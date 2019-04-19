İlimtepe FK değil… İlimtepe AFK…

Altın Kiraz…

Akademi…

Körfez GB…

İlimtepe FK…

Her biri ayrı birer marka…

Altyapı turnuvaları, basın onur günleri, paneller, dokuz yıldır oynanan kesintisiz halı saha maçları…

Dile kolay…

Bitti mi?..

Hayır…

Metin Özkan bitti demeden bitmez…

Fenerbahçe ve Çanakkale Dardanel’de oynamış eski Süper Lig yıldızımız Metin Özkan, tüm bilgi, sevgi ve birimini Körfez ve Kocaeli futboluna aktarırken, şimdi ortaya bir gurur ve şeref tablosu çıktı…

Körfez’de yok olan futbol imajını İlimtepe FK’nın akademik okumuş çocukları yeniden parlatırken, imkânsızlıkları imkana çevirerek, gerçekten bir destan yazdı…

Doğup büyüdüğü, denizine girdiği körfezine hizmet eden metin Özkan, elleriyle büyüttüğü İlimtepe Futbol Kulübü ile kahramanlık öyküsü yazarken, şimdi herkesin bu destan çevresinde birleşmesi gerekiyor…

Körfez Esentepe’de yarı sahada lig maçlarına hazırlanan ve kural hatası yaptığı çini Karamürsel’in ardından ikinci sırada BAL’a yükselen takıl, aslında gönüllerin de şampiyonu oldu… Çünkü Karamürsel’i sahada yendiği maçtan sonra, saha dışında yaptığı basit bir hata nedeniyle kaybederken, herkesi ayakta alkışlattı…

Tesis yokluğundan, üst üste idman yapan takımların içerisinde, yarı sahada hazırlanıp, 2 yıldır aynı idman malzemeleriyle kamp eşofmanı dahi olmayan ekibiyle, antrenman topları sayılı ve tüm kategoride lige giren ender takımlardan biri olan İlimtepe’nim kahramanlık öyküsü, herkesin gözlerini buğulandırıyor…

Bu İlimtepe hikâyesi, Metin Özkan’ın da deyimiyle çok büyük bir öyküdür…

Şampiyonluk primi dahi verilemeyen bir acı öyküdür bu…

Sezon başı Esentepe sahası yetişmediği için, ufak halı sahada hazırlanan kulüp, parası olmadığı için, Seka takımından takviye genç çocuklarla lige başlayan bir takımdır…

Yani yokluğu varlığa çeviren, aynı zamanda Körfez ilçesinde de kendilerini istemeyenler topluluğu ilan edenlere karşı dimdik duran kahramandır İlimtepe…

Bu hikâye öyle anlamlıdır ki, gerçekten üniversitelerde tez olacak bir başarıdır…

Hocanın malzeme yıkadığı kulüptür İlimtepe…

Metin Özkan’ın maçtan sonra malzemeleri topladığı kulüptür İlimtepe…

Pet şişe sularının bile sayılı olduğu kulüptür İlimtepe…

Yokluğu varlığa çeviren, ama hep mutlu olan insanlar topluluğudur İlimtepe Futbol Kulübü…

Şimdi adı İlimtepe FK’dır ama…

Benim yüreğimde ise ismi…

İlimtepe AFK’dır…

Yani…

İlimtepe…

Adam gibi Adamlar…

Futbol…

Kulübü…