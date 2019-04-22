Büyükakın ‘Dipsiz kuyuyu’ sonsuza dek kapatacak…

Kocaeli Büyükşehir’den, belediye spor kulüplerine yakın markaj geliyor…

Destek sürecek, ama harcamalara takip de yapılacak…

‘Önce tesis’ planı devreye girecek…

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Yıllardır süren bir konuda bu kez daha ciddi bir araştırma yaptım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, seçim öncesindeki sözlerini arkasında. Yani artık öyle, belediyenin spor kulüplerine para verelim, istedikleri gibi harcasınlar şeklindeki ‘arpalık’ dönemleri yok artık…

Spor camiasında çok konuşulacak bir gündem yaşıyoruz…

Seçim öncesi ve sonrasında, harcamalardan çok tesisleşmeye önem vereceğini açık açık söyleyen Büyükakın, Kocaelispor için “Önce ayağını yere sağlam basacak, sonra Süper Lig’e yükselecek” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye spor kulüplerini de sıkı denetim altına almaya hazırlanıyor…

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Daha önce de yazdım, dün de yazdım, bugün de yazıyorum…

Daha önceki başkan İbrahim Karaosmanoğlu, ‘Profesyonel takımlara harcanan paraya acıyorum’ diyerek yardımdan kaçınırken, gerek seçim öncesi ve gerekse seçim sonrasında katıldığı ortamlarda bu düşüncesinin altını sık sık çizen Büyükakın ise, boşa harcanan paraları denetleyecek ve müsrifliğe ‘Dur!’ diyecek…

Yine destek verecek ama, sıkı denetim şartıyla…

Alt yapıya ne harcandığını bilmek şartıyla…

Sık sık toplantılar yapıp rapor almak şartıyla…

Artık öyle pahalı transferler yok, hele hele amatörde transfer hiç olmayacak…

Sporda isabetli harcama planı devreye giriyor…

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Bunlar gerçekten çok güzel şeyler…

Tahir bey, göreve yeni başladı ve tabii ki heyecanlı…

İnşallah çevresindeki baskılar, onu da yanlış yola iletmez…

Ama şu da bir gerçek ki, Tahir bey, Kocaelispor ve diğer spor kulüpleri konusunda acemi değil…

Deneyimli…

Çünkü genel sekreterken, profesyonel ve yarı profesyonel kulüpler Karaosmanoğlu’ndan önce ona geliyordu…

Yani her şeyden, herkesten haberi var ve bu kez belediyeyi tongaya bastırtmayacaktır…

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirtmeyecektir…

Yiyenlere de gereken cezayı verecektir…

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Kocaeli Birlikspor…

Körfez Spor kulübü…

Darıca G.B…

Gebzespor…

Hepsinden önce de koskoca efsane Kocaelispor…

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Ardından da diğerleri sıraya girecek, merak etmeyin…

Bu seneki BAL takımlarına bakın, patlamaları yakındır…

Ya da BAL’a çıkacaklara bakın…

Seneye 4 milyonu nasıl bulacaklar?..

Belediye Derince 3.Lig’e yükselirse, 10 milyonu nereden bulacak?..

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Değirmendere’de yıllardır yaşamış, Otel Altınnal’da sahneye çıkmış merhum Kayahan’ın ünlü şarkısının dizeleriyle bitirilelim yazımızı…

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Adresim aynı kaderim aynı

günlerim aynı geceler aynı

sarı saçlım hasretimsin sen

Karadantel Sokağı’nda ben

kapımda akşam gülleri

mateminle tutuşurken…

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Adres mi?... Malum…

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ…