AKP İl Başkanı Eryarsoy kardeşiyle ilgili bilgi verdi!  

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, önceki gün Medya ve Tanıtım Başkanı Sedat Köse ile birlikte gazetemizi ziyaret etti…

Yıllar sonra ilk kez bir AKP il başkanı gazetemizde ağırladık…

Eryarsoy’u uzun zamandır tanırım…

Kendisiyle ilgili olumsuz bir şey duymadım.

Şemsettin Ceyhan il başkanlığından istifa edip, milletvekili aday adayı olunca, il başkanlığına Av. Abdullah Eryarsoy getirildi.

Eryarsoy, ilk sınavını 24 Haziran’da yapılan genel seçimde verdi…

İlimizde AKP, 7, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve HDP de 1’er milletvekili çıkardı.

Eryarsoy, 24 Haziran’daki seçimlerde iyi bir sınav verdi…

31 MART SEÇİMLERİ

31 Mart’ta nasıl bir performans göstereceği merak ediliyordu…

Seçim yapıldı ve Büyükşehir ve 11 ilçe kazanıldı…

İzmit’te seçim kaybedildi…

Ama Kocaeli’nin oy ortalaması, Türkiye ortalamasını geçti…

İZMİT’TE SEÇİMİN KAYBEDİLMESİ

AKP’nin İzmit’i nasıl kaybettiğiyle ilgili çok şey yazıldı, çok şey konuşuldu…

Eryarsoy, gazetemizi ziyarette İzmit’i neden kaybettikleriyle ilgili ipuçları verdi…

Dedi ki; “İzmit'te seçimi kaybetmemizin nedenini araştırıyoruz.

İzmit'i kaybetmemizin nedenini tek bir şeye indirmek doğru olmaz.

Mecliste ve büyükşehirde fazla oy aldık, ama başkanlıkta fazla oy alamadık ve seçimi kaybettik.

Karşı aday (CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet) uzun süredir çalışıyor olmasının da bir katkısı var.

Karşı aday 2-3 yıldır çalışıyordu, bu az bir zaman değil. 3 aylık bir çalışmayla aradaki farkı kapatamadık.

İzmit’i kaybetmiş olabiliriz, ama yine de başarılı bir seçim geçirdik.

Zira Kocaeli olarak Türkiye ortalamasının üstünde bir oy aldık” dedi.

ERYARSOY’UN KARDEŞİ MESELESİ

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Körfez Belediyesi meclis üyesi seçilen kardeşi Yusuf Eryarsoy ile ilgili de konuştu…

Dedi ki;

“Kardeşim, benden 1 yıl önce AK Parti’ye üye oldu.

Mahalle başkanlığı ve 2009-2014 yıllarında Körfez Belediyesi’nde meclis üyeliği de yaptı.

Bu seçimlerde ismi ikinci sıradan meclis üyeliğine yazıldı.

Ben, listeye müdahale edip, 6’ıncı sıraya indirdim.

Kardeşim, ikinci sırada kalsaydı, şimdi Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesiydi…

Kardeşimin soyadını kaldırın ve parti için yaptığı çalışmaları göz önüne alıp öyle değerlendirin.

Biz 6 kardeşiz…

Yusuf dışındaki bir kardeşim meclis üyesi olsaydı, o zaman benim torpilimle meclis üyesi oldu söylemi doğru olurdu.

Kardeşim Yusuf, partiye katkılarıyla meclis üyeliğini kesinlikle hak etti.” dedi.

ESKİ BAŞKANLARIN AKÇELİ İŞLERİ

Eryarsoy, kardeşi Yusuf Eryarsoy ile ilgili bu değerlendirmeyi yaptı.

Eski il başkanları Mahmut Civelek; Kent Konut’taki skandalla, Şemsettin Ceyhan da kamu kuruluşlarına ve belediyelere mobilya satmakla eleştirilmişti…

Her ikisi de akçeli işlerle uğraştıkları için, milletvekili yapılmadılar.

Eryarsoy, maddi olarak güçlü.

Akçeli işlerle uğraşacağını tahmin etmiyorum.

Eryarsoy, eleştirilirse, kardeşi Yusuf’un meclis üyesi olmasıyla eleştirilecek.

Zaten Eryarsoy, kardeşi Yusuf ile ilgili dedikodulara da son noktayı koydu.

Bundan sonra Yusuf Eryarsoy’a çok iş düşüyor…

Belediyeyi zor duruma düşürecek, partisini zor duruma düşürecek işlerle uğraşırsa, il başkanı olan ağabeyi Abdullah Eryarsoy’a büyük zarar verir…

GAZETEMİZİ GEZDİRDİK

Sohbetimizden sonra AKP İl Başkanı Eryarsoy’a gazetemizi gezdirdik…

Gazetemiz 45 yıldır kesintisiz yayın hayatına devam ediyor…

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, gazetemizin kendi yaşından büyük olduğunu söyledi…

Eryarsoy’a bundan sonraki siyasi hayatında başarılar diliyorum.

AKP’li Yıldırım yönetimden istifa etti

AKP Kartepe İlçe Gençlik Kolları yöneticisi ve Kartepe Belediye Meclis Üyesi aday adayı Cihat Yıldırım, yoğun iş temposunu gerekçe göstererek, ilçe gençlik kolları yönetiminden istifa etti. Yıldırım, “Davamın ve partimin artık gönüllü neferiyim” dedi. Millet AKP il gençlik kollarına girmek için can atarken, Yıldırım’ın seçim sonrası istifa etmesi çok ilginç.

SP’li meclis üyeleri fark yaratacaklar mı?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 81 meclis üyesi var… Meclis’te AKP’den 59,CHP’li 12, İYİ Partili 5, MHP’li 3 ve SP’li de 2 üye bulunuyor. SP’nin iki üyesinden biri Başiskele’den Mustafa Gürsoy, diğeri Dilovası’ndan Zeki Karataş… SP, iki ilçede de yüksek oy aldı. Ama bu oylar seçimi kazanmaya yetmedi. Bakalım SP’nin iki meclis üyesi, Büyükşehir’de fark yaratabilecekler mi?