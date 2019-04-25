Bisiklette 55. Tur

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun Elli Beşincisini tamamladık. Marmara bölgesi kentleri arasında yapılan bu tur, seçimin gölgesinde kaldı. Bu yüzden bazen bu siyaset nerden çıktı diye kendi kendime konuşuyorum. Ancak bu kuşkusuz olacak, yaşamın rengi orada gizli…

Bisiklet Federasyonu bu organizasyonu kusursuz bir şekilde yapmak içim azami gayret gösterdi. Aynı anda Dünyanın farklı yerlerinde de bisiklet yarışlarının görüntülerini izledik. Yarış takvimi ile ilgili sanıyorum sorun yaşıyoruz. Bunu başka bir zamanda değerlendireceğim.

Bisiklet sporu son yıllarda hem teknoloji hem de sportif açıdan çok gelişti. Bu spordaki performans artışları zaman zaman matematik olarak değil geometrik olarak karşımıza çıkıyor. Bisiklete ilişkin her türlü malzemede, inanılmaz innovasyonel sıçramalar görüyoruz. Yalnızca, yeni geliştirilen kask üzerine konuşmaya kalksak, olası düşmelerde kafatasının çok az şekilde zarar göreceğinden söz ediliyor.

Şu soru herkesin aklına geliyor: Biz, neden çok iyi bir takımla bu tura katılamıyoruz? Bunun çeşitli sebepleri var. Üçüncüsüne davet edilmediğimiz için katılamadığım Bisiklet Çalıştayında herhalde konusu geçmiştir ama sorun öncelikli olarak antrenör ve antrenör eğitimlerinde düğümleniyor gibi geliyor. Bisiklet sporu uzun soluklu bir antrenman süreci gerektirmektedir.

Çocukları önce bmx bisikletlere alıştıracak, ardından dağ bisikletine doğru uzanacak ve akabinde yol yarışlarına yönlendireceğiz. Bu çalışma en az 10 yıl sürmesi gereken bir planlamaya sahip olmak zorundadır. Plan, uzman kişilerce yapılmak zorundadır. Yüzlerce, binlerce çocuk bu işe katılmalıdır. Bisikletteki yetenekliler bisiklet sporunu yapanların arasından seçilmelidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından okullarımıza ve halkımıza binlerce bisiklet dağıtıldı. Bu bisikletler bisiklet için iyi bir promosyon ve halkla ilişkiler çalışması oldu. Ancak kentlerimizde yeterli uzunlukta bisiklet yolları olmadığı için istenilen düzeye gelemedi. Okullara verilen bisikletlerin çoğunun bir köşede paslanmakta olduğunu bildirmek zorundayım. Okullardaki yönetici ve spor eğitmenlerine sesleniyorum; bisikletleri derhal öğrencilere veriniz ve okul bahçelerinde bile olsa binmelerini sağlayınız.

Bisiklet sporunda çok yüksek kapasiteli çalıştırıcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Yeteneklilerin keşfedilmesinden başlarsak, ardından çok ciddi ve disiplinli bir çalışmaya girişilmelidir. Kullanılacak malzemeler, bisikletler oldukça kaliteli olmalı, antrenör eğitimine çok farklı bir yaklaşım gösterilmelidir. İyi bir çalıştırıcınız yoksa bisiklette şampiyonluk imkânsızdır.

55. Turu yazayım derken nerelere kadar uzandık. Açık söylemek gerekirse bu organizasyon, bisiklet sporunun gelişmesi ve canlanması için gereken heyecanı yaratmamış görünüyor. Bunu tersine çevirmek gerekir. Bisiklet Federasyonu, Üniversiteler, bünyesinde bisiklet branşı olan kulüplerimiz bu konuda hızlı bir iş birliğine girmelidirler. Hedef koymalılar, doğru insan kaynaklarını yerleştirmeliler ve planlı bir çalışma ile yol almaya başlamalıdırlar.

Bisikletin motorlu olanını kullanıyor olsam da iki teker için daha çok çalışılması gerektiğini düşünüyorum.