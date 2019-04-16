Fatma Hanım, çok fazla sorunu olmayan bir belediye devraldı

Belediyelerde son devir teslim İzmit Belediyesi’nde yapıldı.

Fatma Kaplan Hürriyet başkanlık koltuğuna oturdu, böylece CHP’nin 15 yıllık İzmit özlemi sona erdi.

Önceki günkü devir teslim töreni her yönden muhteşemdi.

Halkın ilgisi…

Görevini devreden Nevzat Doğan’ın siyasi nezaketi…

Tam bir “demokrasi şöleni” yaşandı.

Görevi devreden, AKP’li…

Görevi devralan, CHP’li…

Biri avukat, biri doktor…

Dillerinden başarı ve teşekkür eksik olmadı.

Hatta gülümseten diyaloglar yaşandı.

İşin güzelliği burada!

Fatma Hanım şanslı

Mesleğimiz gereği yıllardır belediyeleri izleriz.

Şu kadarını söyleyeyim, Fatma Hanım şanslı, son derece derli toplu bir belediye devraldı.

Sorunu en az bir belediye…

Benim tespitlerim şunlar:

*İzmit Belediyesi’nin bir zamanlar maliye ve sigortaya 115 milyon Lira borcu vardı, bu borçlar verilen taşınmazlarla kapatıldı. Daha sonra biriken tutar da yapılandırıldı. Halen varsa, maliye ve sigortaya az bir borcu vardır.

*Çalışanlarına hiçbir borcu yok. Maaşlarını düzenli ödeyebiliyor.

*Hiçbir bankaya kredi borcu yok.

*Piyasadan alacakları ile piyasaya borçları hemen hemen birbirini karşılıyor.

*İki şirketi SARBAŞ ve BEKAŞ benim bildiğim, artıda.

*Mal varlığı ve para kaynakları eskiye göre 2-3 kat arttı.

*Belediyede siyasi amaçla çalıştırılan, kamuoyunda “bankamatik memur” diye adlandırılan tek bir kişinin dahi olduğunu sanmıyorum. Öyle olsaydı, belediye başkan yardımcılığı kadrosu 8 olmasına rağmen, yıllardır bunun sadece beşini kullanmazdı. Hepsini doldururdu.

*13 belediye içinde “mali disiplini” en iyi olan belediye!

Fatma Kaplan Hürriyet, böyle bir belediye devraldı.

Bizim gördüğümüz bu!

Bizim bilmediğimiz yönleri de varsa, bize aktarılırsa, bunları da yazarız.

Bence Hürriyet, bu fırsatı iyi değerlendirmeli.

Binali Yıldırım’ın o basın toplantısı

Dikkatle dinledim.

Bittiğinde, “Keşke” dedim, “keşke Binali Bey bu basın toplantısını yapmasaydı… İstanbul seçimleriyle ilgili “murdar”, “organize kötülük” ve “sahtekârlık” gibi sözcükleri kullanmasaydı…”

Bu ve benzeri sözcükler Binali Bey gibi ağırbaşlı birine yakışmadı.

Gerçek Gürcüler, tırışka Gürcüler

Dün öğleyin İzmit Fevziye Camii avlusunda Hayati Terzi’nin cenazesindeyiz.

Geniş bir grup sohbet ediyoruz.

Rafet Yıldızlı, “Gürcüleri yazmışsın, güzel olmuş, ama benim dışımdakiler gerçek Gürcü değil. Kocaeli’deki tek gerçek Gürcü benim” diye konuya girdi.

“Senden sonra kim geliyor?”

“Cemil Karakadılar… O da rahmetli oldu… Cemil Abi bir numaraydı, ben iki numaraydım, Cemil Abi ölünce ben bir numara oldum…”

“Tamam da, bak Sefa Bey geliyor, o Gürcü değil mi?”

“Onlar tırışkadan Gürcü…”

“Aranızdaki fark ne?”

“Ben dil biliyorum. Gürcücenin alfabesini biliyorum… Benden başka Gürcüce bilen yok!”

“Bak yazacağım bu söylediklerini…”

“Aynen yaz. Gürcüceyi benden daha iyi bilen varsa gelsin!”

Yazdım.

“Gerçek Gürcülük” ve “tırışkaGürcülük” konusunda söyleyeceği olan varsa, buyursun söylesin!”

Hayati Terzi’nin cenazesinde hatırladığım o olay

Hayati Terzi’yi gençler tanımaz.

Hayati Terzi, bir zamanlar sadece İzmit’in değil tüm Kocaeli’nin en usta, en tanınmış terzisiydi.

Terziliğin ve ustalığın önemli olduğu yıllarda…

En iyi elbiseyi o dikerdi.

Hele damatlık… Hayati Bey’e damatlık diktirmek bir statüydü.

Hayati Bey, bir süre halıcılık da yaptı.

Hereke’deki en büyük halı mağazalarından birinin ortağıydı.

Ve Hayati Bey bankerliğin çok moda olduğu yıllarda, bankerliğe de el atmıştı.

Ortağı vardı, bilmediği bir konuydu, dara düştü, sıkıntı çekti.

İşte benim hatırladığım, o günlerden bir olay.

Bir uyanık, bugün Bağçeşme’de yatan bir uyanık, “Arkadaşımıza destek çıkalım” diye milletten para topladı, topladığı paranın sembolik bir kısmını Hayati Bey’e verdi, gerisini cebe attı.

Rahmetli Hayati Terzi’nin hiç unutamadığı,sık sık anlattığı bir “dost kazığı”ydı bu!

Bu olayı hatırladım.

Hem Hayati Terzi’yi hem de milleti dolandıran “o uyanık” kimdi dersiniz?

Geldiğimiz nokta

Eskiden ülkemizde kuyumcular soyulurdu…

Artık soğan depoları soyuluyor.

Bu kadar da olmaz!

Bütün Türkiye’nin oylarını bir günde saydık…

Bir İstanbul’un oylarını 16 gündür sayamıyoruz.

Pes doğrusu!

3 görüş

*”İktidar, makam, servet, her şey boştur. Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.”

*”Öfkeni yenmek, en büyük düşmanını alt etmektir.”

*”Kötü gelmeyince, iyinin kadri bilinmez.” Türk Atasözü