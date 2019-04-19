Kandıra Belediye Başkanı HAMALLIK YAPTI!

Seçim öncesi adaylar, oy alabilmek için her kılığa girerdi…

Döner keserdi…

Traktöre binerde…

İnek sağardı…

Berberde tıraş ederdi.

Yufka açarlardı...

Demir döverlerdi…

v.b…

ŞİMDİ HİZMET ZAMANI

Ama bunlar seçim öncesi idi…

Seçim bitti…

Kazanan kazandı…

Kaybeden kaybetti…

Kazananlar için şimdi çalışma zamanı…

Şimdi hizmet zamanı…

UN ÇUVALI TAŞIDI

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’dan ilginç bir haber geldi…

Başkan Adnan Turan, önceki sabah ilçedeki Mehmet Ateş ile birlikte, un çuvalı taşıdı.

Yani bir nevi hamallık yaptı.

Turan, seçim öncesi siyaseten bunları yapıp, takdir toplayabilirdi…

Ama şimdi bu tür işlere girip, şov yapmasına hiç gerek yok…

ŞOV GÖRÜNTÜLER

Zaten eski başkan Ünal Köken’in hiçbir hizmet yapmadığı söyleniyor…

Başkan Turan’ın ilk etapta bu izleri silmesi gerekiyor diye düşünüyorum…

Adnan Turan’ı tanırım…

Taktir ederim…

Bu tür şov sayılacak görüntüler vermese iyi olur…

Belki topluma şirin gözükmeye çalışıyor, ama ben bunda bir şirinlik göremedim…

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a başarılar diliyorum…

Mustafa Küpçü’nün 6’ıncı kitabını çıktı

Gazetemiz yazarlarından Mustafa Küpçü, ATAŞE isimli tarihi romanıyla okuyucuların karşısına çıktı. Romanda Emekli Kurmay Albay Hayri Saner’in anıları yer alıyor. Küpçü’nün şimdiye kadar; Anayasa, Yasalar ve Sendikal Mücadele’de Hukukun Payı (1993), 0 Bosna Yazıları ( 1997) (Ortak Yayın), Çınarlarda Hüzün Var (2003), Deliormanlı (2017), Gri Yeşil İzmit (2018) (Ortak Yayın) adlı kitapları yayınlandı. Küpçü’nün yeni kitabı hayırlı olsun.

Nihat Ergün, yeni partiye mi geçiyor?

AKP dönemlerinde Ekonomi Bakanlığı ve Milletvekilliği yapmış olan Ali Babacan ile eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiası günlerdir konuşuluyor. Peki "Yeni Parti'nin beyin takımında kimler var?"… İsimler şunlar; Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Başçı, Feramuz Üstün, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Mikail Arslan ve Nihat Ergün… Nihat Ergün bindiği gibi Derince Belediye Başkanlığı, AKP Kocaeli İl Başkanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı yaptı… Bakalım bu söylentiler doğru çıkacak mı?

SEDAŞ yeni yerine taşındı

SEDAŞ, 15 Nisan Pazartesi itibariyle eski adresi olan Fatih Mahallesi, Sultan Murat Caddesi, Fener Sokak, No: 3 Rimal Market üzerindeki adresinden ayrılarak, İzmit Otogarına yakın bir mesafede yer alan, Yahya Kaptan Mahallesi, Kandıra Yolu Caddesi No:24 adresindeki yeni yerine taşınma işlemini tamamladı ve yeni yerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı. Hayırlı, uğurlu olsun.

Büyüklükte MHP ve İYİ Parti yer değiştirdi

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayıları göre geçen yerel seçimde AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve CHP’den (Cumhuriyet Halk Partisi) sonra Türkiye’nin 3. büyük partisi değişti. YSK’dan (Yüksek Seçim Kurulu) alınan verilere göre, 2014 Yerel Seçimlerinde 6 milyon 860 bin 493 oy alan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 2019 Yerel Seçimlerinde 3 milyon 394 bin 477 oy alabildi. 25 Ekim 2017 yılında kurulan İYİ Parti ise girdiği ikinci seçimde 3 milyon 459 bin 599 oy alarak Türkiye’nin 3’üncü büyük partisi oldu.

İlimizde kaç kişi hiç evlenmemiş?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Kocaeli ilinde 2018 yılsonu itibarıyla Medeni durum istatistiklerine bakıldığında 375 bin 715 kişi hiç evlenmemiş… 952 bin 170 kişi evli, 51 bin 806 kişi boşanmış, 69 234 kişinin eşi ölmüş olarak tespit edildi… 2018 yılında 51 bin 806 kişinin boşandığı görülüyor… Bu sayı da her geçen yıl yükseliyor… Ekonomik sıkıntılar, boşanma sayısını arttırıyor.