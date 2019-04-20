FETÖ’cüleri kimler koruyor?

Türkiye’nin iki baş belası; PKK ve FETÖ…

Birincisinin beli kırıldı diyorlar. İkincisi ise, devamlı “tutuklamalarla” yakalanıyor, ama sanki ÇİN ordusu gibi sayıları bir türlü bitmiyor!

Neden, çünkü; yakalanan veya tutuklananlar “naylon” FETÖ’cü! Asıl “FETÖ’cüler” hala yerlerinde…

Bugünkü uygulamalarla bu FETÖ sorunu asla çözülmez. Benim yakınım, onun yakını gözetildikçe sorun iyice karışıyor. Gerçek FETÖ’cüleri yerlerinden, inlerinden çıkarmak gerek.

Size bir örnek; hastanelerimizden birinde görevli bir doktor çalıştığı hastaneye ZAMAN Gazetesi’nden başka gazete sokmuyordu. Bu doktor pratisyenlikten üst düzey hastane yöneticiliğine getirildi.

Ülkenin her yerinde FETÖ arama taraması yapılırken, Zaman Gazetesi yazarı-çizeri tutuklandı, kimi yurt dışına kaçtı. Zaman Gazetesi’nin okurları, aboneleri “FETÖ” zanlısı ilan edildi.

Ama; çalıştığı hastaneye “ZAMAN” Gazetesi’nden başka gazete sokmayan doktor, mevkii olarak yükseldi de yükseldi. Ülkenin “sağlık” sorumlularından tek sorumlusu oldu.

Gel zaman git zaman sonrasında bu doktor çıkarıldığı yüksek yerlerden indirildi. Kendisine eski görevinin aksine pasif bir görev verildi. Zamanında öğretmenlerin maaşlarını bu bankaya yatırılmasını sağlayanlar, Abdullah Gül, Tansu Çiller, Recep Tayyip Erdoğan, Fetullah Gülen’le bankanın açılışını gülerek yapanlar, Bank Asya olan bankada 50 lira mevduatı olan öğretmenlerin FETÖ’cü olarak meslekten atılmasına sebep olurken, yayınına yasak getirilen, hakkında FETÖ’cü olduğu için kapatma kararı verilen ve yazar çizerleri tutuklanan ZAMAN Gazetesi’nin dışında çalıştığı hastaneye gazete sokturmayan doktor hakkında FETÖ soruşturması yapıldı mı, yapılmadı mı?

Madem ZAMAN Gazetesi ve yazarları-çizerleri-okurları FETÖ’cüydü, hastaneye ZAMAN Gazetesi dışında gazete sokmayan doktor nasıl FETÖ’cü değil?

FETÖ’cü olmaktan nasıl sıyırmış, nasıl terfi etmiş, nasıl mevkii sahibi olmuştu?

Hani meşhur bir hikaye var; Mazhar Osman’ın başhekim olduğu TIMARHANE’ye giden ziyaretçi, koğuşun parmakları arkasından dışarı bakanlara sorar:

- İçeride kaç deli var?

Parmaklıklar ardındaki cevap verir:

- Ya siz, dışarıda kaç kişisiniz?

Yakalanan, tutuklanan, içeri tıkılan FETÖ’cülerden çok daha fazlası dışarıda!

Fındık kabuğunu doldurmayan nedenlerle, iftiralarla FETÖ’cü diye yaftalananları bırakın, asıl işbaşındaki, içinizdeki FETÖ’cüleri temizleyin!