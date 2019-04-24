İnsanları kızdırmayan gazeteci, gazeteci değildir…

Hıncal Uluç’un unutulmaz yazısını hep akılda tutarım… Usta gazeteci ve yazar Hıncal Uluç, Fransız L’Equipe Dergisi’ni ziyaret ettiğinde, derginin yayın yönetmeni kendisine, “Eğer insanları kızdırmıyorsan, gazeteci ve yazar değilsin demektir’ demiş, Hıncal usta bu anekdotu, yıllar önce köşesine aktarmıştı. Bu yazıyı ben de hiç unutmadım. Hepinizi çok kızdırıyorsam, ne mutlu bana !..

Kişilik ayrı, profesyonellik ayrı…

Kişisel çıkarlar, egolar öne çıktı mı, orada profesyonellikten söz edilemez. Maalesef ülkemizde profesyonel futbolcu denince, burnundan kıl aldırmayan, egoları en üst düzeyde, kişiliksiz bir güruh ortaya çıkarılıyor. Yeni yetişen gençler de, sürekli böyle görüp ‘Kibirliliği’, profesyonellik olarak algılıyor ve onlar da birer ego-canavarı oluyor. Bu böyle sökün edip gidiyor. Halbuki profesyonellik (Premier Lig gibi) sahada kibirlilik değil, egoların yüksekliği değil, işini tam anlamıyla, dürüstçe ve profesyonelce yapmakla ilgili bir şey. Yani adamlar işini yapıyor, parasını alıyor ve sonra özel dünyasına çekiliyor. Barlarda pavyonlarda rezalet çıkarmıyor (Arda, Caner gibi)... Bugün Burak Yılmaz’ın, içerisinde bulunduğu durum, profesyonellik değil, kibir abidesi dikmektir… Yazık…

Acı bir gerçek… Çin Ligi bizden daha kaliteli…

Acı gerçek… Yakından takip edebildiğim kadarıyla Çin Ligi, şu an için bizden daha kaliteli bir lig oldu. Pahalı transfer yapmalarıyla ilgili değil bu yazdıklarım. Çinli futbolcular da kendini kat be kat aştı. Vuvuzelasıyla hatırlarda kalan Güney Afrika’da başarısız olan Çin Milli Takımının antrenörü ülkesine döndüğünde, otobüs şoförü olmakla cezalandırılmıştı… Şimdi Çin devlet olarak da, futbol olarak da süperliğe adım atıyor… Biz (ismi) Süper Lig ise artık yerinde bile sayamıyor… Ne acı…

Sarı İbo da isyan etti…

Köseköylü efsane futbolcularımızdan merhum efsane Köylü Mustafa Altıntaş’ın kuzeni olan İbrahim Altıntaş (Sarı İbo) da sonunda isyan etti. Sessiz, sakin ve beyefendi kişiliğiyle tanıdığımız baba dostu İbrahim hocam, dün beni arayarak derdini döktü. Yazlık-Yenişehir maçında, Yazlıklıların maçı kazanmasına rağmen 60-70 yaşında insanların küfür etmesini aklının almadığını söyledi. Bizzat yaşıtları olarak, kendisinin bile maçı izlerken utandığını dile getirdi. Bir de şunu ekledi: Yazlık kazandı… Yıllar önce biz de orada böyle bir olay yaşamıştık. Ya Yazlık kaybetseydi… 10 cenaze çıkardı… KASKF’den bir kişi bu maçta olsaydı, olayları görürdü… Buradan uyarıyorum…