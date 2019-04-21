Elektrikte kayıp kaçak bedeli!

Yıllardır Doğu ve Güney Doğu halkının kullandığı kayıp kaçak bedeli elektrik parasını zamanında ve kullandığı kadar ödeyen dürüst vatandaşların sırtına yüklendi.

Anayasa Mahkemesi kayıp kaçak bedelinin diğer vatandaşlardan alınmayacağını söylese de Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanmadığı da bir gerçek.

Dicle Elektrik Kurumu, bölgesindeki kullanıcılardan parayı tahsil edemediğini açıkladı.

Dicle Elektrik Kurumu açıklamasında altı şehirde 1 milyon 800 bin abonelerinin olduğunu, 90 bin sayacı güvenlik ve direnç nedeniyle okuyamadıkları bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Bu altı şehri tahmin ediyorsunuzdur herhalde.

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Bu ne demek biliyor musunuz?

Kurum yetkilileri korkularından sayaç okumaya gidemiyorlar.

Gittiklerinde başlarına nelerin geleceğini biliyorlar.

Yıllar önce bir elektrik mühendisinin Urfa’da kaçak elektrik kullanan birinin evine gittiğinde öldürüldüğünü unutmadık.

Elektrik faturalarınızı elinize alın.

O faturalarda kayıp kaçak bedeli diye bir ödeme göreceksiniz.

Yani bizler başkalarının kaçak kullandığı elektriğin parasını ödüyoruz.

Bu nasıl bir devlet ki, bunun önüne geçemiyor.

Faturalarda hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli gibi ipe sapa gelmez bedeller de tahsil ediliyor.

İşte özelleştirme böyle bir şey.

Halk özel elektrik şirketlerinin eline bırakılıyor.

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Devlet olarak siz su faturasını ödeyemeyen 80 yaşındaki kadını, Bağ Kur pirim borcunu ödeyemediği için tutuklanan 70 yaşındaki adamı, alın teri dökerek hak ettiği parayı işverenden istediği için eylem yapan işçileri hapse atıyorsunuz da, neden kaçak elektrik kullananlara bir şey yapamıyorsunuz?

Yazın her odasında klima, kışın her odasında elektrik ocaklarını kullanan bu insanlara neden bir şey diyemiyorsunuz?

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Olayın diğer bir boyutu daha var.

Elektrik şirketleri yetkilileri ellerini ovuşturup oturuyorlar.

Ne diye başlarını belaya soksunlar.

Nasıl olsa kaçak elektrik kullananların fatura bedellerinin toplamını yüzdeye vurarak diğer vatandaşların faturalarına yüklüyorlar.

Gidin bu bölgelere kaçak elektrik kullananlar camiden çıkmazlar.

Din iman edebiyatı yaparlar. Hacca umreye giderler ama kullandıkları elektrik parasını dürüst vatandaşların omzuna yüklerler.

Her kim ki kul hakkı yiyor, o yediği kul hakkı ona zehir, zıkkım olsun.