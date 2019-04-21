Erman Kunter de dediğime geldi…

Yıllardır bu köşede yazıp, çiziyorum…

Belediye Spor Kulübü diye bir şey dünyanın hiç bir ülkesinde yoktur… (En azından gelişmiş ülkelerde)…

Maalesef bizde şu anda Başakşehir Belediyesi ve doğal olarak büyükşehir belediyesinin takımı olan Medipol Başakşehir bile şampiyon olmak üzere…

Türkiye’de belediye spor kulübü adıyla yüzlerce kulüp var…

Büyükşehir Belediye Kağıtspor…

İzmit Belediyespor…

Kentimizde kısacası büyükşehir ile beraber 12 ilçenin birer kulübü var ve hepsi de ihya ediliyor…

Eee, belediyeler, spor kulüplerini desteklemesin mi?..

Elbette desteklesin…

Ama kulüp kurarak, kukla yönetimler atayarak ve onları paraya boğarak değil…

Yıllardır yazıp durdum…

Londra, Roma, Paris, New York Belediye Spor Kulübü diye bir kulüp yok…

Söyleseniz, adamlar ağzıyla değil, bilmem neresiyle güler ve gülüyor da zaten…

Bu tip örnekleri yıllardır vererek yazdım durdum…

Ben diyeyim 10 yıl, siz deyin 20-30 yıl…(Meslekte 33 yılı devirdiğimize göre)…

Hep yazdım ama, yazdığımla kaldım…

Aksine ben yazdıkça daha da abarttılar…

Bana aklınca ‘Ruh’ hastası diye sosyal medyadan gönderme yapan ve maçası yemediği için ismimi açık açık yazamayan, benim ise ‘Kınalı Hanzo’ lakabını taktığım alkolik (!..)’ (Burada adını anıp reklamını yapmak ve yazımı kirletmek istemiyorum), hâlâ kulüpleri soyup soğana çeviriyor ve koskoca belediye başkanlarını (gidene ağam gelen paşam misali) ‘saf’ yerine koyuyor…

Onlar da gerçi ‘saf’ yerine koyduruyorlar kendilerini ya neyse…

Belki işlerine öyle geliyor… Yeter ki ağızları sussun diye para yağdırıyorlar…

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Erman Kunter’den söz edeceğim yazımın bu bölümünde… Bir zamanlar Türkiye Basketbolu’nun efsanesi olan rekortmen milli basketbolcusu Beşiktaşlı Erman Kunter, şimdi Fransa’da Cholet takımını çalıştırıyor… Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü ve arkadaşım olan Arif Kızılyalın ile nefis bir söyleşi yapmış… Baştan sona okuyun… Ve yazının bitişini sanki ben yazmış gibiyim…

Buyurun finali okuyun, ne diyor bakın Erman Kunter!..

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“Cholet takımı olarak bütçemizin %75’i belediyeden geliyor. Ama kulüp bağımsız, belediye para veriyorum diye kulübümüze başkan atamaz, işimize karışmaz. Yerel yönetim sporu destekler. Tesis yapar, yatırımı ve desteği denetler ama, kulübü idare etmez. Hatta, verdiği paranın altyapıya harcanıp harcanmadığını denetlemek için makbuz ister. Eğer bunu kanıtlayamazsak, kulüp bilir ki belediyenin desteği kesilir. Paris, Londra, New York Belediye Spor Kulübü diye bir takım yok. Bizde ise var. Demek ki biz yanlışız…"

Kocaman bir imza ve noktaaaaa!..