Kocaelispor yönetimi uyuma, futbolcuna sahip çık!..

Dünkü gazetemizde okudunuz…

Muhteşem dediğimiz, Süleyman diye neon ışıklarıyla adını büyük tabelalara yazdığımız Kocaelispor’un süper yıldızı Burak Süleyman bile isyan etti…

Taraftarın ‘Muhteşem’ ismini taktığı Burak Süleyman bile isyan etti…

Genelde sessiz sakin bir insan olan Burak Süleyman, arkadaşlarına, bizzat kendi statlarında, 33 bin kişilik son derece modern tesiste, kendi taraftarının, bizzat kendilerine küfür etmesine isyanını dile getirdi…

Haksız mı?..

Sonuna değil, köküne kadar haklı…

Sahadaki Yeşil Siyahlı şerefli formayı giyen, şerefli Kocaelispor futbolcusu…

Küfür edenler ise gerçek ve şerefli Kocaelispor taraftarı arasına karışmış provokatörler…

Eeee…

Sonuç…

Futbolcu ve teknik adam isyanda…

Ancak devamında…

Efsane Kocaelisporumuzun yönetim kurulu sessiz kalıyor…

Bu öyle basını iplememe, haberleri ciddiye almama, umursamama denecek kadar hafif bir durum değil…

Ortada bir gerçek var…

Bunu biz aklımızdan, kıçımızdan da uydurmuyoruz…

Küfür ediliyor…

Hakaret ediliyor…

Futbolcu basının karşısına çıkıp, ‘Yeter artık’ diyerek isyan ediyor…

Yönetim sus pus…

Bu kabul edilemez…

Kocaelisporlu bir taraftar, Kocaelispor futbolcusuna, yönetimine hakaret edemez…

Ederse, ona Kocaelisporlu denmez…

Süleyman’ın ‘Tribünlerdeki provokatör’ uyarısı ise kesinlikle hafife alınamaz…

Hele hele, Burak Süleyman gibi canını dişine takan ve sessiz sedasız olan bir futbolcu bile ‘Provokatör vurgusu yapıyorsa’ durum son derece ciddi ve vahimdir…

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Ne demiş Burak Süleyman, hatırlayalım…

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Burak Süleyman, özellikle iç sahadaki maçlarda en değerli varlıklarına edilen küfürlerin kendilerini çok üzdüğünü ve gardlarını düşürdüğünü belirtti. Süleyman “Bir yapılanma oldu. Taraftar, yönetimin arkasında durdu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sıkıntılı bir döneme, Play-Off haftasına giriyoruz. Her top ayak yakıyor. Ancak tribünlerden çok kötü tepkiler alıyoruz. Dakika 46, arkadan “Kadir kendine gel” deniliyor. Bunu üzülerek söylüyorum, Ali Keten topu kaleciye atıyor, sahamızdaki bir maçta, bire bir duyulacak şekilde, Kocaelisporlu bir futbolcunun annesine, çoluğuna, çocuğuna, bacısına küfür ediliyor. Bunları duyduğumuzda üzülüyoruz, gardımız düşüyor. Bizim taraftarımıza bunlar yakışmıyor. Bu takımdaki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hepimiz her şeyin farkındayız. Ricam, ligin son düdüğüne kadar bizi desteklesinler. Maçlar biter o zaman eleştirilerini yapsınlar. Mesela abartıyorum, küfürlerini de etsinler. Ama şimdi değil. Bugünkü eleştiriler Kocaelispor’a zarar verir. Bunu bilinçli olarak yapan bir yapı mı var, güruh mu var bilmiyorum? İyi niyetli taraftarlarımız da tribünde buna izin vermesin!..”

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Bu korkunç bir tespittir, korkunç bir endişedir…

Öncelikle dürüstlüğü ve cesareti için Burak Süleyman’ı kutluyorum…

Yönetim kurulu acilen harekete geçmeli ve bu küfür dene taraftarları birer ikişer ifşa etmelidir…

Taraftarlar da harekete geçmeli ve bu insanları ifşa ederek, adalete teslim etmelidir…

Tribüne gelip, Kocaelispor formasına hizmet eden insanlara küfür etmek, kimsenin haddine değildir…

Yönetim uyuma, kulübüne ve sporcuna sahip çık!..