Fatma Kaplan Hürriyet  “Belediyede çok köklü bir değişim düşünmüyorum”

Ve 15 yıl aradan sonra Kocaeli’de CHP’nin yüzünü Fatma Kaplan Hürriyet güldürdü…

Seçimi kazanıp önceki gün mazbatasını alam Fatma Başkan, CHP seçmenine bayram sabahlarını aratmayan bir sevinç yaşattı.

İzmit Belediyesi önünde yapılan kutlama ve devir teslim töreni sırasında yaşananlarla ilgili notlarımı yazımın diğer bölümünde yer alıyor. Bu yazıda ise sizlere Fatma Başkan’ın belediye personeliyle ilgili düşüncelerini aktarmak istiyorum.

İzmit Belediyesi’nin 8 beşken yardımcısı kullanma hakkı bulunuyor. Önceki dönem başkanı Nevzat Doğan bu hakkın 5 tanesini kullanıyordu.

4’ü memur belediye başkan yardımcısıydı biri ise meclis üyeliğinden başkan yardımcısıydı.

Şuan İzmit Belediyesi’nde 3 başkan yardımcısı bulunuyor.

Gelelim Fatma Başkan’ın bu kişiler hakkındaki inisiyatifine…

Önceki akşam bir haber konusuyla alakalı telefonda görüştüğümüz Fatma Kaplan Hürriyet’e kimleri başkan yardımcısı yapmak istediğini sordum. Ve bu 8 kişilik başkan yardımcılığı hakkını kullanıp kullanmayacağını sordum.

Fatma Hanım, “organize şemasına göre 5 başkan yardımcısı kullanılıyor. 8’e çıkartmak demek müdürlüklerin bazılarını ayırmak anlamına geliyor. O yüzden bu kısa sürede verilecek bir karar değil. Başkan yardımcıları konusuyla ilgili netlik kazanan düşüncelerimizi ileride paylaşacağız” dedi.

Fatma Başkan şöyle devam etti, “Tabi ki yeni bir başkan güveneceği bir ekibi yanında ister. Bazı takdirlerimiz olacak, ancak müdürlük düzeninde değişiklik yapmayı pek düşünmüyorum.”

Nevzat Doğan’ın inceliği…

İzmit Belediyesi eski Başkanı Nevzat Doğan’ın bundan bir hafta önce aramış ve devir teslim törenine katılıp katılmayacağını sormuştum.

Soruma şaşırmıştı. Tabi ki katılacağım. Bu demokratik bir yarıştı. Fatma Hanım’a belediyeyi ellerimle teslim edeceğim” demişti. Öyle de yaptı…

Devir teslim günü saat 14.00’da İzmit Belediyesine gittim. Nevzat Bey’de aynı anlarda belediyeden içeri girdik. Odasında bir süre sohbet ettim. Görevi teslim edeceği Fatma Hanımı nasıl karşılayacağını belediye personeliyle paylaşıyordu. Ve Nevzat Doğan Fatma Hürriyet Kaplan’ı belediyenin kapısında çiçeklerle karşıladı. Merdivenlerden birlikte çıkarak makam odasına geçtiler. 30 dakikalık bir sohbetin ardından Doğan, 10 yıldır kullandığı mührü yeni başkan Hürriyet’e takdim etti.

“İçiniz rahat olsun personeli bana emanet”

Nevzat Doğan’ın konuşmasının ardından Fatma Hanım kısa bir konuşma yaptı. Başkanlık makamındaki sohbette, Hürriyet, “Sayın başkanım öncelikle içiniz rahat olsun. Buradaki bütün personel arkadaş bana emanet. Hepsiniz hakkı hukuku, hepsinin buradaki çalışma huzuru ve barışı bana emanet olacak. Bu anlamda özellikle adalet duygusu yüksek bir hukukçu olarak her zaman hassas olacağım.

Ben açlığı ve yokluğu yaşamış biriyim. O yüzden de insanların alın teriyle ekmek kazanmasının ne demek olduğunu en iyi bilenlerdenim. İşini doğru yapanların alın teri benimde boynumun borcudur” dedi.

İki taraflı iyi dileklerle geçen devir teslimin ardından Fatma Kaplan Hürriyet, Nevzat Doğan’ı belediyenin kapısına kadar eşlik ederek uğurladı.

Yeni dönem İzmit ve İzmitliler için hayırlı olsun.

Doğan, Sirmen’e “üstat” diye seslendi

Devir teslim töreni sırasında dikkat çeken diyaloglardan biride Nevzat Doğan’ın, CHP’li Sefa Sirmen’e seslenişi oldu. Eski belediye başkanlarından bahsederken karşısında Sefa Sirmen’i gören Nevzat Doğan, bir önceki dönem rakibi olan Sefa Sirmen’e “Üstat” diyerek selamlaştı. Ayağa kalkarak Sefa Bey’in elini, iki eliyle sıktı.

Duvardaki fotoğraflar…

İzmit Belediyesi’nde önceki gün tarihi bir devir teslim yaşandı. Herkes davranması gerektiği gibi davrandı, her şey olması gerektiği gibi oldu. Ancak, başkanlık makamının duvarında bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı ile eski başbakan- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın fotoğrafları artık yerinde yoktu. Bu durum Fatma Kaplan Hürriyet’e mal edilmek istendi.

Tabi edilemedi… Duvardaki o fotoğraflar Hürriyet, Belsa Plaza’ya gelmeden çok önce kaldırılmıştı. Eski başkan Nevzat Doğan ile bu fotoğrafı çektirdiğimizde, Fatma Başkan henüz adliyede mazbatasını almamıştı. Ve göründüğü gibi duvarda sadece Atatürk fotoğrafı var.

Bu koronun tamamı öğretmenlerden oluşuyor

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Sanat Gecesi düzenliyor. Tamamı öğretmenlerden oluşan koro, Türk Halk Müziği konseri ve halk oyunları gösterisi sergileyecek. 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da etkinlik Sabancı Kültür Merkezi salonunda gerçekleşecek.