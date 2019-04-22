Avrupa'nın en YOKSUL çocukları, kimin çocukları?

Bugün 23 Nisan…

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

Bugünkü yazımı 23 Nisan’a ayırdım…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

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Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin ((günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu) 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

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Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği Padişah tan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.

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Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, iki yıl önce “Hayatımızın en kötü 23 Nisan’ı” başlıklı bir yazı yazdı…

Çok önemli ve vurgulayıcı bir yazıydı…

Bu yazıyı bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum…

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“Alman çocukları en az iki spor yapıyor.

Fransız çocukların daha çok kedisi var.

Amerikalı çocukların daha çok oyuncağı var.

Moğol çocukların bilgisayar sayısı, bizimkilerden fazla.

Bizim çocuklarımız internet kullanımında Polonyalı, Çek, Macar çocuklarının gerisinde.

Denizleri yok, ama yüzme bilmeyen Avusturyalı çocuk yok.

Uçağa binmeyen Japon çocuğu olmadığı gibi…

Bizim çocukların memleketini ampul yönetiyor, ama elektronik eşya kullanan Güney Koreli, Hollandalı, Sırp çocuğu oranı daha fazla.

Portekizli çocukların okul tuvaletleri bizimkilerden temiz.

Hırvat çocuklar, bizimkilerden daha çok tiyatroya gidiyor.

Finlandiyalı çocuklar daha çok sinemaya gidiyor.

Bale seyretmeyen Rus çocuğu yok.

Bizim çocuklarımız Yunan çocuklarından daha az balık yiyebiliyor.

İspanyol, İngiliz, İtalyan ve Bulgar çocukları daha çok süt içiyor.

Belçikalı, Arjantinli, Meksikalı, Paraguaylı çocuklar daha çok çikolata yiyor.

Güya soğuk ülkeler ama, İsveçli, Norveçli, Danimarkalı çocuklar 10 misli dondurma yiyor.

Avustralyalı, İsrailli, İzlandalı, Şilili çocuklar daha fazla meyve tüketiyor.

Gabonlu, Ermenistanlı, Nikaragualı, Çinli çocuklar, hatta savaş halindeki Libyalı çocuklar bile bizim çocuklarımızdan fazla kırmızı et yiyebiliyor.

Litvanyalı, Kanadalı, Yeni Zelandalı, Maltalı, Letonyalı çocukların daha çok bisikleti var.

Bizim çocuk işçi sayımız, Avusturya'daki öğrenci sayısından fazla.

Okula gidemeyen çocuklarımızın sayısı, İsviçre'deki öğrenci sayısından fazla.

Afrika kabileleri dahil, dünyada bizim çocuklarımızın yaşında evlendirilen kalmadı.

Dünyada hiçbir milletin çocukları, bizim çocuklarımız kadar cinsel tacize maruz kalmıyor.

Dünyada bizim çocuklarımızın anneleri kadar dayak yiyen yok.

Dünyada bizim çocuklarımızın babaları kadar iş kazasında ölen yok.

İrlandalı, Tayvanlı, Meksikalı, İspanyol çocukların yaşam kalitesi bizim çocuklarımızdan katbekat iyi.

Avrupa'nın en yoksul çocukları, bizim çocuklarımız.

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Freedom House raporuna göre, dünyada özgürlükleri en çok gerileyen çocuklar, bizim çocuklarımız.

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Dünyada, egemenlikleri kazanıldığında kendilerine bayram armağan edilen tek çocuklar, bizim çocuklarımızken…

Dünyada, egemenlikleri ellerinden alınıp, saraya armağan edilen tek çocuklar, bizim çocuklarımız!

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Yarın bir günlüğüne cumhurbaşkanı, başbakan, TBMM başkanı filan yapacaklar çocuklarımızı.

Halbuki, büyüklerin bir günlüğüne çocuk yapılması lazım.

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Ki, hiç olmazsa hayatlarında bir gün olsun hissedip, sorsunlar…

Bir ülke nasıl bu kadar kötü yönetilebilir?”

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Usta yazar Yılmaz Özdil’in 23 Nisan’la ilgili yazısını okudunuz…

Bu yazıya katılmamak mümkün mü?

23 NİSAN SÖZLERİ

-23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür.

-Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur

-Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

-Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

-Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar

-Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

-Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

-Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.

-Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

Kocaeli nüfusunun yüzde 2 7.9’u çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yıl sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken bunun 22 milyon 920 bin 422'sini çocuk nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında % 41,8 ve 2018 yılında %28 oldu. 2018 yıl sonu itibariyle Kocaeli nüfusu 1 milyon 906 bin 391 iken, bunun 532 bin 551'ini çocuk nüfus oluşturdu. Yani Kocaeli nüfusunun %27,9’unu çocuk nüfus oluşturdu. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa (yüzde 46), en az olduğu il ise Tunceli (yüzde 18.1) oldu.