Abdullah Eryarsoy’un Sertif Gökçe ile girdiği bahis

Dün gazetemizde AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Köse’yi ağırladık.

Benim odanın merdiveni diktir, baktım Abdullah Bey basamakları iki iki çıkıyor, “Maşallah başkan, uçarak geliyorsunuz” diye takıldım.

“Merdiven görünce dayanamıyorum, ikişer üçer çıkıyorum” dedi.

Oturduk, çaylarımızı kahvelerimizi söyledik, sohbete başladık.

Erkan Ünal, Mesut Akbulut ve Bülent Ekinci de bize katıldılar.

Konuştuklarımızı ayrıntılı olarak diğer sayfalarımızda bulacaksınız.

Ben sohbetimizin şöyle birkaç noktasını köşeme alıyorum.

Sohbetimizin en esprili kısmı,Abdullah Eryarsoy’un eski ortağı Sertif Gökçe ile “Derince seçimleri üzerine” girdiği bahisti.

Kendisi AKP il başkanıydı…

Uzun yıllar ortaklık yaptığı Sertif Gökçe de bu seçimlerde CHP’nin Derince Belediye Başkan adayı…

Sertif Gökçe’ye “Girme, bak kazanamayacaksın” demiş.

“Kesin kazanacağım” diye ısrar etmiş Sertif Gökçe…

“Bahse girdiniz mi?”

“Girdik…”

“Nesine, yemeğine mi, elbisesine mi, ayakkabısına mı?”

“Yemeğine, elbisesine olur mu? Bu kadar ucuz mu? Bir başka şeye bahse girdik…”

“Nesine?”

“Söylemeyeyim, ama iyi bir şey… Vermezse, vermiyor diye size söylerim…”

Gülüştük…

Üç ilçeye özel önem

Abdullah Eryarsoy, şunu da itiraf etti.

Derince’de çok zorlanmışlar.

Gölcük ve Dilovası’nda da…

“Bu üç ilçeye özel önem verdik. Bu ilçeleri adeta yeniden kazandık” dedi.

Gölcük seçimiyle ilgili şunları söyledi:

“Bir önceki seçimde az bir fark vardı. Bu nedenle bu seçimde Gölcük’te zorlanacağımız belliydi. İyi bir aday çıkardık, çok çalıştık, seçimi kurtardık…”

Dilovası seçimine bakışı ise farklıydı:

“Dilovası’nın bizim için ayrı bir önemi vardı. Burada seçimi mutlaka almalıydık, çok çalıştık ve aldık. Hamza başkanın burada iyi hizmetler yapacağına inanıyorum.”

İzmit seçimleri

İzmit seçimlerini de konuştuk.

“İzmit’i de kazansaydık, elbette daha iyi olurdu. Ama elde ettiğimiz sonuç, bu kayba rağmen başarı! Oy oranımız Türkiye ortalamasının üzerinde. Büyükşehir’de de belediye meclisinde de oylarımızı artırdık. İzmit’te seçimi kaybetmemizin nedenini araştırıyoruz. Genel merkeze bir ön rapor sunduk, ayrıntılı raporu hazırlıyoruz…”

Abdullah Eryarsoy ve Sedat Köse ile uzun ve keyifli bir sohbetimiz oldu.

Ziyaretlerinin son bölümünde kendilerine gazetemizin değişik birimlerini ve baskı tesislerimizi gezdirdik.

İlk fırsatta tekrar görüşmek üzere ayrıldık.

Kişinin kendisini bilmesi…

Geçenlerde, “Medya bataklığa gömülüyor” başlıklı yazımda, ülkemizdeki ve kentimizdeki “tasmalı gazetecilerin” tarifini yapmıştım.

Ertesi gün baktım, bu kadar gazeteci arasında sadece bir kişi parmak kaldırıyor.

Sinirlenmiş, öfkelenmiş, şekeri yükselmiş, “Beni yazmış, bana hakaret etmiş” diye salyasını akıtıyor.

Ne diyeyim?

Bu dünyada insanın kendini bilmesi kadar güzel bir şey olamaz.

İşsizlik oranı, çalışma oranı

Bizim millet bir âlem!

Hele üniversite hocalarımız.

Geçenlerde bir televizyon kanalında izledim.

Tam işsizlik oranlarının açıklandığı gün…

Koskoca profesör, karşısındakine “Siz hep bardağın boş tarafına bakıyorsunuz” diye çıkışıyordu.

“Bir de bardağın dolu tarafına baksanıza. Doğru, işsizlik var. Siz hep yüzde 14.7’yi konuşuyorsunuz. Yani işsizleri…Yüzde 85.3 ise iş sahibi. Neden çalışma oranını konuşmuyorsunuz?”

Önce espri yaptığını sandım, baktım ciddi.

“Pes” dedim kendi kendime, “Pes”!

Profesör olmuş, ama ülkemizdeki işgücüne katılım oranından haberi yok.

İşsiz görünenlerin dışındaki herkesi çalışıyor sanıyor.

Ekonomik durumumuz bakın ne kadar iyi!

Hani “Kriz mıriz yok” diyoruz ya…

Ekonomimiz şöyle güçlü böyle güçlü diye nutuklar atıyoruz…

Fazla uzatmadan size iki rakam vereceğim.

“Bütçe açığı” rakamını…

2018 yılında, yani geçen yıl, devletimizin bütçesi toplam 72.6 milyar lira açık verdi.

Bu yıl…

İlk üç ayda…

Toplam bütçe açığımız 69 milyar lira.

Neredeyse geçen yılın 12 ayına eşit.

69 milyarın açılımı şöyle:

*36.2 milyar lira bütçe açığı…

*32.8 milyar lira, bu yıl erkene alınıp bütçeye eklenen Merkez Bankası kârları.

Eğer Merkez Bankası kârı erken eklenmeseydi, fiili bütçe açığı 69 milyar lira olacaktı.

Bu bütçe açığının anlamı şu:

Seçim, bütçeyi yemiş bitirmiş.

Bankacıların sanayicilere ilgisi

Son günlerde her karşılaştığım sanayici aynı şeyi söylüyordu.

“Bankacıların ilgisi hayret bir şekilde bize yöneldi. Bankacıların biri gelip diğeri gidiyor…”

Eeee, bu işler böyledir.

İnşaat sektörü çökünce, bankacılar, şimdiye kadar pek yüz vermedikleri sanayicilerin ocağına düştüler.

Para satacaklar, işini düzgün yapan sanayicilerden başka o parayı alacak yok.

3 görüş

*”Gerçeği susturup yerin altına gömerseniz gelişip büyür. O kadar büyük bir patlama gücü edinir ki, yoluna çıkan her şeyi havaya uçurur.” Emile ZOLA

*”Sırtlan tövbekâr olmaz. Leş bulan sırtlan, her zaman sırtlanlık eder.”

*”İnsan değişir ve değiştirir.” Bertolt BRECHT