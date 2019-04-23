İzmit Belediyesi’nde bütün izinler iptal

31 Mart yerel seçimlerinin ardından başkanlık koltuğuna CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet oturdu.

Geçtiğimiz cumartesi günü de ilk meclis toplantısı yapıldı ve komisyon seçimleri gerçekleştirildi.

15 Nisan’da mazbatasını alan Hürriyet, o günden beri tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Halka da açık olan tebrik ziyaretleri çok vakit alıyor. Henüz hiçbir başkan yardımcısı ve müdür ataması yapmayan Fatma Kaplan Hürriyet, bu hafta yakın çalışma ekibini kurmaya başlayacak. Bunun ilk sinyalini de önceki gün verdi.

Akşam saatlerinde bir genelge yayınlayarak belediyede tüm izinleri durdurdu. İzinli olan personelin geri çağrılmasını istedi. Böylece belediyede alarm butonuna basılmış oldu. Aynı genelge içerisinde personelden “Tasarruflu davranma” isteğinde bulunan Hürriyet, bu hafta başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şeflerinden brifing alacak.

Devam eden projeler, planlanan projeler ve sonuçlanan projelerle ilgili bilgi alacak olan yeni başkan Hürriyet, bu brifing sonrası gerekli atamaları yapması bekleniyor.

İlk etapta belediyenin son bir yılda yapılan borçlarını ödemeyi planlayan Fatma Başkan, kısa süre içerisinde yeni hizmet haritasını da açıklayacak.

Belediye’de zaferi kutlamaları böylelikle yerini hizmet dönemine bırakıyor.

Yeni trend “Durak Hırsızlığı”

Rögar kapağı, demir ızgaralar, binaların girişindeki demir kapı derken artık hırsızlar duraklara dadandı. Sokak hırsızları artık otobüs duraklarının melat aksamlarını çalıyorlar. Pek çok yerden benzer haberler alıyoruz.

Hırsızlar artık yeni ve modern bir görünümü bulunan otobüs duraklarına dadandı.

Paslanmaz kromdan imal edilen duraklar, demire göre çok daha hafif ve çok daha para ediyor. Vida ile monte edildiği içinde çökmesi ve çalması daha kolay oluyor.

Bu yüzdende son günlerde kentin farklı mahallelerinden durak hırsızlığı ihbarları geliyor. Geçtiğimizi hafta Şirintepe bölgesinden gelen ihbar bu hafta da Tepe Köy Bayındırlık bölgesinden geldi. Durakların oturak kısmını ve oturağı taşıyan boruları yerinden söken hırsızlar, bu metalleri satarak gelir elde ediyorlar.

Otobüs beklemek için durağa giden vatandaşları ise burada çirkin bir görüntü bekliyor.

Gece bekçilerinin yetersiz kaldığı bu alanlarda önlem almak zor… Ya her durağa bir kamera konulacak ya da bölgemizdeki tüm hurdacılar uyarılarak, durak hırsızlarının elindeki krom metallerin alımı yasaklanacak.

Aksi taktirde kentimizde sağlam tek bir durak bile kalmayacak.

Durak pert olmuş

İzmit merkez’den Yahyakaptan’a giden yol üzerende, Konak hastanesinin karşısında meydana gelen kazada bir durak pert oldu.

Son günlerde durakların başına gelmedik kalmıyor. Ya hırsızlığa kurban gidiyorlar ya da trafik kazasında. Fotoğrafının gördüğünüz durakta bir kazanın ardından ub hale gelmiş. Burada da amaç hırsızlık mı bilemeyiz ama bu fotoğrafı çekip gazetemize gönderen arkadaşımız, “Durak’ın ön kısmında yani yol üzerinde her yağmurda su birikiyor. Bu su birikintisine giren pek çok araç virajı alamayıp kazaya karışıyor. Muhtemelen, burada yaşanan kazada benzer bir sebepten yaşandı. Allahtan durakta kimse yoktu” diyerek ufak ama önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Bu güzergah üzerindeki dengesizlik düzenlenmeli. Kazalara sebep olan su birikintisinin önüne geçilmeli…

Alikahya minibüslerini yenilesek mi?

Ne iş yaptığın değil, o işi nasıl yaptığın önemlidir. Sevmediğin işi sırf para kazanıyorum diye yaparsan ne sen mutlu olursun ne de müşterin.

Tıpkı bu otobüsün sahibi gibi…

23’nolu Alikahya minibüsünün evlere şenlik döşemeleri adeta mikrop saçıyor. Kırık yan döşemesi, yırtık pırtık ve leş gibi koltuk döşemeleri üzerinde yolculuk etmek zorunda kalan vatandaş, bunun bir işkenceye döndüğünü söyleyerek, “Bu araçları çoluk çocuk kullanıyor. Yaşlılar kullanıyor, hamileler kullanıyor. Toplu taşıma araçlarının bu kadar kötü olmasını hazmedemiyoruz. UKOME bu araçları hiç mi denetlemiyor” diyor…

İsmail Özkar’a, üyeleri için kredi

Kullar 13’nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Vakıf Bank Bekirdere Şube Müdürü Fatma Serman ile bir araya gelerek üyelerine, kredi kolaylığı ile ilgili görüştü. Kooperatifi ziyaret eden Fatma Serman ile bir süre görüşen Özkar, görüşmeden memnun kaldığını açıkladı.