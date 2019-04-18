Ülkemiz için yeni bir umut, Ekrem İmamoğlu

Olup bitenleri alt alta yazıyorum…

Çevremi gözlüyorum…

İç ve dış yorumları okuyorum…

Sanayicilerle, işadamlarıyla konuşuyorum…

Sokaktaki insanların gözlerine, mimiklerine bakıyorum…

“Ekrem İmamoğlu” ismi; ülkemiz için, demokrasimiz için, seçimlerden umudunu kesenler için, “artık bu memleketten adam olmaz” deyip yurt dışına yerleşmeyi düşünenler için, iş dünyamız için yeni bir “umut” oldu.

Mazbatasını alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren, her kesimde bir “rahatlama” başladı.

Keşke “seçim-mazbata tarihleri” arasındaki 17 günde, Türkiye’ye boş yere stres yaşatılmasaydı.

Keşke yurt dışına, “Türkiye’de seçim sonuçlarına saygı gösterilmiyor” görüntüsü verilmeseydi.

Keşke Ekrem İmamoğlu’na mazbatası “makul süre içinde” takdim edilebilseydi.

Her şey daha “dadında” olurdu.

Çok ihtiyacımız olan “Türkiye normalleşiyor” algısı daha hızla yayılırdı.

Neyse…

Her şeyde bir hayır vardır.

Tartışma uzadıkça, halk Ekrem İmamoğlu’nu daha yakından tanıdı, Ekrem İmamoğlu’nun Türk siyasetindeki kalıcılığı daha arttı.

Özetle…

Ekrem İmamoğlu, tam ışıkların kararmakta olduğu bir dönemde ülkemiz için yeni bir “umut ışığı” oluverdi.

Kaybolmak üzere olan umutları yeşertti.

Üç ay gibi kısa bir sürede “gündemin tepesine” oturdu.

“En çok konuşulan kişi” oldu.

İnşallah toplumun beslediği umutlar boşa çıkmaz.

Seçimde kazananlar, kaybedenler

31 Mart seçimlerinde…

*Sevgi, dostluk, barış, hoşgörü kazandı; baskı, tehdit, şantaj, kaba kuvvet kaybetti.

*Demokrasi kazandı, baskı kaybetti.

*Özgürlük kazandı; nefret, düşmanlık, kavga kaybetti.

*Umut, mücadele etme, kucaklama kazandı; umutsuzluk, çaresizlik, teslimiyet, ayrıştırma kaybetti.

*Türkiye’yi çağdaş uygarlığa taşımak isteyenler kazandı; Türkiye’yi Ortadoğu ülkesi yapmak isteyenler kaybetti.

*Özgür, bağımsız, dürüst medya kazandı; dalkavuk, borazancı, havuz medyası kaybetti.

*Özgür, dürüst, ilkeli gazeteciler kazandı; “tasmalı gazeteciler” kaybetti.

*Demokrat dindar laikler kazandı; dinciler, dinci şeriatçılar, milleti Allah ile aldatanlar, din tüccarları kaybetti.

*Demokratik milliyetçilik kazandı, otoriter milliyetçilik kaybetti.

Benim aklıma geliverenler bunlar, siz daha uzatabilirsiniz.

Bahçeli’nin “olmaz” dedikleri

*******

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…

*”Recep Tayyip Erdoğan’dan cumhurbaşkanı olmaz” dedi, Erdoğan cumhurbaşkanı oldu.

*”Ekrem İmamoğlu’ndan belediye başkanı olmaz” dedi, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Demek, Bahçeli ne derse tam tersi oluyor.

Bakalım Bahçeli önümüzdeki yıllarda kimlere “iyilik” yapacak?

Hasar tespiti

*******

Bilirsiniz, her depremden sonra “hasar tespiti” yapılır.

Heyetler oluşturulur, nerede yıkılan dökülen ne varsa, bir bir tespit edilir.

31 Mart seçimleri de, büyükşehirler yönünden, AKP için “deprem” özelliğindeydi.

İstanbul ve Ankara’yı kaybetmesi, AKP için büyük yıkım oldu.

Güneydeki bazı büyük şehirleri kaybetmesi de…

AKP, 31 Mart’tan beri “hasar tespiti” ile meşgul.

Yakında bu depremin faturası birilerine kesilir, bakalım kimlere?

Kerpe’deki o “seçim kondu”ya yıkım kararı çıktı

Önce 10 Nisan’da yazdığım o yazıyı bir hatırlayalım mı?

“Bizim millet, seçim gibi karışık kuruşuk dönemlere, yönetenlerin ilgisinin başka tarafta olduğu dönemlere bayılır.

Yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şey yapacaksa, kafasında ne varsa, hemencecik araya sıkıştırıverir.

Ham hum şaralop!

Bir de bakmışsınız, olmayacak bir şey olmuş.

Yandaki fotoğraf, Kandıra’nın Kerpe sahilinde kayalıklar mevkiinde çekilmiş.

Çekip bana gönderen Kerpe’de konutu bulunan bir arkadaşım.

Seçimlerden 10 gün önce çekmiş.

Fotoğrafa baktım baktım, inanamadım.

“Nasıl olur, orası doğal sit alanı değil mi?” diye sordum.

Çok iyi bildiğim, yıllarca denize girdiğim bir yer.

Bırakın taşla inşaat yapmayı, o bölgede salaş bir çardak kurulmasına dahi izin verilmezdi.

Belediye, hemen gereğini yapardı.

Şimdi bakıyorum da, her kim ise, sit alanının göbeğine taş bina kondurmuş, kimsenin kılı kıpırdamıyor.

Acaba neden?

Fotoğrafı gönderen arkadaşa, “Yetkili yerlere durumu bildirdiniz mi?” diye sordum.

Bildirmişler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’e durumu bildirmişler, gelen giden olmamış.

Dedim ya, seçim kaosu!

Belediyelerin aklı fikri seçimde!

O kaçak binanın da seçim kaosu fırsat bilinerek yapıldığı belli.

Ama işte seçim bitti ve ben bir kanunsuzluğu dile getiriyorum.

Bakalım, dünya cenneti Kerpe kayalıklarında yapılan o kaçak bina hakkında işlem yapılacak mı?”

Daha sonra ne oldu?

********

Bu yazımın yayınlandığı gün, Kandıra Belediyesi’nden haber geldi:

“Kaçak bina ile ilgili gereken tespit yapılmış, tutanak tutulmuştur. İlk encümen toplantısında yıkım kararı verilecektir…”

Ve önceki gün…

Yani 17 Nisan…

Başkan Adnan Turan, üyeler İsmail Aksu, Selahattin Okan, Pınar Karaaslan ve Çetin Düzgün’den oluşan Kandıra Belediyesi Encümeni toplanıpKerpe kayalıklarındaki o kaçak bina ile ilgili yıkım kararı verdi.

Yıkımla ilgili süreç başlatıldı, kaçak yapı sahibine tebligat çıkarıldı, bir ay içinde sahibi yıkmazsa kaçak bina belediye tarafından yıkılacak.

Normal düzene geçiş

*******

Gördüğünüz gibi…

Seçim bitti, seçim öncesi kaos günleri bitti, belediyeler sorunlarla anında ilgilenmeye başladı.

Biz görevimizi yaptık, kaçak bir inşaatı duyurduk, hemen yıkım kararı çıkarıldı.

Teşekkürler Kandıra Belediyesi!