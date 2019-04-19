23 Nisan Çocuk Bayramı

Ulusların tarihinde önem verip andıkları ve kutladıkları çok özel günleri vardır. Bizim için de 23 Nisan bundan 99 yıl önce 1920 de T.B.M.M Ankara da açılışının yapıldığı unutamayacağımız önemli bir tarihtir. Bu tarih aynı zamanda ülkemizi parçalamak isteyen emperyalistlere tokat vurmanın da karar günüdür.

Atatürk geleceği gençlere emanet etmiştir. Bugünün çocukları yarının büyükleridir. 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve çocuk Bayramı olarak hediye edilmiştir. Kutlamalar ülkemizde olduğu kadar birçok ülkelerin çocuklarının davet edilmesi ile dev organizasyona dönüştü. İlimizde Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteği ve daveti ile gittikçe sayıları artan ülkelerin çocukları ile kucaklaşılmaktadır.

Bu organizasyon ile başta Kocaeli olmak üzere ülkemizin tanıtımının yapılmasıdır. Bu kültür alışverişi sayesinde bugünün çocukları yarının büyükleri olarak hafızalarında unutulmaz anılar olarak yerleşiyor.

Bu ilişkiler aynı zamanda gelecek için bir turizm yatırımı olduğunu da düşünüyorum.

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

AZERBAYCAN TEBESSÜM GRUBU

Kardeş Azerbaycan dan seçkin bir grup olan Tebessüm Grubu 20 çocuktan oluşmaktadır.

Müdür Tamella Hanım, Dr Roza Hanım, teknik yönetici Roza ile öğretmenler Zümrüt ve Khavar Hanımlara ve bütün ekibe ikinci vatanlarına hoş geldiniz diyor başarılar diliyorum.

24 NİSAN

23 Nisanı, Lozan'ı, Çanakkale zaferini ve benzer zaferleri içlerine sindiremeyen, çifte standardı yaşam biçimi kabul eden birçok ülke 24 Nisan tarihini bahane ederek mağlubiyetlerin rövanşını almak için her türlü yalan ve önyargı içindeler.

1915’ de Osmanlı vatandaşı Ermeniler Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sivil vatandaşlarımızı Kars-Erzurum ve Ağrı’ da 130.000 insanımızı katlettikleri tarihi bir gerçektir. Bu vahşet karşısında Ermeniler Irak, İran ve Suriye gibi yerlere tehcir (mecburi göçe ) tabi tutuldular. Her türlü masraf ve ihtiyaçları karşılanarak gönderildiler.

Kin ve nefreti yaşam biçimi kabul eden Ermeniler hep yalanları ile birlikte düşmanlıklarını sürdürmektedir.

Nitekim Rusya'nın desteği ile Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal ettiler.

Ermeniler iyi bilsinler ki er veya geç Azerbaycan topraklarını bedel ödeterek geri alacaklardır.

Bu tarih gittikçe yakın geleceği gösteriyor.