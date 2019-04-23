SEDAŞ, bu elektrik direğinin YIKILMASINI mı bekliyor?

Sevgili okurlar…

Elektriklerin kesilmesi, sokak lambalarının yanmaması, sokak lambalarının sürekli açık kalması, trafonun yanması gibi sık sık şikayetler alırım…

Ben de bu şikayetleri köşemden yazıp, sorunun çözülmesine yardımcı olmaya çalışıyorum…

Bu kez şikayet Derince Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nden geldi…

Dalgıçlar Apt. önündeki direğin betonlarının döküldüğü, demirlerin ortaya çıktığı, bunun büyük tehlike arz ettiği belirtildi…

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Bana iletilen bilgiye göre, bölge sakinleri üç kez bu direğin yıkılıp, yenisiyle değiştirilmesi yönünde SEDAŞ ‘a dilekçe vermişler.

Ama dilekçeye kimse cevap vermemiş…

Kimse bu sorunla ilgilenmemiş…

SEDAŞ, dilekçelerine cevap vermeyince, mahalle sakinleri de SEDAŞ’a öfkeli…

Mahalle sakinleri, “Bu direğin yenisiyle değiştirilmesi için, illaki birisinin başına bir iş mi gelmeli?” diyerek kızgınlıklarını bu cümlelerle dile getiriyorlar.

Ben, bana iletilen sorunu yazdım…

SEDAŞ da bu sorunu kısa zamanda çözerse iyi olur…

Mahalle sakinleri de endişeden kurtulur.

En az 40 şınav çek kalbi koru

ABD’de Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre 10 şınav çekemeyen orta yaşlı erkeklerin kalp krizi ve inme geçirme riski çok daha yüksek olabilir. Uzmanlara göre, 40’tan fazla sınav çekebilenlerin 10 yıl içinde kalp-damar hastalığı yaşama riski yüzde 97 daha az. 21 ile 30 arasında şınav çekebilen erkeklerde risk, 10 şınavı tamamlayabilenlerin riskinin yaklaşık dörtte biri civarında. Bilim dergisi JAMA Network Open’da yayımlanan araştırmada, “11 ya da daha üstü şınav çekebilenlerin, kalp-damar rahatsızlığı yaşama riski ciddi oranda daha az” denildi. Uzmanların dediklerine kulak versek iyi olur. Ben de orta yaş sınıfındayım…. 25-30 şınav çekebiliyorum. Demek ki kalp krizi geçirme riskim düşük…

SP Gençlik’te 2023 ve 2024’e dikkat çekildi

SP Gençlik Kolları İl Başkanı Latif Gökhan Durtaş, önceki gün bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Durtaş, gelecek seçimlerle ilgili bilgi vererek, “ Önümüzdeki 2023 ve 2024 seçimleri, gençlerin seçimi olacak. 6 milyon yeni genç seçmenin desteğini alan, bu seçimleri kazanacak, ipi göğüsleyecektir. Bu ortamda gençler olarak bizler diyoruz ki; biz ne havuz medya, ne de kralcı anlayışla kanmayız, kandırılmayız! Dijitalleşen ve globalleşen dünyada artık doğruluğun dönemi başlamıştır. Ancak hak ve hakikatı konuşan, basķı ve korku değil, özgürlük ve istişare diyen, fikre saygı duyan, cumhurun yönetimi ancak cumhuru kucaklayarak olur anlayışı ile bu ülkeyi yönetiriz, yönettiririz” dedi. Aslında çok iddialı cümleler. Türkiye’nin içinde bulunması gereken durumu özetleyen cümleler.

Dersimliler burs veriyor

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, önceki gün bir paylaşımda bulundu. Çelik, “2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Kocaeli Dersimliler Derneğimize başvuruda bulunan tüm öğrencilerimize yönetim kurulumuz aylık 200 TL. burs verilmesine karar vermiştir. Burslar 18.04.2019 itibarıyla hesaplarına düzenli olarak her ay yatacaktır. Öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerken, burs için katkı veren herkese teşekkür ederim” dedi. Başkan Çelik ve yönetim kurulunu, bu duyarlı davranışlarından dolayı kutluyoruz.