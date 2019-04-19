Sayın Hürriyet, Baç Meydanı’na Kocaelispor heykeli dikmek size yakışır!..

Kocaelispor demek Baç demektir… Kadıköy Altıyol’da nasıl ki Fenerbahçe’nin boğa heykeli ve Alex heykeli varsa, depremin sembolü olan aşağıdaki karikatürün heykel haline getirilip, meydana dikilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü aslan yattığı yerden belli olur. Fatma hanımın Kocaelispor’a düşkünlüğü ise o

rtadadır. Haydi verin bir talimat, şu işi bitirin ve tarihe geçin!.. Kulübün kurulduğu mahalle olan Çukurbağ içerisine de bir ‘Kocaelispor Sokağı’ neden olmasın?..

Hoşgeldiniz, beş gittiniz…

Bir deyimdir bu… Ama Kocaeli’ne cuk oturuyor. Bu kent, hiçbir hakkına sahip çıkamadığı gibi Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna da sahip çıkamadı. Marmara Turu olarak yıllardır ilimizde de koşulan, 20 yıldır semtimize bile uğramıyordu. Bugün ise ‘Kraliçe etabı’ bile ilimizde yapılıyor. Kartepe’de, Dünyanın dev bisikletçileri ilimize geliyor. Yıllardır kapalı kutu olan ve kente kendini kabul ettirmemekte ısrar eden Brisalı bisikletçiler de aslında bu kez ev sahibi gibi olacak. Ne diyelim Brisa bu kenti sevmiyor ki, onlar için varsa yoksa Barcelona LASSA…

‘Kocaelispor bu kentin ortak değeridir…’

Başkan Büyükakın, Kocaelispor’un şehrin tüm paydaşlarıyla sahiplenilmesinin sağlanacağını dile getirdi ve açıklamalarda bulundu. Bunu ben bir kenara not ettim. Seçim öncesindeki vaatleri de not etmiştim, günü gedikçe yayınlayacağım. Şimdi Tahir başkanın, Kocaelispor ile ilgili son açıklamasını okuyalım…

“Kocaelispor, kentimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şehir dayanışması ile Kocaelisporumuzun ulusal ve uluslararası başarılar kazanmasını destekleyeceğiz. Kocaelispor’un sağlam ve sürdürülebilir bir ekonomik yapının kurulması için adımların atılmasının önemine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Kocaelispor Markasının oluşturulabilmesi için her birimize sorumluluk düşmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar elimizden gelen desteği verdik. Bundan sonra da Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğiz” dedi…

Bakalım yarın neler getirecek?.. Bu kentte yaşıyoruz ve inşallah bu kentte öleceğiz. Bekleyelim, görelim…

Gölcükspor’a kalıcı çözüm bulunmalı…

TFF profesyonel futbol liglerinin, ‘hiç amatöre düşmeyen’ ilk 10 takımının arasına girebilecek bir ekiptir Gölcükspor. 35 yıldır hiç amatör kümeye düşmedi. Kocaeli’nde amatöre dönmeyen tek kulüp unvanını koruyor. Ancak artık ‘Ne kokar, ne bulaşır’ görünümünden kurtulmalı. Bu sezon ligde kalırsa (ki kuvvetle muhtemeldir), gelecek sezonun çalışmaları hemen yapılmalı. Tatile çıkılmamalı. 24 saat kafa patlatılmalı. Artık birer ikişer yükselmeli. Depremde en büyük hasarı görüp, hakkını en az alan ilçenin sembolü, kurtarılmalı…