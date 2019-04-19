Fatma Kaplan Hürriyet’i rahatlatan sözler

Kolay değil…

Kocaeli’de AKP’nin 12, CHP’nin sadece 1 belediyesi bulunuyor.

Bir de CHP, kentimizde yıllardır “belediyesiz”!

Partililerden iş bekleyen var, ihale bekleyen var.

Talep o kadar fazla ki!

İzmit Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Fatma Hanım, bu isteklerin ne kadarını karşılayabilecek?

Üç beş isteği karşılasa, isteği karşılanmayan yüzlerce partili kırılacak.

Neyse ki, önceki gün, partililerin beklentilerini sınırlayacak bir adım atıldı.

İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte İzmit Belediyesi’ne yaptığı ziyaret sırasında önemli mesajlar verdi:

*Fatma Hanım’ın başarılı olacağına gönülden inanıyoruz. Fatma Hanım bizim yüz akımızdır. Bütün çalışmalarında hep yanında olacağız.

*Güzel bir Türkiye, güzel bir kent hayalimiz var. Vatandaşın partimize olan güvenini sarsmayacağız.

*Belediyeden iş ve menfaat beklentimiz olmayacak. Belediyeye girmek isteyen arkadaşlarımız örgütte yer almayacak.

Cengiz Sarıbay’ın “Belediyeden iş ve menfaat beklentimiz olmayacak” sözü, sanırım Fatma Kaplan Hürriyet’i çok rahatlatmıştır.

CHP, kazandığı belediyelerde “çok farklı” bir yönetim sistemi kurmalı.

“Onlar yaptı, biz de yapalım” mantığıyla hareket ederlerse, daha önce her fırsatta şikâyet ettikleri AKP’li başkanlardan bir farkları kalmaz.

Kucaklayıcı olacaklar…

Adaletli olacaklar…

Her şey kendi ellerinde…

Başarı da, başarısızlık da…

Osmanlıspor ve Başakşehir…

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Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde başkanlar değişti ya…

Her iki belediye de AKP’den CHP’ye geçti…

“Osmanlıspor” ve “Başakşehir” sırıtmaya başladı.

Hem de ne sırıtma!

Yıllardır Osmanlıspor’u Ankara, Başakşehir’i de İstanbul Büyükşehir Belediyesi besliyordu.

Bunu bilmeyen yoktu.

Her ikisi de yapaydı.

Her ikisinin de seyircisi yoktu.

Önce Mansur Yavaş, Osmanlıspor’a akan musluğu kesti.

Ankara’da “hafriyat rantı” bu kulübe akıyormuş, durdurdu.

Benzer adım, Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

Geçenlerde FOX TV programında “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın futbol kulübü kurmak gibi bir düşüncesi olmamalı. İstanbul’daki bütün kulüpler bizim kulübümüz. Elimizde bir imkân varsa, bunlara destek vermeliyiz” dedi.

Yani Başakşehir’e “Buraya kadar” demek istedi.

Her iki karar da doğru!

Kararları nedeniyle her iki başkanı da kutluyorum.

Hay ağzına sağlık!

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Gençler bilmez.

Eskiden çok kullanılan bir söz vardı.

Koca Ragıp Paşa’ya ait bir beyit…

“Şecaat arz ederken merdikıpti sirkatin söyler.”

Anlamı şu:

“Çingenenin harbisi, kendini överken suçlarını söyler…”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’ın A Haber ekranlarındaki o konuşması, bana Koca Ragıp Paşa’nın o sözlerini hatırlattı.

Yaşar Yıldırım, dedi ki:

“CHP’nin asıl hedefi İstanbul’u yönetmek değil, tek adam rejimini devirip demokrasiyi getirmek. Buna müsaade etmememiz gerekir.”

Demek neymiş?

*Türkiye, “demokrasi” ile değil, “tek adam rejimi” ile yönetiliyormuş.

*CHP’nin hedefi, “tek adam rejimi”ni devirip, “demokrasi”yi getirmekmiş.

*Buna müsaade edilmemeliymiş.

Ya işte böyle!

MHP’nin ikinci adamı, tam o beyitteki gibi, “şecaat arz ederken sirkatin söyledi”!

Yaşar Yıldırım’ın bu itirafına ne denir?

“Hay ağzına sağlık! Konuş, konuş!”

Antrikot ve musakka

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Ekrem İmamoğlu’nun ilk işi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “yemekleri eşitlemek” oldu.

İlk mesai gününde odaları tek tek dolaştı, çalışanlarla tanıştı…

Arkasından mutfağa gidip, “Bugün yemekte ne var?” diye sordu.

Görevli, “Musakka var, sizin için de antrikot yaptık” deyince, Ekrem İmamoğlu ilk talimatını verdi:

“Birine musakka, birine antrikot olmaz. Personelim ne yiyorsa ben de o yemeği yiyeceğim. Bir dahakine aynısı olacak!”

İmamoğlu, böylece işe “belediyedeki yemekleri eşitlemekle” başlamış oldu.

Basit gibi görünse de önemli bir karar.

İlk not, 10 üzerinden 10!

157’inci sıra bize yakışmıyor

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Biz ister beğenelim, ister beğenmeyelim…

Uluslararası örgütlerin değerlendirmeleri, dünya için çok önemli.

Dünyaya yön veren ülkeler, bu değerlendirmelere bakarak bizimle ilgili karar alıyorlar.

Son gelen değerlendirme, mesleğimizle ilgili.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün yayınladığı “Basın Özgürlüğü Listesi”nde, 180 ülke içinde 157’inci oldu.

Ne yazık ki, 2018 raporunda durumumuz böyle!

İlk 3 sırada Norveç, Finlandiya ve İsveç var.

Sonuncu ise Türkmenistan!

Bangladeş, Rusya, Venezuela, Güney Sudan, Uganda ve Afganistan’ın listedeki durumu bizden daha iyi.

Basın özgürlüğü, dünyanın üzerine titrediği evrensel bir değer.

Demokratik rejimlerin olmazsa olmazı…

Bu nedenle 157’inci sıra bize yakışmıyor.

Biz ne yaparsak yapalım…

Ne kadar çene patlatırsak patlatalım…

Basın özgürlüğünde “kabul edilebilir” sıralara gelmedikçe, dünyadaki görüntümüzü değiştiremeyiz.

KHK ve adalet

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Daha önce yazdım, bir kez daha yazayım.

31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olmak için başvuruyorsun…

Savcılıktan “temiz kâğıdı” alıp dosyana koyuyorsun…

Dosyan inceleniyor, “Tamam hiçbir engel yok, seçime girebilirsin” deniyor.

Seçime girip kazanıyorsun, sonra da Yüksek Seçim Kurulu diyor ki, “Senin görevine KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile son verilmiş, sen belediye başkanı olamazsın!”

Yani…

Özetle…

Bu da demek oluyor ki…

Ülkemizde…

*Seçimlere girmek serbest!

*Seçilmek yasak!

Bu mantıkla…

KHK’lı diye 5 kişiye “mazbata” verilmedi.

Seçimden önce “sakıncalı değil”…

Seçimden sonra “sakıncalı”!

Böyle “hukuk”, böyle “adalet” olur mu?

3 görüş

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*”Mutlu olan, başkalarını da mutlu kılar” Anne FRANK

*”Amaçsız insan, dümensiz gemiye benzer.” Thomas CARLYLE

*”Cahillerle tartışmayın, ben hiç galip gelemedim.” İmam-ı GAZALİ