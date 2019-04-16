15 yıl aradan sonra İzmit’te CHP DÖNEMİ BAŞLADI!

İzmit Belediyesi idi…

Sonrasında İzmit Büyükşehir Belediyesi oldu…

İzmit, ikiye ayrıldı…

Merkeze Saraybahçe Belediyesi, Bekirdere ve Mehmet Ali Paşa tarafına da Bekirpaşa adı verildi…

Kim bu ismi takmışsa, halt yemiş…

Bekirpaşa diye bir kişi yok…

Birisi sorsa; Bekirpaşa kim diye, kimsenin vereceği cevap yok…

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İzmit Belediye Başkanı Sefa Sirmen, Büyükşehir yasası çıkınca, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı oldu…

Saraybahçe Belediye Başkanlığına Hikmet Erenkaya, Bekirpaşa Belediye Başkanlığına da Fikret Toker seçildi…

SİRMEN’İN SPOR BAKANI HAYALİ

Sonrasında İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen’in, SPOR BAKANI olma hayali yeşerdi…

2002 yılında yapılan genel seçimlerde belediye başkanlığından istifa ederek CHP’den Kocaeli milletvekili oldu…

Sirmen, milletvekili oldu, ama CHP iktidar olamayınca, Sirmen’in hayali suya düştü.

ERENKAYA-TOKER ÇEKİŞMESİ

Sirmen, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılıp milletvekili olunca, Saraybahçe Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya ile Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için kulisler yaptı…

Sonrasında oylama yapıldı…

Birkaç oylamada sonuç çıkmadı…

NECAT ÇAKIR DEVREYE GİRDİ

Sonunda Bekirpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Necat Çakır, Saraybahçe Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya’yı destekleyince, Erenkaya İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı oldu… Erenkaya’nın yerine de Saraybahçe Belediye Başkanlığına Metin Alan getirildi…

ERENKAYA SEÇİMİ KAYBETTİ

Erenkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı olunca, Sirmen ve ekibinin yerine, kendi ekibini yerleştirdi.

Partide büyük sıkıntılar yaşandı…

2004 yılında yerel seçimler yapıldı…

AKP’nin adayı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi… CHP’nin adayı Hikmet Erenkaya seçimi kaybetti…

CHP, İZMİT’İ AKP’YE KAPTIRDI

Yani CHP, İzmit’i 2004 yılında AKP’ye kaptırdı…

2004’teki seçimlerde CHP’nin Saraybahçe Belediye Başkan adayı Metin Alan ve CHP’nin Bekirpaşa Belediye Başkan adayı Fikret Toker, seçimi AKP’nin adayları Halil Vehbi Yenice ve Abdullah Köktürk’e karşı kaybetti…

Yani, CHP; hem İzmit Büyükşehir’de, hem Saraybahçe’de, hem de Bekirpaşa’da seçimi AKP’ye karşı kaybetti…

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2004 yılının ikinci yarısında Büyükşehir statüsü değiştirildi ve İzmit Büyükşehir’in sınırları genişletildi…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu…

2009’da yapılan seçimler öncesinde Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri birleştirildi ve İzmit Belediyesi kuruldu.

Belediye başkanı da Halil Vehbi Yenice yapıldı…

2009’daki yerel seçimlerde AKP, İzmit Belediye Başkanlığına Halil Vehbi Yenice’nin yerine Nevzat Doğan’ı aday gösterdi…

CHP de Fikret Toker’i aday gösterdi…

Seçimi AKP’nin adayı Nevzat Doğan kazandı…

O dönem, İzmit Belediye Meclisinde CHP’liler çoğunluktaydı.

2009’daki seçimlerin ardından AKP’nin adayı Nevzat Doğan, İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu…

Doğan, 2014’te yapılan seçimde yine aday oldu ve CHP’nin adayı Sefa Sirmen’e karşı seçimi kazandı.

GÖNÜL-HÜRRİYET ÇEKİŞMESİ

Doğan, 2019’daki seçimlerde aday olmadı…

AKP, Doğan’ın yerine Sibel Gönül’ü aday gösterdi…

CHP de son yılların parlayan yıldızı Fatma Kaplan Hürriyet’i İzmit’e aday gösterdi…

Kağıt üstünde Fatma Hanım’ın seçimin favorisi olduğunu her fırsatta söylüyordum.

Bunu Fatma Hanım’a gazetemizi ziyaretinde de söyledim…

Nevzat Doğan, tekrar aday olsaydı, bu kez şansların yüzde 50 olduğunu ifade etmiştim…

MÜHÜR FATMA HANIM’DA

Neticede seçim yapıldı…

AKP, bütün ağırlığını İzmit’e vermesine rağmen seçimi CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet kazandı…

Hürriyet bu sonuçla, AKP’nin15 yıllık İzmit Belediyesi hegemonyasına son verdi.

İzmit’i 10 yıl yöneten Nevzat Doğan, devir teslim törenine katılarak, mührü Fatma Hanım’a vermesi, takdire şayan.

İzmit’te artık Fatma Kaplan Hürriyet dönemi başladı…

CHP’NİN GEÇMİŞTEKİ HATALARI

Şunu da unutmamak lazım…

2004 yılında CHP, seçimi AKP’ye karşı neden kaybetti?

Kaybetti, çünkü dönemin belediye başkanları, belediyeyi iyi yönetemedi…

Kendi aralarında büyük rekabet yaşadı…

İhaleler, işin ehli olmayan kişilere verildi…

Meclis üyeleri, kendilerine verilen kontenjanları para karşılığında sattıkları iddia edildi…

Bir daha o koltuklardan inmeyeceğiz havalarına girildi…

Durum böyle olunca, seçimin kaybedilmesi kaçınılmaz oldu…

GÖZLER FATMA HANIM’DA

Fatma Hanım, görevini başarıyla yaparsa, iyi projeler üretirse, AKP’nin izlerini siler…

Fatma Hanım, Kocaeli’de AKP dışında tek farklı partili belediye başkanı…

Başarılı bir belediye başkanlığı yaparsa, bu 2024’te yapılacak yerel seçimlerde, diğer ilçelere ve Büyükşehir’e de referans olur…

Şimdi bütün gözler Fatma Hanım’da…

Fatma Hanım’ın yapacağı her adım, yapacağı her proje, dikkatle izlenecek…

Nevzat Doğan’dan anlamlı paylaşım

10 yıl kesintisiz İzmit Belediye Başkanlığı yapan Nevzat Doğan, 10 yıl yeter deyip, bu dönem aday olmadı…

Gönlü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığında idi, ama aday gösterilmedi…

AKP’li Doğan, İzmit Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Fatma Kaplan Hürriyet’e görevi devretti…

Görevi, gönül rahatlığıyla devrettiğini söyledi…

Doğan, sosyal hesabından “Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, gel birazda sen oyalan” Yunus Emre. Hayırlı olsun şehrimize…” paylaşımında bulundu.

Doğan’a bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Zaman zaman hatalar yapsa da zor bir görevi, alnının akıyla tamamladığını söyleyebiliriz.