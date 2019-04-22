Rüzgar eken

Siyasetçilerin ve toplumu etkileme konumunda olan herkesin ilk sorumlu olduğu alan sözlerine ve kalemine sahip çıkmaktır.

Bu etki toplumda sevgi ve saygıyı artırıcı, herkesin düşünceye ve inancına saygı duyan, aklını ve iradesini başkasına teslim etmeyen fikri hür, vicdanı hür nesiller isteyenlerden gelirse huzur ve mutluluğumuz artar.

Bu etki ayrıştırma, bölme, kendinden olmayandan nefret ettirme, öfke ekme üslubunu benimseyenlerden gelirse gerilim, endişe, korku, nefret duygularının hâkim olduğu bir toplum yaratılır.

Türkçemizde bunun için “ne ekersen onu biçersin” veya “rüzgâr eken fırtına biçer” gibi atasözlerimiz var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na katıldığı şehit cenazesinde yapılan fiili saldırı, “planlı ve kademeleri iyi planlanmış bir profesyonel ekip işi midir?” bilemiyoruz.

Böyle de olsa, cami cemaatinden bazı fanatiklerin saldırısı da olsa, olayın faili olan kişilerin dini saplantıları sebebiyle kolay tahrik edilen sıradan vatandaşlardan seçilmesi mümkündür.

Bu saldırı bir fırtınanın başlatılması için yapılmışsa, yeterince rüzgâr ekilmiş olması gerekir.

Şimdi siyasiler ve onların kontrolündeki medya tarafından ekilen rüzgârları bir hatırlayalım.

EKİLEN NEFRET VE ÖFKE TOHUMLARI

AKP ve MHP kanadından yapılan 31 Mart’ta yapılan seçim kampanyasında Millet İttifakı için “zillet ittifakı”, “şer ittifakı”, illet, hainlerin işbirliği gibi tanımlamalar yaptı.

AKP + MHP Türkiye’nin bir beka (varoluş- yokoluş) meselesi içinde olduğunu; CHP+ İYİ Parti’nin (ve Saadet Partisinin) PKK ve FETÖ ile işbirliği içinde olduğunu iddia etti.

CB ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP ile HDP'nin iş birliği yaptığını söyleyerek, "Belediye meclis üye listelerinde bölücü terör kontenjanından çok isim var” dedi.

Bu tez, her türlü kışkırtıcı tonuyla, yandaş medyada binlerce kere tekrar edildi.

En son da yandaş Güneş Gazetesi verilen dört şehit haberini, şehitlerin sorumlusu yeni İBB Başkanı İmamoğlu imiş gibi “MUTLU MUSUN EKREM?” manşetiyle verdi.

Bunlar çok tehlikeli işler.

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DEVLET BAHÇELİ’NİN EKTİKLERİ

Bakın Cumhur İttifakının küçük ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli daha Kılıçdaroğlu’na saldırıdan birkaç saat önce neler dedi?

“31 Mart’ta PKK'nın CHP’nin lehine çalıştığını, FETÖ'nün de Millet İttifakı'nın yanında durduğunu” ifade etti.

İYİ Parti’ye de aynı üslupla çamur attı: “İyi görünümlü kötülerin PKK ile, FETÖ ile aynı emellere sabitlenmesi gayri milli bir üst aklın marifetidir” dedi.

“Atatürk'ün partisi” CHP “Türk düşmanlarının ana karargâhı, HDP'nin ana kucağı haline geldi” diye suçladı.

Bahçeli “31 Mart'tan sonra PKK bu defa büyükşehir belediyelerine CHP’nin taşıyıcı bedenliğiyle nüfuz edecektir. Dağlarda kovaladıklarımız belediyelere konuşlanacaktır.

Bu gidişle FETÖ, kaybettiği mevzileri yerel yönetimler üzerinden tekrar kazanacaktır” gibi inanılmaz cümleler kullandı.

Bunlar nasıl sözlerdir?

Normal bir yerel seçim sonucu yaşadık. Kazananlar da, kaybedenler de Türk Milletinin içinden çıkmış, yasal gereklilikleri haiz vatandaşlarımız değil midir?

Millet İttifakına karşı kaybedilen belediyeleri “PKK ve FETÖ kazandı” olarak yorumlamak tam bir fırtına biçme niyetinin ifadesidir.

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BAHÇELİ’NİN AKIL TUTULMASI

Devlet Bahçeli’nin saldırıyı kınamak yerine, Kılıçdaroğlu’nu “yüzde 9 oy aldığın yere cenaze namazına mı gidilir? O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?” diye suçlaması da en hafif tabiriyle tam bir akıl tutulmasıdır.

Bir şehit cenazesine katılmak için oy yüzdesine mi bakmak gerekir?

“Olaya üzüldüm, kınıyorum demek” bu kadar mı zordur?

R.TAYYİP ERDOĞAN’IN TAVRI

“Organize linç girişimi” üzerinden neredeyse bir gün geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hala Kılıçdaroğlu’nu aramamasını ve “kızgın demiri soğutmak” için kamuoyuna bir açıklama yapmamasını da oldukça manidar buluyorum. Böyle bir tavrı anlamakta güçlük çekiyorum.

Yeni Zelanda Başbakanının kararlı tavrı ve birleştirici tutumunu göstermek, O’nun kendi dininden olmayanlara gösterdiği saygının yüzde birini ülkenin Müslüman olan ana muhalefet liderine göstermek bu kadar zordur?

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’NUN EKTİKLERİ

Ne demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu?

"Valilere talimat verdim; CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. PKK mensuplarının cenazeleri var. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" demişti.

Sıradan bir ülkenin İçişleri Bakanından ana muhalefet partisi için böyle bir genelge yayınlaması ve bununla övünmesi söz konusu olabilir mi?

Bu iş “bu kadar basit” mi?

Soylu’nun bu talimatının ilk uygulaması Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen şehit cenazesinde yapılmıştı. Cami avlusuna getirilen CHP Bursa İl Başkanlığı’na ait çelenk, tepki gösteren bir grup tarafından yere atılmış, çelenk polis tarafından alandan uzaklaştırılmıştı. CHP Bursa İl Başkanı da, cenaze töreninde protokole alınmamıştı.

Bu defa şehidimizin cenaze namazına gelen CHP’nin Genel Başkanıydı. Resmi görevliler Kılıçdaroğlu’nu törenden çıkaramayacağını gören bazı kişilerin durumdan vazife çıkardığını düşünmemiz mi gerekiyor?

Böylece saldırganlar “PKK ve FETÖ’yü belediyelerde iktidara getiren Bay Kemal’e gereken dersi vermek” gibi kutsal bir görev ifa etmek saikiyle hareket etmiş olabilir.

SALDIRI AKP VEYA MHP LİDERİNE YAPILSAYDI?

Bu kışkırtıcı üslupla konuşanlar, yazanlar muhalefet kanadından olsaydı…

Ve akabinde yapılan çirkin saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu’na değil de, AKP veya MHP Genel Başkanlarına yapılsaydı iktidarın ve küçük ortağının muazzam propaganda makinesinin nasıl işleyeceğini bir düşünün.

Herhalde “bağımsız ve tarafsız yargımız”, “Cumhuriyetimizin savcıları” derhal harekete geçer ve TCK’daki “Halkı kin ve nefrete teşvik etmek” suçlamasından soruşturmalar ve davalar açılmış olurdu.

Ey rüzgâr ekenler! Yapmayın… Etmeyin…

“Onların sığındıkları evi yakın!” diye çığlık atan insan tipi yaratmanın vebali ağırdır.

Çıkacak fırtınanın zararını önceden hesap etmek mümkün değildir.

Adalet, insanlık, vicdan ve ahlak gibi temel değerlerimize kıymayın.