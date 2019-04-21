Ulus egemen mi?

Bir ülkenin sahipleri, o ülkede yaşayan insanlardır.

O insanların her birine “VATANDAŞ”, bütününe ise “ULUS” deniyor.

Gerçek bir demokratik düzende, o ülkenin yönetiminde EGEMEN GÜÇ ULUSTUR:

O ulus, özgür iradeleriyle yani “DEMOKRATİK BİR SEÇİM” ile kentleri ve ülkeyi yönetecek “VEKİLLERİNİ” seçerler.

O vekiller dürüst ve şeffaf olmak, vatandaş arasında ayrım yapmamakla yükümlüdürler!

Vatandaşın vekaleti ile ülke yönetiminde görev alanlar “beni destekleyenler iyi, karşı olanlar DÜŞMAN” diye ayrım yapamaz. Yaparsa, ULUSU BÖLERLER!..

Seçimi kazandığı açık seçik olduğu halde, bir kamusal görevi halkın iradesine saygı göstererek o kazanan kişiye devretmemek, ulusun egemenliğine ihanettir!

Ezcümle; İSTANBUL Belediyesi’ni bunca zaman içinde “hak ve görev sahibine” teslim etmemek, ulus egemenliğine saygısızlık ve ihanettir!

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Yarın, 23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI.

Neden böyle bir “ulusal bayram” kabul edilmiş?

Bu bayramın anlamı nedir?

Osmanlı Devleti, “bilim ve teknolojiye” yabancı kalmış, Batılı ülkeler karşısında zayıflamış, önce topraklarını sonra da ağır dış borçlar altında ezilerek “egemenliğini” yitirmiş! Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemeyince, yabancılar “Duyun-u Umumiye” ile tüm vergi gelirlerine el koymuş, demiryolu, liman, deniz ulaşımı, telefon-elektrik idarelerini kendi şirketlerine devretmişler. Yani, “Devlet HACİZ altına alınmış!

Sonra da, ilk dünya savaşı sonucu yenik sayılan Osmanlı’nın toprakları SEVR Antlaşması ile paylaşılmış.

SARAY’da yaşayanlar, yani Padişah ve Halife bu esaret karşısında seyirci kalırken, Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve Anadolu halkı büyük bir mücadeleyi kazanmış, LOZAN Antlaşması ile zaferini onaylatmış ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni kurmuşlar.

Artık, bir Padişah’ın “kulları” ve İslam aleminde saygınlığını yitirmiş HALİFE ile “ÖZGÜR BİR YAŞAM” mümkün değildi. Bu düzen iflas etmişti. Tüm UYGAR dünyada, “ulusun egemenliği” temel değerine dayanan “ULUS DEVLETLER” ortaya çıkıyordu.

Mustafa Kemal de, bu büyük ulusal mücadeleye her şeyiyle katılan, “özgürlük için” bedel ödeyen bir halkın, artık bir tek kişiye ve sülaleye boyun eğeceği eski düzenin egemenliğinde yaşamasını istemedi.

Artık, “Ulusun Egemenliği” düzeni kurulacaktı.

Peki, “Ulusal Egemenlik” nedir?

“Bir devletin, ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümüdür.”

İki tür egemenlik söz konusudur.

İçsel Egemenlik: Bir devletin, kendi ülkesi üzerindeki her şey ve herkes üzerinde yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin kullanılmasıdır.

Dışsal Egemenlik: Devlet’in davranışları üzerinde kendi rızası dışında hiçbir etkiyi ve sınırlamayı tanımamasıdır. Yani, bir başka devletin ya da gücün etki ve baskısı altında olmamasıdır.

Şimdi, insafla bir düşünelim; İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in bir mektubu ile İngiliz içki şirketinin vergi borçları nedeniyle kesinleşmiş cezasının iptalini sağlamak ulusal egemenlik midir?

Komşumuz Suriye üzerindeki emperyalist çıkarlar üzerine yaratılan iç savaşta figüran olmak ve çok büyük maddi-manevi bedeller ödemek ulusal egemenlik midir?

Ulusal Egemenlik, “TAM BAĞIMSIZLIK” dır.

Ulusal egemenlik, vatandaşın yani ULUSUN karar ve tercihlerine saygıdır!

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan’da Başbakanlık koltuğuna oturtulan çocuğa; “Şimdi yetki sende, ister asar ister kesersin” diye sözde demokrasi dersi vermek değildir!

23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMIMIZ kutlu olsun…