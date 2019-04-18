Tahir Hoca’nın basın danışmanı kim olacak

Belki de genel sekreter İlhan Bayram’dan bile daha fazla merak ediliyor bu konu. Geçmiş dönemde başkan danışmanı olan Ömer Polat’ın gidişi de çok okunan ve üzerinde konuşulan bir olaydı. Şaşırtıcı bir paradoks bu aslında… Bir genel sekreterin gidişinden çok, bir danışmanın gidişinin merakla izlenmesi.

Bir başka paradoksta, daha şu… “Düne kadar Ömer Ağabey, Ömer Ağabey diye Ömer Ağabeylerinin azının içine bakanlar,” Ömer Polat’ın gidişinden sonra, “Oh iyi oldu. Olması gereken oldu. Biz de gitmesini istiyorduk” demeye başladılar.

Çalışma ortamlarının bundan sonra daha rahat olacağını savunur oldular.

Halk arasında “İkiyüzlülük” diye tabir edilen bu kronik siyasetus davranışı, bugün pek çok vakada sıkça rastladığımız bir hastalık türüdür.

Bu yazıda Ömer Polat, öyleydi ya da böyleydi demeyeceğim. Bu konuya girersem söylemem gereken o kadar çok şey var ki, ben bunları söylersem üzerine çizgi çekilmiş pek çok tartışma yeniden gün yüzüne çıkar.

Sadece şu kadarını söyleyeyim, “Çin setti ve arkasındaki Truva atı artık yok”



Peki, yeni basın danışmanı kim olacak. Bu en çok merak edilen sorulardan biri… Kocaeli medya anlamında Türkiye’nin en önemli ili… Haliyle medya ile sağlıklı ilişki kurabilmekte çok önemli.

Bu görev ile ilgili telaffuz edilen birtakım isimler kulağımıza geliyor ancak henüz bu göreve atanmış biri yok.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, böyle bir atama yapacaksa, iletişimi yüksek, adalet anlayışı bulunan, genç ve güveneceği bir ismi atamak isteyecektir.

Tahir Hoca, medya ile arasında duvar değil, köprü vazifesi yapacak birini atamak isteyecektir. Bu şehirde basının, kent değerlerine olan hassasiyetini anlatmamıza gerek yok.

Yönlendiriciliği ve eleştirileriyle ufuk açan bir yapısı bulunan Kocaeli basını, aslında bakarsanız başarılı olabilmek için faydalanılacak önemli bir kazanım. Kocaeli basını yaşanan olumsuzluklara rağmen diri ve dirayetli olma çabasını sürdürüyor. Kocaeli Gazetesi de 45 yıllık yayın hayatında dik durmayı, adaletli olmayı, samimi davranmayı, vicdanlı olabilmeyi başarmış bir değerdir. Bugün sektörünün lideri konunda olması da 45 yıllık bilgi birikimin eseridir.

İnternet ortamında gazetemiz, Sadece Kocaeli’de değil, sırasıyla İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Türkiye’nin pek çok ilinden aynı ve birçok ülkeden takip ediliyor. Böylesi potansiyeli bulunan bir kentte, seçilmiş kişilerin medya ile alakalı yönlendirmesini sağlayacak personelin önemi büyük.

İşte bu yüzden Kocaeli basını, yeni dönemde yeni basın danışmanının kim olacağını merak ediyor.

Sürat Kargo’dan şikayet var

İzmit’te ikamet eden Mustafa Bilgin isimli bir okurumuz, Sürat Kargo ile yaşadığı sorunu bizlerle paylaştı. Bilgin şikayetini şu şekilde dile getiriyor, “Salı günü teslim olması gereken kargo "dağıtım yetişmedi "gerekçesiyle diğer güne ertelendi. Fakat çarşamba günü de gelmedi. Kargonun akıbetini öğrenmek için telefonla aradığım kargo firması telefonu açmadı. Belli bir süre sonrada hep meşgul çalmaya başladı. Cuma günü kargo takibinde oluşturulan "şube iade talebi oluşturdu" bilgisini görünce şubeye kendim giderek kargoyu almak zorunda kaldık. Gördüğüm muamele rezaletti ve tek mağdur olan ben değildim. Çalışanın konuşması tavırları çok kötü rencide ediciydi. "Şikayetin varsa git şikayet et" bu tavırlarından biriydi. Kargoyu ararken kutuları resmen fırlatarak benim kargomu aradı, buldu ama rezillikten başka bir şey değildi yaşadığımız.”

Otizmli çocuklar gösteri yapacak

Nisan ayı Otizm Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği (KOÇ-DER) etkinliklerine devam ediyor. İlkin Kılıçaslan’ın başkanlığını yürüttüğü dernek bugün farklı bir etkinliğe imza atacak. Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu salonunda yapılacak olan etkinlikte otizmli çocukların gösterileri sergilenecek. BU özel etkinliğin başlama saati ise 19.00 olarak belirlendi.

Bu oturağı kim söktü

Şirintepe Mahallesi Bora Sokak Rabak Sitesi A blok önündeki durağın oturağını kim söktü. Mahalle sakinlerinden bir vatandaş 31 Mart sabahı beyaz bir minibüsün buraya yanaşarak içersisinden iki kişinin indiğini, birinin oturağı sökerken diğerinin de onun fotoğrafını çektiğini söylüyor. Aynı vatandaş, defalarca bu durumla ilgili çağrıda bulunduğunu ancak yeni oturağın konulmadığını söylüyor. Umarım bu oturağı çalanların gideceği hurdacı duruma uyanır ve polise haber verir…

Deniz motoru her sabah 5 dakika geç kalıyormuş

Yeni kullanılan deniz motoru her sabah 5 dakika gecikiyormuş. Üstelik için çok soğuk olduğu için vatandaşlar yolculuk esnasında üşüyormuş. Yeni deniz motoru seferlerine başlayalı bir ayı geçmiş ama bu 5 dakikalık gecikme bir türlü giderilememiş. İzmit Gölcük Değirmendere ve Karamürsel arasında sefer yapan bu deniz motoruyla ilgili sıkıntıların giderilmesi isteniyor.