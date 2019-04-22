Başkan Tahir Büyükakın ilk toplantıya yanlış ile başladı!

Geçtiğimiz salı günü Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem ilk meclis toplantısı yapıldı.

Benim bulunduğum 2009-2014 yılları arasında da CHP’nin encümen hakkı yoktu.

Ama bizim özel talep ve çabalarımız ve zamanın yönetiminin anlayışı ile rahmetli ŞABAN SARIGÜLLE yıllarca encümende çalışmıştı. 2014-2019 arasında da CHP’nin encümen hakkı yoktu.

Rica ile yine muhalefete bir encümen alındı ve öyle çalışıldı.

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Bu dönem de muhalefetin encümen hakkı yok.

Ama yeni belediye başkanı eskinin aksine muhalefetten bir kişiyi bile encümene almadı.

Başkanın gerekçesi ; “ Encümende muhalefet edilmez” şeklinde.

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Büyükşehir’in meclisten 5 encümen görevlendirme hakkı var.

Bir tane muhalefetten aldığında, kararlara muhalefet edilse bile 1 kişi kararları değiştiremez.

Yani, muhalefetin orada muhalefet yapması, bu nedenle encümen çalışmalarının sekteye uğraması imkansız.

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Encümen belediyenin ihale verme kurumudur.

Tüm ihaleler oradan geçer.

Muhalefetten bir kişinin bulunması aslında onun muhalefet etmesine değil, meclisi ve arkadaşlarını, hatta kamuoyunu bilgilendirmesine yarar.

Hatalı işlerde uyarır, hata yapıyorsunuz der.

Kamu malının korunmasına yardımcı olur.

Pekiyi yeni belediye başkanı neden “ Encümende muhalefet edilmez “ diyor, ne demek istiyor ?

Aslında şunu söylüyor.

Ben encümende yaptığım işler ve orada verdiğim ihaleler ile ilgili muhalefetin bilgi sahibi olmasını istemem.

Ben keyfi çalışacağım,istediğim gibi ihaleler yapacağım diyor.

Demokrasi bir uzlaşı rejimidir.

Esas olan uzlaşarak, muhalefetle ortak projeler üreterek kente hizmet vermektir. Hatta muhalefetle uzlaşmak bile yetmez.

Kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ile, kent dinamikleri ile de uzlaşmak ve ortak akılla kenti yönetmek başarı getirecektir.

Almanya yıllardır koalisyonla yönetilir, orada iktidar, muhalefetin ve ülkenin tüm dinamiklerinin sesini dinler ve herkes memleket menfaatinde birleşir.

Bu yüzden de bütçesi geçen sene 100 milyar Avro fazla verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi borca batırılmış, kent 15 yıldır adam gibi hizmet almıyor.

Buna rağmen encümendeki bir kişi muhalefet yapar diyerek ürkmek, muhalefete bilgi bile vermem demek, muhalefeti işin dışına itmek kimseye bir şey kazandırmaz. Başkan Tahir Büyükakın ilk toplantıya hata ve yanlışla başladı.

Şeffaflık ve güven adına bu hiç iyi olmadı.