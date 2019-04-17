23 Nisan Satranç Turnuvası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenecek. 35 dakika 30 saniye eklemeli tempoda oynanacak turnuva dokuz ayrı kategoride oynanacak.

Sporcular, 7 yaş, 8 yaş, 8 yaş ve altı kızlar, 9 yaş, 10 yaş, 10 yaş ve altı kızlar, 12 yaş ve altı, 16 yaş ve altı, açık olmak üzere dokuz ayrı kategoride İsviçre Sistemi ile altı tur üzerinden eşlendirilecek. Tüm kategorilerin kontenjanları 64 sporcuyla sınırlı olan organizasyonda başhakemliği ulusal hakemlerimizden Ali Fuat Aydın yapacak.

Her kategoride ilk on dereceyi elde eden sporculara madalya verilecek ve turnuva sonuçları UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi) hesaplamaları için Türkiye Satranç Federasyonuna (TSF) bildirilecek.

Turnuva ile ilgili olarak detaylı bilgiye Kocaeli Satranç İl Temsilciliğinin resmi web sayfasından (kocaeli.tsf.org.tr) ulaşabilirsiniz.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Kocaeli Küçükler Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası 6-7 ve 13 Nisan 2019 tarihlerinde Kocaeli Sivil Toplum Merkezinde oynandı. Düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli tempoda oynanan turnuvada 12 yaş altı kategorisinde Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü, 18 yaş altı kategorisinde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı. 12 yaş altı ve 18 yaş altı kadın kategorilerinde ise Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü doğrudan katılma hakkı elde ett.

>>> Dubai Açık Satranç Turnuvası 01-09 Nisan 2019 tarihlerinde oynandı. GM Maxim Matlakov şampiyonluğa ulaşırken, sporcumuz GM Vahap Şanal 7 puan ile birinciyle aynı puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

>>> Ordu V. Uluslararası Açık ve Yıldırım Satranç Turnuvası, 29 Nisan - 5 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

>>> Gebze Gençlik Haftası Satranç Turnuvası 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Gebze Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası Final Yarışması 17-23 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

>>> Okul Sporları Genç-Yıldız Türkiye Birinciliği 9-13 Haziran 2019 tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde İzmit Fuar Alanı Sivil Toplum Merkezi'nde Aday Hakem Kursu ve 21-22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Gelişim Kursu açılacak.

>>> Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 15-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 16-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Birinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç İkinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 6. Vugar Gashimov Anı Turnuvası

(30 Mart - 10 Nisan 2019 / AZE)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2845/NOR - 1990 Doğumlu)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2771/RUS - 1983 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 Af6 4.d3 Fc5 5.c3 0–0 6.0–0 d6 7.Fa4 Ae7 8.Fc2 Ag6 9.d4 Fb6 10.a4 c6 11.dxe5 Axe5 12.Axe5 dxe5 13.Vxd8 Kxd8 14.a5 Fc5 15.Ad2 Fe6 16.Ke1 b5 17.Ab3 Fxb3 18.Fxb3 Ag4 19.Ke2 Kd6 20.Fg5 Sf8 21.Kf1 Af6 22.g3 a6 23.Sg2 Ad7 24.Fc1 Fa7 25.f4 f6 26.h4 Ke8 27.h5 h6 28.Fa2 c5 29.Fe3 exf4 30.gxf4 Kxe4 31.Fb1 Ke7 32.Kfe1 f5 33.Fxf5 Af6 34.Sf3 Ad5 35.Kd2 Kd8 36.Fe4 Ked7 37.Ked1 Af6 38.Kxd7 Axd7 39.Kd6 1–0

** 6. Vugar Gashimov Anı Turnuvası

(30 Mart - 10 Nisan 2019 / AZE)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2771/RUS - 1983 Doğumlu)

GM Navara,David (ELO 2739/CZE - 1985 Doğumlu)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 e6 5.a3 Ac6 6.Af3 Fxc5 7.b4 Fb6 8.b5 Ab8 9.Fb2 a6 10.a4 Ah6 11.Fe2 axb5 12.axb5 Kxa1 13.Fxa1 Ad7 14.0–0 0–0 15.c4 f6 16.Abd2 Ag4 17.exf6 Adxf6 18.h3 Axf2 19.Kxf2 Ae4 20.Axe4 dxe4 21.Vxd8 Kxd8 22.Ag5 Kd2 23.c5 Fxc5 24.Axe4 Fxf2+ 25.Sxf2 Kc2 26.Se3 Fd7 27.Ad6 Kc5 28.Axb7 Kg5 29.b6 Kxg2 30.Aa5 Fc8 31.Fe5 Kg1 32.b7 Fxb7 33.Axb7 Kh1 34.Fg4 Sf7 35.Ad6+ Se7 36.Ae4 h5 37.Ag3 Ke1+ 38.Fe2 g6 39.h4 Ka1 40.Fxa1 1–0

** 6. Vugar Gashimov Anı Turnuvası

(30 Mart - 10 Nisan 2019 / AZE)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2753/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2845/NOR - 1990 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e5 6.Adb5 d6 7.Ad5 Axd5 8.exd5 Ae7 9.c4 Ag6 10.Va4 Fd7 11.Vb4 Ff5 12.Va4 Fd7 13.Vb4 Ff5 14.h4 h5 15.Fg5 Vb8 16.Fe2 a6 17.Ac3 Vc7 18.g3 Fe7 19.Fe3 e4 20.0–0 0–0 21.Fxh5 Ae5 22.Fe2 Vd7 23.Va4 Vc8 24.c5 dxc5 25.Axe4 c4 26.Ac3 b5 27.Vd1 b4 28.Aa4 Fe4 29.Vd4 Vf5 30.f4 Vg6 31.Ff2 Ad3 32.h5 Vf5 33.Fg4 Vxg4 34.Vxe4 Fd6 35.Vg2 Kae8 36.Fd4 Vxh5 37.Vf3 Vg6 38.Sh1 Ke4 39.Ff2 Kfe8 0–1

** 6. Vugar Gashimov Anı Turnuvası

(30 Mart - 10 Nisan 2019 / AZE)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2845/NOR - 1990 Doğumlu)

GM Giri, Anish (ELO 2797/NED - 1994 Doğumlu)

1.c4 e5 2.Ac3 Af6 3.Af3 Ac6 4.g3 d5 5.cxd5 Axd5 6.Fg2 Fc5 7.0–0 0–0 8.d3 h6 9.Axd5 Vxd5 10.a3 a5 11.Fd2 Ve6 12.Kc1 Ve7 13.Fc3 Ad4 14.e3 Axf3+ 15.Vxf3 Fd6 16.Vh5 c6 17.f4 exf4 18.gxf4 Vxe3+ 19.Sh1 Kd8 20.Kce1 Vc5 21.f5 Ff8 22.Fe4 Kd5 23.Kf3 b5 24.Kg1 Ka7 25.Ff6 g6 26.Vh3 Kd6 27.Vh4 Kxf6 28.Vxf6 Fe7 29.Vxc6 Vxc6 30.Fxc6 Sg7 31.fxg6 fxg6 32.d4 a4 33.d5 b4 34.Fe8 Fg5 35.h4 Fxh4 36.Kxg6+ Sh7 37.Kc6 Fg4 38.Kf4 Kg7 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Kc8+ Şxe7 2.Af5#