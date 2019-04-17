Artık gerçek gündeme dönelim!..

Yetti gari!

Seçim süreci ve seçim sonrası tartışmalarıyla birkaç ay yitirdik!

Ekonomik sorunlarımız, en büyük beka sorunumuzdan birisidir!

Öncelikle, TARIM ve HAYVANCILIK alanında alınması gereken köklü önlemlerimizi almalıyız.

Bunun için;

Ülkenin ihtiyacı olan ürünler ve miktarları belirlenmeli.

Üreticimiz; gübre, akaryakıt ve pazar güvencesiyle üretime teşvik edilmeli.

Ürünün nakliye maliyeti de düşürülmelidir. Pahalı akaryakıt ve yerli-yabancı ortaklığı ile yaptırılan otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretleri insaflı bir düzeye çekilmeli.

Tarım ürünleri, birkaç zincir markette değil, kentlerdeki ESNAF eliyle vatandaşa sunulmalı. Esnaf yaşatılmalıdır. Bu noktada belediyeler “ulaşım, depolama ve dağıtım” hizmetleri verebilirler.

Ülkemizin en öncelikli sorunu EĞİTİM sorunudur. EZBERCİ eğitim sistemi yerine öğrenciyi “düşünmeye, tartışmaya, sorun çözmeye” yönelten bir eğitim sistemi öne çıkmalı, Üniversiteler “Mali ve idari” açıdan ÖZERK bir yapıya kavuşturulmalı, siyasetten arındırılmalıdır. Üniversiteler bilim ve teknoloji üreten özgür kurumlar olmalıdır.

Meslek Odaları, “baş belası” olarak değil, ülkenin geleceğine katkı sunan üretici ve yetkin kurumlar olarak görülmelidir.

Bugün, sınai girdilerin yüzde 50’den fazlası “İTHAL” ediliyor. Bu oranı geriye çekecek önlemler alınmalı, KOBİ’ler desteklenerek ekonomi canlandırılmalıdır.

Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) konusunda dünyanın çok gerilerinde kalmak, “MARKA” üretememektir! AR-GE, bilimle ve maddi destekle olur. Bilim ise, ÖZGÜRLÜK ister! Siyasi egemenlikle bilim gelişemez!

EMEK YOĞUN sektörler desteklenmedikçe, “NİTELİKLİ İNSAN” yetiştirilmedikçe ve ülkenin ihtiyaç duyduğu “İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI” yapılmadıkça İŞSİZLİK sorununu çözemezsiniz!

Uluslararası Siyaset’te “ULUSAL GÜCÜN” kadar varsın!

Ulusal güç; ekonomik güçtür, bilim ve teknolojik güçtür, borçsuz yaşayabilmektir, ithalattan çok İHRACAT yapabilmektir.

Ulusal güç; siyasetin asla giremediği, “kurumsallaşmış ve güçlü bir ordudur!”

Ulusal Güç; halkın birliği ve moralidir. Halkı birbirine “düşman” gibi tanımlayan, etnik ve dinsel farklılıklar kaşınarak sürdürülen bir siyaset anlayışı yanlıştır. Böyle bir anlayış, halkın moralini yok eder! Örnek; bütün Ortadoğu ülkeleri!

Farkında mısınız; “KÜLTÜR ve SANAT alanında giderek geriliyoruz! Kültür ve sanat etkinliklerine halkın katılım ve ilgisi hızla azalıyor. Çünkü, giderek yoksullaşıyoruz!

Yaşam kavgası bizi karın doyurma, siyasal egemenlere yakayı kaptırmama, işsiz kalma, eşinden çocuklarından ayırımla kaygılarına sürüklüyor!

KORKUYORUZ!

Ya başımıza bir şey gelirse? Diye.

Korku ile yaşanan, işsizlik ve yoksulluğun arttığı bir ülkede DEMOKRASİ yaşamaz!

Bir koli erzak için satar oyunu adam!

“Bankamatik memuru” olmayı içine sindirebilir!

Her türlü gıllı gışlı işin PİYONU olabilir!

İnsan, “İNSANLIĞINDAN ÇIKAR!”

İnsan insanlığından çıkarsa ne ahlak kalır, ne namus, ne onur, ne aile, ne evlat-anne-baba sevgisi, ne yaşama keyfi.

İşte bunun için;

“Gelin dostlar bir olalım, elbirliği ile ülkemizi ÜRETEN ve HAKÇA PAYLAŞILAN bir ülke yapalım. Siyasetin kirinden arınalım. İNSANCA yaşayalım.”