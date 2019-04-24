HDP’nin ziyaretini kabul etmek ve sorular!

En başında şunu ifade edelim. Yapılan planlı saldırı ya da bir anlık öfke, adına ne derseniz deyin, içeriği ve sonucu itibarıyla yanlıştır. Olmaması gerekir. Lakin olmuştur.

Ve bundan sonra, daha fazla ayrışmaya mahal vermeyecek şekilde toplumsal uzlaşı ile meselenin üzerine toprak atılmalıdır.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konunun mağdurudur. Sadece hak ettiği üzere şehit cenazesine katılmış, şehidini uğurlamaya gelmiştir. Ancak beklenmeyen bir hadise cereyan etmiş, neticesinde konu ülke genelinde tartışılan ilk mevzu olmuştur.

Terör konusu iktidar açısından da hatalarla doludur. “Açılım” adı altındaki en büyük yanlışımız, teröristlerle mücadele yolunu bırakıp müzakereleri başlatmak olmuştur.

İşte meselenin burasında geçmişin üzerindeki kara örtüyü kaldırıp bazı hatırlatmalarda bulunmamız şarttır.

CHP’YE SESLENİŞİMDİR

Şayet; tüm şehitlerimiz milletimizin olduğu kadar CHP’nin de şehidi ise; şu cevap talebi ve tespitlerimize herkesin katılacağı inancını taşımaktayım:

Terörist cenazelerine katılan başta Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi olmak üzere CHP’li kimliği ile kim ortalıkta geziyorsa derhal istifaları istenmelidir. Etmiyorlarsa disiplin süreci ile gönderilmelidir…

Başta partinin İstanbul İl Başkanı olmak üzere, “Zulüm 1453’te başladı” zihniyetinde olan kişiler hakkında, partinin en yetkili ağzı tarafından ya “Biz de aynı görüşteyiz” denilmeli ya da sorumlular hakkında gerekli parti içi yasal süreç işletilmelidir…

SORULARA GELİNCE;

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin söylediği gibi; İstanbul seçimleri HDP’nin yönlendirilmiş oyları ile mi kazanılmıştır, öyle değilse PKK’lı leşlere ‘şehit’ yakıştırması yapan bir partinin yönetiminin şehadet şerbeti içmiş bir Türk askerinin cenazesinde yaşanan saldırı ya da öfke patlaması sonrasında ziyaretini neden kabul ettiniz?

CHP İstanbul İl Başkanı’nın yaptığı paylaşım olan “Tarihte bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz” ifadeleri, partinizin genel merkez görüşü müdür? Değilse, ülkemizin tarihini töhmet altında bırakan CHP kaynaklı bu yalan ve iftiralara karşı nasıl bir yaptırım uyguladınız ya da uygulayacak mısınız?

Aslında bunlar uzar da gider.

Adam ne güzel söylemiş, “Bir büyük problem, yüz bin küçük problemin bir araya gelmiş halidir” diye…

CHP, bu soruların ya da tespitlerin değerlendirmesini toplumu ikna edecek şekilde yapmalıdır. Tamam, terörün suçlusu ana muhalefet değildir, ancak şehit cenazesindeki tepkinin ardından HDP kalkıp sizi ziyaret edip de geçmiş olsun diyebiliyorsa, siz de bunu göğsünüzü gere gere kabul ediyorsanız; neyi, hangi derdinizi, kime anlatacaksınız!

Başta söylediğim üzere AK Parti iktidarının yaptığı en büyük hata “Açılım” adı altında terörle müzakere masasına oturmaktı. Sonrasında ise “Kandırıldık” denilerek meselenin üzeri örtüldü. Bugünkü noktada ise CHP aynı hataya düşmeye ve “Kandırılmaya” meyilli bir tavır ortaya koymaktadır.

Her ne kadar yapılmasına sonuna kadar karşı çıksam da umarım o savrulan yumruk sizi kendinize getirir. CHP, HDP ile arasına acilen mesafe koymalıdır. Altı oktan “Milliyetçilik” unvanını yeniden hatırlamalıdır. Terör sevicileri Atatürk’ün partisinden uzak tutmalıdır…