Mustafa Çulcu başkan hakemler şampiyon!..

İşte liglerin son haftaları geldikçe, ortalık toz duman oldu. Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra ‘MHK ligi dizayn ediyor’ diyerek MHK’i açıkça suçluyor, bir gün sonra Galatasaray yönetimi, MHK Başkanı Sabri Çelik ile kapalı kapılar ardında toplantı yapıyor. İş rayından çıktı. ‘Var’ geldi, hakemler rehavete kapıldı‘ mantığına kimseyi inandıramazsınız. ‘VAR’ geldi, hakemliğimizin gerçek yüzü ortaya çıktı.

Konunun bizi yakından ilgilendiren kısmı Mustafa Çulcu elbette…

Geçtiğimiz haftaki bir yazımda, özetle, “Çulcu yine ‘hayır’ diyemedi, tam cehennem ortamında MHK’de görev aldı. Başkan olsa neyse, başkan vekili oldu, başına bela aldı’… Sabri Çelik’in şu da ipin ucunu kaçırması ortamında, haliyle o da hedef haline geldi. Yani kurunun yanında yaş da yanar hesabı…

Dünyanın en iyi 5 hakeminden biri olan Cüneyt Çakır’a sahip olmamıza rağmen, hakemliğimizin durumu içler acısı halde bulunuyor…

Tek çözümü, Çulcu’nun bir an önce ipleri ele alması, Sabri Çelik’in istifa etmesi, hakemliğimizin düze çıkmasıdır…

Şu anda MHK’de bu işi (Cüneyt Çakır gelene kadar) en iyi yapacak kişi Çulcu’dur…

Çulcu ve Çakır da el ele vererek, hakemliğimizi kurtarır, kaliteyi artırır, disiplin getirir…

Benim tanıdığım ve bildiğim Çulcu, bir gün önce kendilerini ‘ligi dizayn ediyorlar’ hakaretinden bir gün sonra, Galatasaray yönetimini kabul etmez…

İki-iki daha dört eder…

Yoksa, M.Başakşehir patronu Göksel Gümüşdağ TFF’nin patronu oldu da, bizim mi haberimiz yok?..