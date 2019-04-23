Mehteran başının bu sözlerini duyan okuyan yok mu?

Nasıl bir ülke olduk biz böyle?

Ortada bir gariplik var.

Suç var, suçlu var, kimse kılını kıpırdatmıyor.

Görüyorlar, görmezlikten geliyorlar…

Duyuyorlar, duymazlıktan geliyorlar…

Dilleri zaten yok!

Suçlular da bildiklerini okumaya devam ediyor.

Kahraman edasıyla…

Daha yeni, sıcaklığı geçmemiş bir olay yaşıyoruz.

Olayın kahramanı, Ferhat Akbulut!

Kim bu Ferhat Akbulut?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Şefi…

Yani 45 kişilik mehteran takımının başı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıdan sonra “skandal” bir paylaşımda bulunuyor.

Hem de ne “skandal”!

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzının burnunun kırılmamasına” çok ama çok üzülmüş.

Mehteran başının paylaşımı noktasına virgülüne kadar aynen şöyle:

"Belki çoğu kızacak yadırgayacak ama yalan söylemektense doğru söylemeyi yeğlerim. Kılıçdaroğlu'na atılan yumruk çok hoşuma gitti. Çok sevindim ohhhhh dedim valla. Ağzı burnu kırılmadı diye de çok çok üzüldüm"

Bu skandal mesaj, sosyal medyada önceki gece paylaşılmış.

Dün saat 9.36’dan itibaren de gazetemizin internet sitesinde haber olarak yer aldı.

Bekledim…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, derhal gereğini yapıp kin ve nefret kusan bu şahsı görevden alır mı diye.

Yine bekledim…

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, malum şahısla ilgili işlem yapar mı diye.

Bu satırların yazıldığı saatlerde herhangi bir kıpırtı yoktu.

Bu paylaşım Erdoğan için yapılsaydı…

*******

Empati yaptım.

Siz de yapın.

Yukarıdaki mesajdaki “Kemal Kılıçdaroğlu” ismini silin, yerine “Recep Tayyip Erdoğan” yazın.

Yani saldırıya uğrayan Recep Tayyip Erdoğan olsaydı…

Herhangi bir kişi de “Erdoğan’a atılan yumruk çok hoşuma gitti. Çok sevindim ohhh dedim valla. Ağzı burnu kırılmadı diye de çok çok üzüldüm” diye mesaj paylaşsaydı…

Söyler misiniz bana, o kişi kaç dakika içinde gözaltına alınır, kaç dakika içinde görevden el çektirilirdi?

Haydi, söyleyin!

Bu mesajda yazılanlar suç ise…

Ki suç, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu…

Bu suç, “şahsa göre” mi değişir?

Yani ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu’na söylendiğinde “suç” değil…

İktidar partisi genel başkanı Erdoğan’a söylendiğinde “suç”!

Hukukta böyle “farklı uygulama” olabilir mi?

Olur mu olmaz mı, bekleyip göreceğiz.

Bu, ilk “vukuatı” değil

********

Haber servisindeki arkadaşlar söyledi.

Tehdit paylaşımı, kin ve nefret paylaşımı, mehteran başının “ilk vukuatı” değilmiş.

2014 seçimlerinde…

Sefa Sirmen’in İzmit Belediye Başkan adayı olduğu dönemde…

“Sefa Sirmen muhtar bile olamaz” pankartını hazırlatıp Kozluk Mahallesi’nde belirli yerlere asmış.

Mehteran başı, daha yeni 31 Mart seçimlerinde de “kin ve nefret söylemlerine” devam etmiş.

Bu defa hedef, yine CHP ve Fatma Kaplan Hürriyet!

Şu paylaşıma bakın!

“Kozluk Mahallesi olarak aldığımız kararın sonuna kadar arkasında olacağımızı herkes bilsin, ona göre hareket etsin.

CHP’den hiçbir partilinin mahallemize girmesine izin vermiyoruz. Bana hiçbir şekilde bu konu için gelmeyin. Tartışmaya açık bir konu değil bu. Açık açık uyarıyorum, denemek isteyenler tabi deneyebilir, sonucu göze almak şartıyla. CHP bir zehirdir ve ben mahallemi bu zehirden uzak tutmaya kararlıyım. Daha önceki seçimlerden bilen bilir, ben girmeyecek diyorsam girmeyecek.”

Görüyorsunuz değil mi?

Muhterem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyor.

Yani bildiğiniz “devlet memuru”…

Ama astığı astık kestiği kestik!

Her seçimde kendine “rol” biçmiş.

CHP, zehirdir…

CHP’lileri mahalleye sokmam…

İsteyen bir denesin…

CHP’lilere böyle tehdit savuruyor.

Son Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayında da üstlendiği rolü oynamaya devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’na atılan yumruk çok hoşuna gitmiş…

Çok sevinmiş, ohhh çekmiş…

Ağzı burnu kırılmadı diye de üzülmüş.

Geçmişte korunmuş, kollanmış

******

Anladığım kadarıyla, mehteran başı, İbrahim Karaosmanoğlu döneminde, “haddini bilmez çıkışlarına” rağmen korunmuş kollanmış.

Sanırım, “partinin kabadayısı-tetikçisi” olarak kullanılmış.

Böyle olunca da işi azıtmış, Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğraması konusunda “ahkâm kesmeyi” kendine hak görmüş.

Aklı sıra amirlerinden ve parti büyüklerinden “aferin” alacak…

Gereken ders verilmeli

********

Sevgili okurlarım, çok hassas bir dönemden geçiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da işin ciddiyetinin farkında ki, “kızgın demiri soğutma” çağırısı yaptı.

Ama gördüğüm kadarıyla bu çağırıya aşağıda da yukarıda da kulak asan yok!

Herkes bildiğini okuyor.

Kızgın demir soğutulacağına, kızdırılmaya devam ediliyor.

Size İzmit’teki bir “hadsizliği” anlatmaya çalıştım.

Adam Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde mehteran başı…

“Mehter” demek, Türk kültüründe dostluk, sevgi ve birlik demek…

Ama oralı değil, yaptığı görevin bilincinde değil…

Paylaştığı mesajlarla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ediyor.

Eğer yaptığı yanına kâr kalacaksa…

Eğer yaptıklarıyla ödüllendirilecekse…

Vay bu kentin ve vay bu memleketin haline!