İnsan eti yediniz!...

Din, anlamını anlamadığınız bir dille terennüm edilen sözlere kafa sallamak değildir!

Din, Yüce Yaradan’ın, biz kullarına verdiği temel emirlere uygun, “İNSANCA YAŞAMAK” dır.

Dinin temeli ADALETTİR!..

Din konusunda asgari bilgisi olan her insan bilir ki;

Allah’ın asla affetmeyeceği en büyük günah KUL HAKKI YEMEK dir.

Kul hakkı yemek ile “İnsan eti yemek” arasında bir fark yoktur!

Bir insanın bir iş sahibi olarak ailesini geçindirmek hakkını elinden alırsanız, yalnızca o insana değil, tüm ailesine karşı haksızlık yapıyorsunuz demektir!

Gazetelerin üçüncü sayfalarına yansıyan “aile içi şiddet” olaylarını dikkatle incelerseniz, büyük çoğunluğunun “işini yitirmiş, yoksul ve çaresiz kalmış” bu nedenle ailesi dağılmış insan örneklerinin dramını görürsünüz!

Bu yazının ana nedeni, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) eski başkanı Ali Demir’in yakalanmasıdır!

Bu adamın görev döneminde tüm sınavlarda şaibeler oldu. İtirazlar yapıldı ama kulaklar tıkandı ve “Atı alan Üsküdar’ı geçti!”

Birçok masum öğrencinin HAKKI yendi, hak etmeyenlerin önü açıldı.

Ali Demir bu “HAK CİNAYETLERİNİ” işlerken, Devlet’in üst kademelerindeki “siyasetçiler” bu kişiye hep sahip çıktılar!

Çünkü bu kişi sadece bir “emir kulu” idi!

Efendim, AKP içinde “Fethullah Hocaefendi” rütbe tenzili alıp “FETÖ” olduktan sonra bu Ali Demir’in de “FETÖCÜ” olduğu anlaşılmış!..

“Günah Keçisi Ali Demir”, sonunda yakalandı!

Şimdi, hesap verecek!

Peki, geleceğini çaldığı binlerce çocuğun “HAKKI” ne olacak?

İstanbul seçim sonuçlarına büyük tepki gösteren ve “yeniden seçim” yapılması için “SUÇ ÜRETME” operasyonları yapanlar, şimdi; “FETÖ’yü kurumlarımızdan temizleyemedik!” diyorlar! Seçim kaybetme nedenini FETÖ’ye yüklüyorlar!

Siz, “Siyasetteki FETÖCÜLERİ temizleyebildiniz mi?”

Fethullah ile beraber yol yürüyenler, ona yönelik en küçük eleştirilere horoz gibi atlayanlar, “Türkçe Olimpiyatları” adını verdikleri siyasi gösterilerde “Hocaefendi’ye en büyük iltifatları düzüp yalakalık yapanlar”, Pensilvanya’ya kadar gidip el etek öpen ve toplu fotoğraflarla siyasi ikbal beklentisi içinde olanlar, hala siyaset sahnesinde ve “YENİ MASKELERLE” görev başındalar!

Bunlarla ilgili birçok görsel ve yazılı belge var! Ama bunlar unutuluyor ve FETÖ’cü olmakla muhalefet suçlanıyor!

Biz, yine ana konumuz olan “KUL HAKKI” na dönelim;

Devlet kademelerinde işe memur ve işçi alınırken yapılan “yazılı sınavları” yetersiz sayıp “sözlü sınavlarla” yandaşları kayıranlar kul hakkı yemiyorlar mı?

Sınavsız işe alınanları, bir işte fiilen çalışmadığı halde “Bankamatik memuru” olanları, ihalelerde özellikle kayırılan yandaşları saymıyorum!

Ancak, şuna inanıyorum ki;

kul hakkı yiyen her yamyam, öteki dünyayı beklemeden bu dünyada işlediği bu büyük günahın hesabını mutlaka veriyor!