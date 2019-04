Yaklaşık bir senedir kendisini göstermeye başlayan, ancak geleceği belki de iki hatta üç senedir verilerle ortada olan ekonomik kriz artık her geçen gün dozunu biraz daha arttırarak ülkemizin üzerine çökmeye başladı.

Ekonomi, hukuk, siyaset ve sosyal anlamda sorunlarını yazmaya kalksak sayfaların yetmeyeceği ülkemizin gelmekte olan bu ekonomik çöküntüden hasarsız ya da az hasarla sıyrılabilmesi çok da mümkün görünmüyor. Muhakkak ki toplumsal olarak yaralar açacak, izler bırakacak ve tıpkı “Çiller Krizi” gibi “Ecevit Krizi” gibi literatürde yerini alacak gibi görünüyor.

Ekonomi yönetiminin genellikle sadece sayılardan ve bir takım matematik işlemlerinden ibaret olduğunu zannetmek, ne yazık ki liberalizm adı altında dünyaya hakim olan vahşi ve sınırsız kapitalizmin insanları sürüklediği en büyük yanılgı. Ekonominin aslında üretim olduğu unutuldu. Milyarlarca dolarlık hesapların içine sıkıştırılan ve sadece “sıcak paraya” indirgenen bir ekonomi anlayışı, istatistikler üzerinden anlaşılan ve anlatılan bir ekonomik düzenin sonu her on sene on beş senede bir büyük krizlere muhatap olmaktır.

İSTATİSTİK MİNİ ETEĞE BENZER

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden olan, Manchester United’ı 27 sene boyunca aralıksız olarak çalıştırmış ve kazanmadığı kupa kalmamış Sir Alex Ferguson’dan duyduğum ama asıl sahibi Danimarkalı teknik direktör Ebbe Skovdhal olan söz; ne zaman istatistiklerle dolu bir analiz ya da yorum görsem aklıma gelir. “İstatistik mini eteğe benzer, birçok şey gösterir ama asıl görünmesi gerekeni göstermez”.

Son aylarda gelen resmi verilere göre işsizlik oranı %15’in, genç işsizlik oranı %20’nin üzerinde. Bu veriler hesaplanırken “iş aramaktan vazgeçmiş” kişiler orana dahil edilmiyor. Yani İŞKUR ve benzeri kurumlara başvuru yapmadılarsa eğer, resmi hesaplamalara göre işsiz olarak kabul edilmiyorlar. Birçok kadın ve genç bu istatistiğin dışında. Yani biz bu rakamlara en az %5 ila %10 oranında bir ekleme yaparsak gerçek rakamı görebiliriz.

İthalat rakamlarının düşüyor olması da bir diğer yanıltıcı istatistik. Türkiye gibi ara maddelerden ürün çıkartan sanayiye sahip ülkelerde, ithalat dediğimiz şeyin büyük kısmı bizim üretim için ihtiyacımız olan mallardır. Örneğin çelik plaka ithal eder, onu işleyip buzdolabının bir parçasını yaparsınız. Kütük ya da ahşap plaka ithal eder onunla mobilya yaparsınız. Kimyevi maddeler ithal eder onlarla temizlik ürünü yaparsınız. Sanayi yapısı bizimki gibi olan ülkelerde ithalatın düşmesi, çok kısa bir süre sonra üretimin çakılması yani işsizlik ve parasızlık demektir.

Bir diğer yanlış istatistik yorumu da Merkez Bankası rezervleridir. 170 küsur milyar Dolarlık rezervin büyük bir kısmı bankaların kanuni olarak Merkez Bankasına koymaları gereken paradır. Gerçek rezervin 20 milyar Doların altına düştüğü verileri biraz kurcaladığınız zaman görülebiliyor. Bir yılda yaklaşık olarak 180 milyar Dolar faiz ve dış borç ödemesi olan bir ülke için bu durum oldukça sıkıntılı ve tehlikeli bir sürecin işaretçisi.

Daha birçok veride doğru okuma yapıldığı zaman içinde bulunduğumuz durumun ve sürüklendiğimiz noktanın hiç de iç açıcı olmadığı verilerle sabit. Zaten geçtiğimiz hafta içerisinde iktidar kanadından da seçim hengamesi geçtikten sonra ekonomiye dair gelen yorumlar da (ülkeyi on yedi gün siyasi bir krize kilitleyen iktidarın beceriksiz genel başkan yardımcısı ve malum şehirdeki il başkanı hariç) derinleşen krizin farkında olunduğunu gösteriyor. Bir çözüm arayışı için esasen seferberlik başladı ancak siyasi gerekliliklerle topluma yansıtmama noktasında bir ihtimam var.

EKONOMİ SADECE PARA DEĞİLDİR

Vahşi kapitalizmin faiz düzenine köle edilmiş bizim gibi ülkelerin “para” odaklı ekonomik anlayışları sürekli olarak krizlerle boğuşmaya ve belli periyotlarda; bir önceki krizden bu yana kazandıklarını bir sonraki krizde kaybetmeye mahkum durumundan sıyrılmanın tek yolu dört ayaklı bir kalkınma programına bir milli seferberlik gibi sarılmaktan geçer. Eğitim, üretim, hukuk ve demokrasi.

Türkiye’nin sıcak para odaklı ekonomik ketenpereden kurtulması bugünden yarına olabilecek bir şey değildir. Çok ağır bedelleri ve faturaları olur. Sıcak para dediğimiz, bir ülkeye gelerek tahvil, faiz, borsa gibi reel değeri olmayan ekonomik araçlara yatırım yapan kaynakları doğrudan yatırıma dönüştürmek gerekir. Bunun tek çaresi de “dünyanın en korkak şeyi olan paranın” kendisini güvende hissetmesini sağlamaktır. İşleyen bir demokrasi ve küresel standartlarda bir hukuk düzeni yoksa, gelen sıcak para ancak sanal ekonomik araçlara yatırım yapar. “Bir günde pılını pırtını toplayıp gitmek” üzere gelir. Borsaya girer, faize para yatırır, tahvil alır. O kadar. Fabrika kurmaz, yatırım yapmaz. Bilgi ve ekonomik değer üretmek üzere parasını ülkeye bağlamaz. Bu sebeple demokrasi ve hukuk sıcak paraya bir eroin bağımlısı gibi muhtaç durumdaki bizimkisine benzer ülkeler için tedavinin bir sürecidir.

Ancak sonrasında aydınlanmacı bir eğitim sistemiyle toplumun tüm kesimlerindeki gençleri geleceğin dünyasına hazırlayan bir modele radikal bir hızla geçmek, bu politikada ısrar etmek gereklidir. Bu tedavinin ikinci aşamasıdır. Her türlü muhafazakarlıktan uzak, özgür beyinler yetiştirirseniz ve ülkenizde demokrasi işler, hukuk sistemi adil olursa; yetişen bu cevherler başka ülkelere gitmez. Ülkenizde üretirler, küreselleşmenin kölesi değil efendisi olabilirsiniz. Beyin göçüne kapılan gençler ve mesleki profesyoneller gittikleri yerlerde adeta destanlar yazıyorlar. Çok başarılılar. Biz onlar için gerekli şartları ülkemizde sağlarsak, eminim ki çok çok büyük bir kısmı gitmeyi aklından bile geçirmez.

Ama bunun için altmış yetmiş senedir ülkeye hakim olan tutucu, kasabalı, cahil ve hırçın dalgaların önünü kesmemiz gerekiyor. Bu gençler ülkemizde ürettikleri ve dünyaya hizmetlerini, ürünlerini, ortaya koydukları değerleri satabilirlerse; işte o zaman dört ayaklı bu model hayata geçmiş olur. Sıcak para dediğimiz kavrama ihtiyacımız kalmaz, dünya sermayesi ülkemizde borsa, döviz, faiz, tahvil vur-kaçları yerine fabrika, tesis, yazılım, donanım, teknoloji alanlarında yatırıma gelirler. Bir gelen de en az yirmi sene otuz sene bu ülkede kalır. Değer üretir, değer katar.