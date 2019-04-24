Kredi kartı kullanımı çoğaldıkça, dolandırıcılık yöntemleri de artıyor!

Türkiye'de 2019 yılı itibariyle 148 milyonu banka kartı ve 66 milyonu da kredi kartı olmak üzere 214 milyon kart var. Türkiye, kart sayısı bakımından son 5 yıldır İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sırada bulunuyor. Kredi kartı kullanımı çoğaldıkça, dolandırıcılık yöntemleri de artmaya başladı.

Gazetemize mail gönderen Avukat Baran Usanmaz, kredi kartı dolandırıcılığıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 5,5 milyar kartlı işlemin yapılıyor.

Bundan 10 yıl önce kartla yapılan tüketim harcamaları yüzde 15 oranlarındayken günümüzde yüzde 38 civarına yükseldi.

En fazla kartlı ödeme yapılan sektör 148 milyar lira ile market ve AVM'ler; bu iki sektörü 78 milyar lira ile akaryakıt, 68 milyar lira ile giyim, 57 milyar lira ile küçük gıda perakendesi, 45 milyar lira ile elektronik eşya sektörlerinin takip ediyor.

Uzmanlar ise işlemlerini kredi kartı ile yapanları, bilmedikleri sitelerden alışveriş yapmamaları, online işlemlerde sanal kredi kartı kullanmaya dikkat etmeleri konusunda uyardı.

HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Baran Usanmaz şunları söyledi;

Banka kartları ve kredi kartlarıyla ilgili ATM’lerde, telefon yoluyla, şahısların haberi olmadan cebindeki kartla temassız ödemede ve bunun gibi birçok farklı dolandırıcılık türleri ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kart kullanımında her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor.

Başka birisine ait banka veya kredi kartını, her ne sebeple olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kişi, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi hususunda gereken kişinin rızası olmaksızın kartı kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına fayda sağlar ise, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır…

Ancak kredi kartı dolandırıcılığının, sahte oluşturularak veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle işlenmesi halinde, bu suçu işleyerek kendisine veya bir başkasına yarar sağlayan kişi, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

KART ÇALINDIĞI TAKTİRDE!

Banka sitelerinin kopyalanması yoluyla kart bilgilerinin elde edilmesi durumunda da bankalar sorumlu oluyor. Yargıtay’a ve tüketici hukukuna göre, bankaların gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alması gerekiyor. Bankamatik veya kredi kartı çalındığı takdirde kart sahibi 24 saat içinde bankaya bu durumu bildirirse çekilen paranın bankaca sahibine iade edilmesi gerekiyor.

Yüksek mahkeme, bu tür vakalarda kart sahibinin haksız çekilen miktarın sadece 150 lirasından sorumlu olduğunu belirtiyor.

KARTLARININ KOPYALANMASI

Teknolojik gelişmeler ile alışverişlerde yaygın hale gelen kredi kartı kullanımı sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına karşı dikkatli olmak gerekmektedir.

Özellikle internetten alışveriş sırasında kredi kartlarının kopyalanması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Bu açıdan yaşanan sorunlara çözüm oluşturması açısından da yasalarımızda, kredi kartı dolandırıcılığı suç tanımlaması kapsamında bulunuyor.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Krediyle alışveriş her geçen artıyor…

Bu da dolandırıcıların iştahını açıyor.

Siz siz olun dolandırıcılığa dikkat edin…

Zira dolandırıcılar etrafta cirit atıyor.

İstatistiklerle Kocaeli!

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yıl sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken bunun 22 milyon 920 bin 422'sini çocuk nüfus oluşturdu. 2018 yılsonu itibariyle Kocaeli nüfusu 1 milyon 906 bin 391 iken, bunun 532 bin 551'ini çocuk nüfus oluşturdu.

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2018 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Yusuf, Eymen ve Ömer Asaf, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu. Bununla birlikte, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kızlarda ise Zeynep, Elif ve Yağmur isimlerinin olduğu görüldü.

2018 yılı sonuçlarına göre; Kocaeli’de yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Ömer Asaf, Ali Asaf, Ömer, Eymen ve Yusuf en popüler kız isimleri ise, Zeynep, Elif, Defne, Zümra ve Asel oldu.

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-Kocaeli’de evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı %1,6 olduğu belirlendi. İlimizde kız çocuk evlenme sayısı 213 oldu.

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-Kocaeli’de ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2017/'18 öğretim yılında % 91,3 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında incelendiğinde ise erkeklerde % 91,1, kızlarda %91,6…

Kuş katili gökdelenler

ABD’deki gökdelenlerin yılda yaklaşık 600 milyon kuşun ölümüne neden olduğu iddia edildi. Cornell Kuş Bilimi Laboratuvarı’nın araştırmasına göre gökdelenlerin yapay ışıkları nedeniyle yön duygularını kaybeden kuşlar binalara çarparak yaralanıyor ve çoğu kez de ölüyor. İlkbahar ve sonbaharda Kanada ve Latin Amerika arasında milyarlarca kuşun göç ettiğini belirten uzmanlar, bilançonun özellikle kuşların göç mevsiminde daha ağır olduğunu belirtiyor. Araştırmaya göre ABD’deki kuşlar için en tehlikeli kentler, göç yolları üzerinde bulunan Chicago, Houston ve Dallas. Türkiye’de de İstanbul’da gökdelen aldı başını gidiyor. Demek ki aynı tehlike, İstanbul için de geçerli.