konuşmasını yukarıda verdim…

Şu bir gerçek ki; Uyuşturucunun ilkokulların kapısına dayandığı bir ortamda, okul müdür yardımcısının odasında öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bir ortamda, birey olarak hepimize büyük görevler düşüyor…

Gerekli her türlü tedbiri almalıyız, gerekli her türlü mücadele içine girmeliyiz.

Aksi takdirde yarın daha çok ağlamaya, ak vah çekmeye devam ederiz…

AKP’li Zeki Aygün’ün aylık geliri ne kadar?

AKP’den seçime giren Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı oldu… Mazbatayı aldı, koltuğa oturdu… Derince Belediyesi’nin en büyük kuruluşu Çenesuyu A.Ş.’dir. Belediye başkanı hem başkanlık maaşını, hem de Çenesuyu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak maaş alır… Yani Zeki Aygün, yaklaşık 12 bin lira belediye maaşı, yaklaşık 10 bin lira civarında da Çenesuyu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak maaş alacak. Zeki Aygün’ün aylık çıplak maaşı 22 bin lira civarında olacak. Aygün, bir de milletvekili emeklisi… Oradan da 8 bin lira maaş alacak… Aygün’ün maaşı 30 bin liraya yakın…

Çenesuyu A.Ş.’de genel müdür kim olacak?

Çenesuyu A.Ş., Derince Belediyesi’nin bir iştirakidir… Derince Belediye Başkanı olan kişi, bütün örtülü ödeneklerini buradan yapar. Yapılan faaliyetlerle ilgili muhalefet milletvekillerine bilgi verilmez… Çenesuyu A.Ş.’nin genel müdürlüğüne Cumhur Seferoğlu’nun atanacağı konuşuluyor… Sefaroğlu, bir önceki dönem belediye başkan aday adayı olmuştu. Bakalım bu söylenti doğru çıkacak mı?

CHP’li Taşdemir öz eleştiride bulundu

Bilindiği gibi Millet İttifakı İYİ Parti’nin Körfez Belediye Başkan adayı Salih Şirin idi… Şirin, seçimi AKP’nin adayı Şener Söğüt’e karşı kaybetti. CHP Körfez Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Kocaeli Büyükşehir Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, seçim sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamasında öz eleştiride bulundu… Taşdemir, “Amacımız Körfez ilçesini hak ettiği noktaya getirecek çalışmalar yapmaktı. Kimseyi ötekileştirmeden sadece hizmet odaklı çalışmaktı. Demek ki kendimizi Körfez halkına iyi anlatamadık. Kabahat halkımızda değil, bizdedir” dedi. Taşdemir’in bu öz eleştirisi de önemli…