Bilime göre mutluluğun sırrı işte bu 11 maddede yatıyor!  

Oscar Wilde,”insanlardan çoğunun mutluluğu ve mutsuzluğu kendi düşünce ve inanışlarına bağlıdır” der.

Evet mutsuzluğun kökeninde depresif bir ruh halinin bulunduğunu belirtiyor uzmanlar.

Siz siz olun hayatta yaşanacak, mutlu olacak çok şey olduğunun farkına varıp, mutluluğun yolunun yapabileceğiniz küçük değişikliklerden geçtiğini unutmayın.

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Dünyanın dört bir yanında yapılan bilimsel araştırmalar; mutluluğun formülünü bulmaya çalışıyor. Son yıllarda mutluluk, yaşama sevinci ve pozitif olma konularına sıkça eğilen bilim adamları, ortaya hayatı güzelleştirecek öneriler çıkardı.

İşte o öneriler...

1-YARDIMSEVER OLUN…

Psikoloji alanında yapılan araştırmalara göre kendiniz için değil de, başka insanlar için para harcamak, size kendinizi daha iyi hissettirecek. Bağış yaparak ve başkalarına para vererek mutluluğu yakalayabilirsiniz.

2-GÜLÜMSEYİN

Gülümsemek ve mutluymuş gibi davranmak, gerçekten üzgün olduğunuzda kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor. Birçok araştırmaya göre; sadece gülümseme hareketi bile, insanların kendilerini daha mutlu hissetmelerine sebep oluyor.

3-BOL BOL ŞÜKREDİN

Her gece sizi mutlu eden üç iyi şeyi aklınızdan geçirin. (Çok önemli şeyler olması gerekmez. Sizi mutlu eden çok basit şeyler de olabilir). Bunu yapanlar diğerlerinden daha mutlu olmaktadır.

4-YENİ BİR ŞEY DENEYİN

Hayatlarındaki rutini değiştiren, yeni deneyimler yaşayan, ,maceraya atılan insanların diğerlerinden daha mutlu olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlandı. Tüm bu yapılanların, yeni şeyler denemenin beyin dalgalarını uyardığı belirlendi.

5-HEDEF BELİRLEYİN

Kendisine uzun veya kısa vadeli hedef koyanlar diğerlerine göre daha mutlu oluyor. Çünkü bir amaç için çalışmak olumlu duyguları harekete geçiriyor.

6-TARAFSIZ OLUN

Sizin gibi düşünmeyenler de olduğunu kabul edin. Mutlu olmak için tarafsız olmak, inatla kendi bakış açınızı savunmaktan vazgeçin. Hem enerjiniz size kalacak hem de mutlu olacaksınız.

7-İNANÇLI OLUN

Yapılan çalışmalara göre; inançlı insanlar, olmayanlara göre hayatlarından çok daha memnun ve daha mutlu. Doç. Bruce Headey'in, Melbourne Üniversitesi'nde yaptığı 25 yılık araştırmanın sonucunda; inançlı insanların, kariyer endişesinden kaçındıkları ve duygusal açıdan daha istikrarlı oldukları ortaya çıktı.

8-EN AZ 6 SAAT UYUYUN

İngiltere'de yapılan bir çalışma; günde en az 6 saat 15 dakika kesintisiz uyumanın, insanları mutlu ettiğini gözler önüne serdi

9- İYİ ARKADAŞ EDİNİN

Nottingham Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma; en az 10 iyi arkadaşa sahip olduğunu söyleyen yetişkinlerin, beş veya daha az yakın arkadaşa sahip olanlardan daha mutlu olduğunu ortaya

koydu.

10-ROMANTİZM ÖNEMLİ

İlişkilerin, mutluluk üzerinde olumlu etkisi var. Cornell Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; ilişkisi olan insanlar; olmayanlara göre daha mutlu.

11-İŞE YAKIN OTURUN

İş yerine 20 dakika mesafede oturan kişilerin, daha mutlu olduğu iddia ediliyor. Uzmanlar, her gün ev ve iş arasında uzun zaman harcamanın fiziksel ve ruhsal açıdan insanları olumsuz etkilediğini belirtiyor. (Alıntı: Mynet-Azranın günlüğü)

MUTLULUKLA İLGİLİ SÖZLER

-İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir. (Leonardo da Vinci)

-Sizi tatlı kılacak kadar mutluluğunuz olsun, güçlü kılacak kadar acınız ve sizi kullanmalarına fırsat vermeyecek kadar umudunuz. ( Paul Auster)

-Mutlu bir yalnızlık, mutsuz bir beraberlikten iyidir dostlarım. (Charles Bukowski)

-Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere; bin daha iyidir. ( Amenemope)

-Huzuru kendi içimizde bulmazsak, başka yerlerde aramak boşunadır. ( La Rochefoucauld)

-Mutluluk nedir bilir misin? Sevgilinin yüzünü görmektir, onun köyünde dilencilik yapmayı padişahlığa tercih etmektir. (Sadi-i Şirazi)

-Hayatın ve mutluluğun en büyük şartı çalışmaktır. ( Lev Nikolayeviç Tolstoy)

2018’de 61 bin kitap yayımlandı

Ajans Press, 2018 yılında Uluslararası Standart Kitap Numarasına sahip olan veri detaylarını inceledi. 2018 yılında 67 bin 135 materyalin Uluslararası Standart Kitap Numarası aldığı tespit edildi. Bu rakam 2017 yılına oranla yüzde 11,3 artış gösterirken, geçen yıl yayımlanan kitap sayısı ise 61 bin 235 olarak kayıtlara geçti. Yayıncılar tarafından çıkartılan diğer materyaller ise; 5 bin 177 web tabanlı elektronik kitap ve 28 konuşan kitap şeklinde belirlendi. Materyaller türüne göre değerlendirildiğinde ise geçen yıl en çok eğitim alanında kitabın yayımlandığı kaydedildi.