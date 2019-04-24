Terör savunulamaz…

Öncelikle belirtelim ki;

“failleri kim olursa olsun, ipleri kimlerin elinde olursa olsun, amacı ne olursa olsun, hiçbir TERÖR eylemi savunulamaz.”

İkincisi;

“Senin teröristin-benim teröristim” ayrımı da yapılamaz!

En büyük haksızlıklara karşı bir “masum tepki” gibi gösterilse de terör olayı masum sayılamaz.

Terörün birçok nedeni var;

Büyük bir haksızlığa uğrayanlar, son çare olarak bir terör eylemi ile hak aramaya çalışıyor olabilirler.

Küçük yaştan itibaren yoksulluk ve cehaletle yaşamış insanlar, kişisel çıkarları uğruna bir gizli örgüte katılmış ve tetikçi olmayı seçmiş olabilirler.

Din fanatiklerinin güdümünde belirli saplantılar içinde yetiştirilmiş insanlar, farklı inanç sahiplerine karşı “DÜŞMAN” kılınmış ve karşıtlarını öldürdüklerinde Cennet’le ödülleneceklerine inandırılmış olabilirler.

Ama terörün en büyük nedeni; cehalet, yoksulluk, adaletsizlik ve SÖMÜRÜ DÜZENİDİR!

İşte bu nedenlerle, altı çizilerek belirtilmeli ki; TERÖR KANLI BİR TİCARETTİR!

ABD’ye yönelik “İkiz Kuleler saldırısı” olmasaydı, ABD’nin Afganistan’a saldırması ve işgali mümkün müydü? ABD bu ülkeye girdikten bir süre sonra bir ABD’li petrol şirketinin bu ülkede petrol bulması tesadüf müydü?

ABD’nin “Körfez Savaşı” adı verilen Irak’a yönelik saldırıları, “demokrasi” adına mı yapıldı? Şimdi Irak petrolü 4 yabancı petrol şirketinin elinde!

Mısır’da meydana gelen siyasi entrikalar ve ABD kontrolünde değişen iktidar kime hizmet ediyor?

Libya başta olmak üzere, Kuzey Afrika ülkelerine yönelik emperyalist saldırılar “Arap dünyasına BAHAR getirmek için miydi?

Ya SURİYE?

Sözde amaç; “Despot bir yönetici olan Esad’ı devirip, demokrasi getirmek” imiş? Hangi Arap ülkesinde demokrasi var? ABD’nin işbirlikçisi Suudi Arabistan’da demokrasi var mı?

Türkiye’nin bu emperyalist kavgada ABD yanında yer alması, muhalif “Özgür Suriye Ordusu-ÖSO’nun kuruluşuna, maddi-manevi donatımına katkı vermesi Türkiye’ye ne kazandırdı?

Küresel düzenin egemenleri, TERÖRÜ maddi-manevi desteklerler. Terör olacak ki “DÜŞMANLIK” eksik olmasın! Düşmanlık olacak ki, lokal savaşlar çıksın, ülke yönetimleri zayıflasın, yeni borçlara muhtaç olsunlar, egemen güçler de bu ülkelerin petrolüne, yer altı servetlerine, toprağına, suyuna el koysunlar, yıkılan şehirleri yeniden kursunlar!

Düşmanlık için kullanılan en önemli malzeme “etnik ve dini farklılıklar” dır!

ABD’de “İsa’nın Çocukları” diye bir örgüt var. Mısır’da El Rahva camiini bombaladılar 309 Müslüman’ı öldürdüler!

diye bir örgüt var. Mısır’da El Rahva camiini bombaladılar 309 Müslüman’ı öldürdüler! Afrika’da “ Tanrı’nın Direnişi Ordusu” adı verilen bir başka örgüt var; Uganda, Kongo, Güney Sudan ve Orta Afrika’da teokratik bir Hıristiyan devleti kurmayı hedefliyorlar!

adı verilen bir başka örgüt var; Uganda, Kongo, Güney Sudan ve Orta Afrika’da teokratik bir Hıristiyan devleti kurmayı hedefliyorlar! Afrika’da “Boko Haram” ve Ortadoğu coğrafyasında İŞİD, terör sahnesindeki yeni aktörler! Her iki örgütte de ABD’li ve bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan militanlar var!

Terörün “İslam’ı Hristiyan’ı olmaz!

Teröre “MAŞA” olan kim olursa olsun, “cehaletin karanlığına düşmüş bir zavallıdır! Bir KAATİLDİR.”

Cahildir, mesleki niteliği ve yeteneği yoktur, üretimsiz bir asalaktır. Tek çaresi vardır; inandırıldığı “sözde bir dava” uğruna bir tetikçi bir fedai olacak, şehitlik mertebesine ulaşacak ve doğrudan Cennet’e giderek hurilerine kavuşacak!

Onlar gidecekler ama onların iplerini ellerinde tutarak dünyayı sömüren efendileri cenneti bu dünyada yaşamaya devam edecekler!

Evet, “Terör kanlı bir ticarettir.”

Bu ticaretin en büyük aracıları ise, o küresel efendilerle çıkar ilişkisi kurmuş olan ve yüzlerinde maskelerle dolaşan işbirlikçi siyaset tüccarlarıdır!