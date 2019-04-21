CHP’nin gözü AK Parti’li meclis üyelerine kayar mı?

2019 seçimleri, bilinenleri ve bilinmeyenleri ile sona erdi. Bilinenleri malum, seçimlerin tekrar edileceği bölgeler hariç hangi belediyeyi hangi parti kazanmış, belli…

Bilinmeyenleri ise aslında sıkıntılı bir duruma işaret ediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok bölgenin akıbeti henüz belli değil. Her ne kadar CHP’li Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıp, koltuğuna oturup talimatlar sıralasa da Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı tavır herkesçe merak ediliyor. Şahsi kanaatime gelince, şayet bir sürpriz olmaz ise bugünkü hal ile devam edilme olasılığını bir hayli yüksek görüyorum…

***

Bugünkü şartlara göre AK Parti; Ankara ve İstanbul’u kaybetti. Ancak bu belediyelerin yönetimsel anlamdaki meclis yapılanmasında AK Parti’nin üstünlüğü bulunuyor. Benzer bir durum Kocaeli’de de var. İzmit Belediyesi’ni her ne kadar CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet kazanmış ise de mecliste ağırlık AK Parti’nin oldu.

Seçim sonrasında oluşan meclisin ilk toplantısında iktidarın bu üstünlüğünü her ortamda kullanmak isteyeceğini açık bir şekilde gördük. İzmit örneğinden yola çıkarak net bir şekilde söyleyebiliyorum ki, ne ilimizde, ne İstanbul’da, ne Ankara’da ve ne de benzer noktalarda AK Parti muhalefete kaptırdığı belediyelerde mevcut yönetimlere nefes aldırmayacak…

Seçilen belediye başkanları, kendi inisiyatifinde olmayan, meclis ve komisyon kararı gerektiren işlerinde adım atma hakimiyetini kendinde bulamayabilir. Muhtemeldir ki böyle olacaktır. İzmit Belediyesi’nde encümen, belediye başkan vekilleri ve katip üyelerin, ayrıca komisyonlarda da sayısal üstünlüğüniktidarda olmasının, CHP ve Fatma hanım açısından bir mecburiyet, AK Parti açısından da açık bir üstünlük olduğu o kadar belli ki…

***

Şimdi akıllara, 2009 seçimlerinden sonraki İzmit Belediyesi yönetimi geliyor…

Başkanlık AK Parti’li Nevzat Doğan’dayken, meclisteki üstünlük ise CHP’deydi. Fakat her ne hikmetse başlarda belediye yönetiminde yaşanan sıkıntılar ve CHP’nin sıkıştırmaları, belli bir süre sonra yerini sütliman bir ortama bırakmıştı. Çünkü CHP’li meclis üyelerinden bazıları beklenmeyen şekilde istifa etmeye, bağımsız olarak da bazı önemli denilebilecek kararlarda iktidardan yana bir tavır ortaya koymaya başlamışlardı.

Şimdi belki de CHP aynı beklenti içinde. Fakat AK Parti ile CHP arasındaki fark işte tam olarak burada ortaya çıkıyor. Şayet 2009-2014 yönetim döneminde CHP içinde lidere yönelik açık bir itaat olsaydı, o günlerde o kadar istifa yaşanmazdı…

Liderinin sözünü anlamayan, onunla yolda yürümeyi günün kazanımı olarak gören insanlara makam mevki verirsen yarı yolda bırakılmayı da göze alacaksın demektir…

CHP yönetimi; özelimizde İzmit’te, genelde İstanbul ve Ankara örneklerinde böyle bir beklenti içinde olmamalıdır. Bu şekilde bir girişimde bulunurlarsa, yani rakibinin meclis üyeleri üzerinden plan ve proje yürütülürse CHP’nin pek mesafe alabileceğini zannetmiyorum…

Başa dönecek olursak; AK Parti belediye meclislerindeki üstünlüğünü mutlaka kullanmak isteyecek ve buna göre tavrını belirleyecektir. CHP’yi, başkanlığı kazanıp meclisi verdiği belediyelerde açıkçası çok zor bir 5 yılın beklediğibariz bir şekilde ortadadır…