“Biz partimizin vicdanıyız” diyen AKP’li gençlerin anlattıkları

Önceki gün…

İletişim görevlimiz Birol, “Bir vatandaş ısrarla sizinle görüşmek istiyor, ama ismini vermiyor” dedi.

“Bağla” dedim, bağladı.

Genç bir erkek sesi…

“Tanzer Bey, kusura bakmayın… Bizimle konuştuğunuz için teşekkür ederim… Biz burada bir grup arkadaşız, onlar adına arıyorum…”

“Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim sizlere?”

“Biz AK Partili gençleriz… AK Parti’ye üyeyiz… Partimizde yaşanan bazı sıkıntıları sizinle paylaşmak istedik. Söylediklerimizi yazmayabilirsiniz, ama bilginiz olsun. Biz yazılarınızı okuyoruz. Bazılarının canını sıksa da, yazdıklarınız doğru. Önemli olan da bu! Bizi dinleyecek ve yazacak başka gazete de kalmadı zaten… İyi ki siz varsınız…”

“Hayırdır, partinizde neler oluyor?”

“Önce şunu belirteyim… Partimiz iyi niyetlerle yola çıkmış, çok iyi hizmetler yapmış. Kimse bunu inkâr edemez. O zaman bizim yaşımız küçüktü, ilk gençlik yıllarımızı yaşıyorduk, yapılanları bugün daha iyi anlıyoruz. Fakat son yıllarda sapmalar oldu. Biz bunu net olarak görüyoruz. AK Parti ruhu taşımayanlar aramızda. Salt menfaat temin etmek için… Bunları siz de iyi takip ediyorsunuz… Geçmişte yazdınız…”

“Seçimlerde temizlenme olmadı mı?”

“Şu kadarını söyleyeyim… İl başkanımız Abdullah Bey çok iyi bir insan. Dürüst, pırıl pırıl… Belediye başkanları da değişti… Burada da temizlik yapıldı denebilir… Ama milletvekilleri aynı… Teşkilatlarda da tam temizlik yapıldı sayılmaz. İnsanlar gitse bile zihniyet aynı.”

“Meclis üyeliklerinde mi sıkıntı var?”

“Bunu zaman içinde göreceğiz. Ama bazı tercihler garibimize gidiyor. Örneğin; Serpil Yılmaz hem il kadın kolları başkanı hem Karamürsel Belediye Meclis Üyesi… Emre Kahraman, hem il gençlik kolları başkanı hem Başiskele Belediye Meclis Üyesi… Partide başka adam mı yok da iki görevi birden yürütüyorlar? Madem meclis üyesi oldular, diğer görevlerini bıraksınlar…”

“Bunu siz mi böyle düşünüyorsunuz yoksa bu görüş teşkilatlarda yaygın mı?”

“Tanzer Bey, biz bu partinin vicdanıyız. Bu kentin çocuğuyuz… Partimizde ne olup bittiğini yakından izliyoruz. Bu söylediklerimi teşkilatlarda herkes konuşuyor. Genel kanı böyle.”

“Peki, bana anlattıklarınızı parti içinde konuşamıyor musunuz? Eleştiri hakkınız yok mu?”

“İsterseniz eleştirmeye kalkın, birileri bir sebep bulur hemen sizi partiden uzaklaştırır. Partinin kötü niyetlileri var. Partinin dışarıdan gelen vicdansızları var. Bunlarla baş edemezsiniz. Bunlar partiyi yiyip bitiriyorlar… Sizi aramamızın sebebi, bizim sesimiz olun. Parti içindeki sıkıntılar bilinsin. Bizden sonra sizi partideki olumsuzlukları gören diğer gruplar da arayacaktır. Parti kaynıyor… Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Biz sizi aramakla üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Siz yazacaksınız, olup bitenleri dile getireceksiniz ki, herkes kendine çeki düzen versin. Partide, yapan yaptığıyla kalmamalı. Partimiz, kuruluş ayarlarına geri dönmeli. Yoksa işimiz zor.”

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Sevgili okurlarım, “Biz partimizin vicdanıyız” diyen AKP’li gençlerin anlattıkları böyle!

Bu temel ilkeler, CHP’nin yeni başkanlarına ışık olacak

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Kemal Kılıçdaroğlu, iyi yapmış.

Yeni belediye başkanları için “10 temel ilke” hazırlamış.

Çerçevesini çizmiş, “Bu çerçeve içinde hizmet edin” demiş.

Kılıçdaroğlu, bu temel ilkeleri kamuoyuna da açıkladı.

Bu da anlamlı!

Vatandaş da bu temel ilkeleri bilecek, uymayan belediye başkanlarını genel merkeze şikâyet edecek.

CHP’li belediyeler için yayınlanan 10 temel ilke şöyle:

*Belediye personeline; ayrımcılığa uğramayacakları, özlük haklarının korunacağı, görevlerini sürdürecekleri, kimsenin işiyle aşıyla uğraşılmayacağı bildirilmeli.

*Atamalarda mutlaka liyakat esas alınmalı, partizanca uygulamalara fırsat verilmemeli.

*Önceki dönemde başlatılmış proje ve faaliyetler, kamu yararına aykırı olmamak şartıyla devam ettirilmeli.

*Harcamalar, yatırımlar mali disiplin içerisinde, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılmalı.

*Bütçe harcamalarıyla ilgili olarak belirli aralıklarla belde sakinleri ve kamuoyu mutlaka bilgilendirilmeli.

*Belediyede çalışan personelin asgari ücreti en az 2 bin 200 lira olarak belirlenmeli ve bu düzenlemenin Ocak 2019'dan itibaren geçerli sayılması hususunda gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı.

*Ulaşımın, dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması konusunda belediye meclislerinden karar alınmalı.

*Özellikle gençlerin ve çocukların, okul servisi ile toplu taşıma masraflarını en aza indirmek için gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı.

*İstihdam politikalarında ve toplu sözleşmelerde dezavantajlı gruplar ile kadınlar lehine irade ortaya konulmalı. Örneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlara izin verilmeli.

*Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde, hangi partiden olursa olsun ilçe belediyeleriyle eş güdüm ve uyum içinde olunmalı. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiniz gibi ilçe belediyeleri de ötekileştirilmemeli