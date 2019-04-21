İzmit Belediyesi’nde sendika değişir mi?

Önceki gün internette gezinirken, Sözcü gazetesinde Erdoğan Süzer imzalı bir habere rastladım…

Haberin başlığı ve girişi şöyleydi; “Belediyeler el değiştirince istifalar hızlandı! 5.647 işçi Hak-İş’ten ayrıldı. “Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyük ildeki belediyelerin AKP’den CHP’ye geçmesi, “iktidarın arka bahçesi” diye eleştirilen Hak İş’ten istifaları hızlandırdı.”

Haber hayli ilginçti…

Bu haberi sizinle paylaşmak istedim;

İŞÇİLER SENDİKADAN AYRILDI

Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Nisan'dan bu yana 5 bin 647 taşeron işçinin Hak-İş'ten ayrılıp DİSK ve Türk-İş'e geçtiğini belirtirken, istifaların devam etmesi halinde gerekirse Çalışma Bakanlığı'ndan teftiş talebinde bulunacaklarını söyledi.

Hak-İş, iktidara yakınlığını kullanarak kamu kurumlarıyla belediyelerdeki işçileri kendi sendikalarına bağladığı gerekçesiyle yıllardır hem Türk-İş hem de DİSK tarafından eleştiriliyordu.

Seçimlerin ardından çok sayıda belediye AKP'den gittiği için işçiler sendika değiştirmeye başlayınca bu sefer eleştiri Hak-İş'ten geldi.

İŞÇİLERE BASKI İDDİASI

Sendika başkanlarını Ankara'da toplayan Hak-İş Başkanı Arslan, AKP'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerdeki Hak-İş üyesi taşeron işçilerin kendi istekleriyle değil baskıyla imza attıkları iddiasında bulundu. Arslan, Hak-İş'ten istifa edip DİSK ve Türk-İş'e geçen işçi sayısının 6 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verirken, 4 bin 831 işçinin Hizmet-İş, 566'sının Öz Güvenlik- İş ve 250'sinin de Öz Taşıma-İş Sendikası'ndan istifa ettiğini açıkladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Üye kayıplarının devam etmesi halinde belediyelerle sonuna kadar mücadele edecekleri uyarısında bulunan Arslan, işçilere yapılacak baskılara karşı savcılıklara suç duyurusu, Uluslararası Çalışma Örgütü'nü harekete geçirme ve Çalışma Bakanlığı'ndan teftiş isteme dahil bir dizi önlem alacaklarını söyledi.

12 EYLÜL DÖNEMİ

Arslan, Hak-İş'in iktidara yakınlığını kullanarak taşeron işçileri üye yaptığı yönündeki Türk-İş'in iddialarının sorulması üzerine, “12 Eylül döneminde Türk-İş darbecilerle işbirliği yaptı” diye konuştu.”

HİZMET-İŞ’İN BORUSU ÖTTÜ

Yukarıda haberi okudunuz…

Ben de bu haberi okuyunca aklıma Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediyeleri geldi…

2004 yılından sonra Büyükşehir ve ilçe belediyeleri AKP’ye geçince, işçiler Hizmet-İş Sendikası’na üye yapılması için baskı yapıldı…

Belediyelerde Hizmet-İş Sendikası’nın borusu öttü…

İZMİT BELEDİYESİ’NDEKİ SENDİKA DURUMU

AKP, İzmit Belediye Başkanlığı seçimini kaybetti…

Seçimi CHP kazandı…

İzmit Belediyesi’nde yetkili sendika Hizmet-İş…

Bakalım İzmit Belediyesi’nde önümüzdeki günlerde bir hareketlilik olacak mı?

İşçiler Hizmet-İş Sendikası’ndan ayrılıp, Belediye-İş veya Genel-İş Sendikasına geçecek mi?

İlhan Bayram vali olamadı!

2004 yılında kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin genel sekreterlik koltuğuna oturanlar, hep vali olarak başka illere atandı. Ama İlhan Bayram'da bu silsile bozuldu… Eski genel sekreterler Münir Karaloğlu, Ersin Yazıcı ve Tahir Büyükakın, vali oldu… Tahir Büyükakın’dan sonra genel sekreter olan İlhan Bayram, vali olamadı… Bayram, Kocaeli’den Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atandı. Bayram, bakarsınız Samsun’daki genel sekreterlikten sonra Vali olur…

Derneğin ismine bak!

Türkiye’de 112 bin civarında Dernek var… Bazılarının isimleri de ilginç. İsimleri ilginç olanlardan biri de; Türbe Yanında Çalışırken Ağzı burnu Yamulan, Kepçe Operatörleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KEPOR-DER)… Sanırım, ancak Türkiye gibi yerlerde bu tür dernekler kurulur… Kocaeli’de de 3200 civarında dernek var…

DP’li Nail Baki siyaseti bıraktı!

31 Mart’ta yapılan seçimde Demokrat Parti’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nail Baki, 6 bin civarında oy almıştı. Baki, 2023’te yine Büyükşehir’e aday olacağını söylemişti. Dün gazetemize bir mail geldi, Baki’nin aktif siyasete noktayı koyduğu belirtildi. . “Maddi manevi zarar uğradığım seçim süreci ile ilgili konuşacak çok şey var, ama şimdilik susma hakkımı kullanıyorum.Netice itibari ile aktif siyasi hayatıma şimdilik bir nokta koydum” ifadelerini kullandı. Baki’nin seçimlere yakın yine aktif siyasete döneceğini düşünüyorum.

İsmimim başına avukat yazılmasın!

CHP’den İzmit Belediye Başkanı seçilen avukat Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün belediye çalışanlarıyla tanıştı… Hürriyet, tanışma sonrasında müdürlüklere talimat vererek, İzmit Belediye Başkanı unvanı dışında isminin başına "avukat" yazılmasını istemedi. Hürriyet, görev yaptığı sürece bu unvanla anılmayı uygun gördü.

RUSLARIN tatil rotası değişmiyor

Ajans Press’in Turstat verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Rus turistlerin 2017 ve 2018 yılında en çok Türkiye’yi ziyaret ettiği görüldü. Ziyaretçi sayısı da yıllar içinde artarak devam ederken, Rus turistlerin geçen yıl 2017 yılına göre yüzde 26,5 oranında artış gösterdiği saptandı. Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği diğer ülkeler ise; Abhazya, Finlandiya, Kazakistan, Ukrayna, Çin ve Estonya olarak saptandı. Bu ülkeler son iki yıldır hiçbir değişiklik göstermezken, sadece 2018 yılında Türkiye’ye gelen Rus turist sayısının 5,7 milyon kişi olduğu kaydedildi.