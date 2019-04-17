Başkan Tahir Büyükakın’ın tavrını nasıl okumak lazım?

31 Mart seçimleri geride kaldı…

Mazbatalar alındı…

Göreve başlandı…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, ilk toplantısını önceki gün yaptı…

Toplantıya geçmeden önce Meclis dağılımını vermek istiyorum.

AKP’NİN 59, CHP’NİN 12 ÜYESİ VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanı, doğal üye olarak kabul ediliyor.

Meclis’te AKP’den 59,CHP’li 12, İYİ Partili 5, MHP’li 3 ve SP’li de 2 üye bulunuyor.

Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın tavrı merak ediliyordu…

Meclis’te encümen üyeleri ve komisyon seçimleri yapıldı…

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Encümene; Mahmut Yandık (AKP), Sadullah Keleş (AKP), Ahmet Özüer (AKP), Güzin Taştekin (AKP), Özhan Kurt (MHP) seçildi… Yani 4 AKP’li, 1 MHP’li…

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Geçen dönem Büyükşehir Meclisi’nde encümende 1 CHP’li üye vardı…

CHP’nin encümene alınmaması üzerine, Büyükşehir Belediyesi CHP eski Grup Başkan Vekili Fahri Örengül’ü aradım…

Encümen üyelerini belirleme nasıl oluyor? diye sordum…

AKP, KANUNLARI UYGULUYOR

Örengül de, “Meclis dağılımına göre CHP, encümene üye veremiyor.

Ama eski dönemde bizlerin iyi niyeti ve çabasıyla encümene bir kontenjan veriyorduk.

Büyükşehir yönetimine, zaten encümen 5 kişiden oluşuyor.

Biri CHP’li olsa bile kararlar her zaman 4’e 1 çıkar…

Şeffaflık olsun diye CHP’den de 1 üye alın diyorduk, kabul ediyorlardı.

Ama bu dönemki belediye yönetimi, kanunları uyguluyor, CHP’ye hoşgörü göstermiyor.

Bunu genel merkezin bir tutumu olarak görüyorum” dedi…

Anlaşılan AKP, daha önce CHP’ye verdiği kontenjanı, bu kez ittifak ortağı MHP’ye verdi.

BÜYÜKAKIN’DAN KATI POLİTİKA

Başkan Tahir Büyakakın, iyi niyetle de olsa CHP’ye encümende yer vermediğine göre, katı bir politika uygulayacağının sinyallerini verdi.

AKP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’i kaybetmesi, Recep Tayyip Erdoğan’ı çok gerdi…

Bu durum, konuşmalarına da yansıdı…

Anlaşılan Erdoğan’ın bu gerginliği, AKP’li belediye başkanlarına da yansıdı…

MECLİS ÇOĞUNLUĞU AKP’DE

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde çoğunluk AKP’de…

İzmit Belediyesi’nde meclis çoğunluğu AKP’de…

Büyükşehir Belediyesi’ndeki tavra bakıldığında, AKP’li İzmit Belediyesi Meclis üyeleri, CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i zor durumda bırakmak için, çalıştırmamak için ellerinden geleni yapacaklar…

Anlaşılan, İzmit’i zor günler bekliyor…

AKP’liler ve dikiz aynası!

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, seçim öncesi gazetemizi ziyaret etmişti. Ziyarette, “Bundan sonra dikiz aynasına bakarak araba kullanmayacağız” demişti… Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında da Başkan Tahir Büyükakın, “Seçim dönemi bitti, bundan sonra önümüze bakacağız. Dikiz aynasına bakarak araba kullanılmaz”dedi… Yani bu dikiz aynası muhabbeti, AKP’lilerin sıkça dile getirdiği bir cümle oldu.

Hayali bir roman!

CHP’li meclis üyesi Engin Daşdemir, Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili ilginç bir benzetme yaptı. Taşdemir, “Bizden bu 336 sayfalık raporu bir günde okuyup değerlendirmemiz isteniyor. Soruyorum Allah aşkına bu raporu aranızda baştan sona okuyan bir Allah’ın kulu var mı? Yok. Biz de tamamını okuyamadık. Bunu bir günde nasıl inceleriz. Aslında bunun 336 sayfalık bir resimli romandan ibaret olduğunu gördük. Evet hayali bir roman. Ama gerçekler bambaşka ”dedi. Taşdemir haklı, raporlar günler öncesinden meclis üyelerine verilmeliydi. CHP, rapora şerh koydu. Rapor oylandı ve eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu aklandı.

Canbaz’dan salon eleştirisi

Büyükşehir Meclis Toplantıları, Büyükşehir binasında meclis salonu yetersiz olduğu için Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapılıyor… İYİ Parti’li meclis üyesi Fevzi Canbaz, meclis toplantılarının Büyükşehir Belediye binasında yapılmamasını eleştirdi… Dedi ki; “Büyükşehirde bir kara delik var. Bu kara delik, Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli. Önce kendinize yakışan bir belediye salonu yapın, sonra da bu borçları açıklayın” dedi. Koskoca Kocaeli Büyükşehir Belediye binasında, Meclis toplantılarının yapılacağı bir salonun olmaması, çok garip…

Hürriyet’ten çiçek yerine bağış çağrısı

Mazbatasını alıp İzmit Belediyesi Başkanlığı görevine resmen başlayan Fatma Kaplan Hürriyet, tebrik çiçekleri yerine ÇYDD ve Otistik Çocuklar için bağış çağrısında bulundu. Hürriyet’in bağış yapılması çağrısında bulunduğu dernekler ve hesap numaraları şu şekilde; ÇYDD Kocaeli Şubesi İş Bankası Hürriyet Şubesi Bağış Hesabı: 2409-62672. Son zamanlarda bu uygulamalara sıkça rastlıyoruz…. Çiçekçiler bu uygulamayı beğenmiyor…

DP’li Nail Baki siyaseti bıraktı!

31 Mart’ta yapılan seçimde Demokrat Parti’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nail Baki, 6 bin civarında oy almıştı. Baki, 2023’te yine Büyükşehir’e aday olacağını söylemişti. Dün gazetemize bir mail geldi, Baki’nin aktif siyasete noktayı koyduğu belirtildi. . “Maddi manevi zarar uğradığım seçim süreci ile ilgili konuşacak çok şey var, ama şimdilik susma hakkımı kullanıyorum.Netice itibari ile aktif siyasi hayatıma şimdilik bir nokta koydum” ifadelerini kullandı. Baki’nin seçimlere yakın yine aktif siyasete döneceğini düşünüyorum.

KOTO’nun çağrısı önemli

BİM, A 101, Şok v.b. marketler zinciri, neredeyse her mahallede şubeleri bulunuyor. Durum böyle olunca, mahalle bakkalları ve marketler zor durumda kalıyor. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, önceki gün önemli bir çağrıda bulundu… Bulut, yerel marketlerin, ulusal marketler zincirleriyle baş edebilmeleri için güçlerini birleştirmeleri gerektiğini söyledi… Bulut’un bu çağrısına katılıyorum. Bu ulusal marketlerde baş edebilmenin yolu, birleşmektir.