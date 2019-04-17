Belediyelerin önündeki sorun: PARASIZLIK!

Sık sık tekrarlıyoruz, “31 Mart bitti, artık hizmet zamanı” diyerek yerel seçim sürecinin sonrasını bekliyoruz. Yani vaat edilen projelerin bir bir hayata geçirilmesini umuyoruz. Fakat gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla bu iş hiç de o kadar iyi olmayacak. Çünkü ülke genelinde etkisi öyle ya da böyle hissedilen ekonomik kriz, yerel yönetimlerin de belini bükmüş gibi görünüyor. Belediyelerin belli oranda ellerinin kollarının bağlandığı görülüyor.

Ülke hep böyle mi gidecek, elbette hayır… Mutlaka bir çıkış yolu bulunacaktır. Fakat bu geçiş sürecinde belediyelerin gerçekten kemerleri en son deliğe kadar sıkmaları icap edecek. O yüzden yeni seçilen yerel yönetimlerimizi iyi bir tablonun beklemediği açık. Hem olumsuz ekonomik yapı ile mücadele edip hem de hizmet üretmek ve vizyon projelerinizi hayata geçirmek zorunda olmak yeni seçilen belediye başkanları için belki de en kötüsü. Zaten özellikle iktidarın elindeki belediye başkanlarını değiştirmesinin büyük ihtimalle gerekçesi de budur.

Evet, açıkça ifade etmek gerekirse parasızlık sadece bizim değil, ülke genelindeki belediyelerimizi ziyadesiyle etkilemiş görünüyor. İşte tam da burada yöneticilik ortaya çıkıyor. Seçilen başkanların idarecilik vasıfları, içinde bulunulan sorunların çözümü için ortaya koyacakları tavır çok önemli.

Başarılı olacaklar mı, ümidimiz o yönde…

Özellikle genç başkanlardan çok daha ümitliyim…

Hürriyet’in arkasındaki gizli başarı

İzmit’te “İkinci Leyla Atakan kim olacak?” sorusunun yanıtı artık net: CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet…

Fatma hanım, çok önceleri de belirttiğim üzere son derece sempatik bir kişilik. Kimyası toplumla uyuşmuş, bir o kadar da farklı bir politik sima. Milletvekilliği döneminde çok aktif ve verimli olduğunu söyleyebiliyoruz. Aksini sanıyorum kimse ileri süremeyecektir.

Siyasi tespitler noktasında kendisi ile bazen aynı sözleri söyleyebildiğimiz gibi, birçok defa da farklı düşündüğüm olmuştur. Mesela 7 Haziran seçimlerinin ardından “CHP-MHP-HDP koalisyonu olabilir” çözümüne hiç katılmamıştım. Açıkçası çok da mümkün görünmüyordu bu çıkışı.

Fakat bütün bu tavrına rağmen Fatma hanımın ayrım yapmadan vekillik dönemini bitirdiği kanaatindeyim.

Geçen süre içinde onu kamuoyu da çok iyi tanıdı. Bu tanımanın en önemli faktörü ise bana ve büyük ihtimalle konuya vakıf herkesçe malumdur ki, sevgi Sercan Al’dır.

Şuna eminim ki, vekiller arasında görevini en iyi ve sorunsuz yapan kişi şüphesiz Sercan’dır. Fatma hanımın elde ettiği her başarıda “Sercan Al” faktörünün olduğu kanaatine sahibim. o yüzden küçük bir tebriği Sercan’ın hak ettiğini düşünüyorum.