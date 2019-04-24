Bu yumruğun cezası yok mu?

Tam “Türkiye ittifakı” konuşulurken…

Tam “siyaset dilinde yumuşama” beklentisine girilmişken…

Tam “normalleşmek” için fırsat yakalamışken…

Geldiğimiz şu noktaya bakın!

Pazar günü Kılıçdaroğlu’na atılan o yumrukla rüzgâr tam tersine döndü.

*Saldırı sürecinde, emniyet güçlerinin yeterince etkili olmaması…

*Saldırı sürecinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın hatalı sözleri…

*Saldırı sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suçlayıcı ifadeleri…

*Saldırı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net tutum takınmayıp Kılıçdaroğlu’nu suçlayıcı imaları…

*Saldırı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’ndan “geçmiş olsun” mesajlarını esirgemeleri…

*Ve nihayet Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıp yumruk atan Osman Sarıgün’ün mahkeme tarafından serbest bırakılması… Bu da işin tuzu biberi oldu.

Bu saatten sonra “Türkiye ittifakı”ndan söz edilebilir mi?

Bu saatten sonra “normalleşme” nutukları atılabilir mi?

Bence tek başına şu yumruk olayı bile Türkiye’nin normalleşmesi için bir fırsattı.

Erdoğan, Bahçeli, bakanlar; olaydan sonra Kılıçdaroğlu’na bir telefon açıp “Geçmiş olsun” deselerdi veya geçmiş olsun ziyaretinde bulunsalardı, neleri eksilirdi?

Toplumdan büyük alkış almazlar mıydı?

Yine…

Olaydan sonra gözaltına alınan 9 saldırgan, hele hele yumruk atan Osman Sarıgün, serbest bırakılmasaydı, iyi olmaz mıydı?

Ne oldu şimdi?

Ülkemizin normalleşmesi, bir başka bahara bırakıldı.

Toplum vicdanı, bu saldırı ve saldırganların serbest bırakılması nedeniyle kanamaya devam ediyor.

Dediğim gibi, normalleşme yolunda önemli bir fırsatı kaçırdık.

Saldırganın serbest bırakılması, ne anlama geliyor?

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Kılıçdaroğlu’na saldıran ve yumruk atan Osman Sarıgün, mahkeme tarafından serbest bırakıldığına göre, bunun ne anlama geldiğini sıralamaya çalışalım:

*Türkiye’de ana muhalefet partisi liderine yumruk atmak, önemsizdir.

*Türkiye’de ana muhalefet partisi liderine yumruk atmanın cezası yoktur.

*Türkiye’de ana muhalefet partisine yumruk atan kişi tutuklanmadığına göre, isteyen istediğine yumruk atabilir.

Başka?

Benim aklıma geliverenler bunlar.

Siz devam edin!

İşte ülkemiz tam böyle bir noktada.

Yine empati yapın

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Bu saldırı Kılıçdaroğlu’na değil de Erdoğan veya Bahçeli’ye yapılsaydı, o mahkeme o saldırganı serbest bırakır mıydı?

Hani bu ülkede “güçlülerin hukuku” değil de “haklıların hukuku” geçerli olacaktı?

AKP, yola çıkarken böyle söylüyordu.

Ne oldu, her şey gücü ele geçirinceye kadarmış.

Gücü ele geçiren, saltanatını sürdürüyor.

İktidar liderine saldırmak suç, ana muhalefet partisi liderine saldırmak suç değilse, söyleyin herkes bilsin!

Bu iş iyi olmadı.

Eğer bir ülkede suçun cezası yoksa, o ülkede kaos yaşanır.

Hiçbir şeyi düzeltemezsiniz, aksine kötüye gidiş daha derinleşir.

Keşke şu “Türkiye ittifakı”, keşke şu “normalleşme” lafta kalmasaydı!

Sıkıntılarımız azalacağına, her geçen gün daha artıyor.

Sonunda suçlu yine Kılıçdaroğlu oldu

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Ne garip bir ülkeyiz değil mi?

PKK ile en fazla işbirliği yapanlar, sıyırdı…

FETÖ ile en fazla içli dışlı olanlar, sıyırdı…

Suçlu garibim Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Son saldırı olayında da…

Saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu…

Yumruğu yiyen Kılıçdaroğlu…

Gelişmelere bakıyorum da, Kılıçdaroğlu yine “suçlu” ilan edildi.

Neden şehit cenazesine katıldın?

Toplumda gaz sıkışması var, bilmiyor muydun?

Dedim ya…

Saldırın ve yumruk atan, suçlu değil.

Cenaze töreninde yeterli önlemleri almayanlar, suçlu değil.

Suçlu kim?

Suçlu, Kılıçdaroğlu!

Helal olsun!

CHP’nin sorumlu davranışı

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Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün, “resmi AKP üyesi” çıktı ya…

“CHP acaba buna ne tepki verecek?” diye bekledim.

CHP’liler bunu fırsat bilmedi, hiç kullanmadı.

Ortalığı velveleye vermedi.

Sorumlu davrandı.

Aksini düşündüm.

Eğer yumruk Erdoğan veya Bahçeli’ye atılmış olsaydı…

Ve yumruk atan “CHP üyesi” çıksaydı…

Acaba AKP ve MHP yöneticilerinin tutumu ne olurdu?

Evet, sizce ne olurdu?

“Büyük ikramiye” ve “teselli ikramiyesi”…

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Dün öğle saatlerinde CHP Milletvekili Tahsin Tarhan aradı.

Oradan buradan laflarken “seçim esprisi” de yaptı:

“Partimize Kocaeli’de teselli ikramiyesi, Türkiye’de büyük ikramiye vurdu… İnşallah 5 yıl sonra Kocaeli’de de büyük ikramiye bizim olacak…”