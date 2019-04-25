Avrupa Şampiyonu Kashlınskaya

Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası 11-23 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) ev sahipliğinde oynanan şampiyonaya 32 ülkeden 130 sporcu katıldı. Başhakemliğini Avrupa Satranç Birliği (ECU) Hakem Komisiyonu sekreteri IA Geert BAILLEUL (BEL) yaptığı organizasyon İsviçre Sistemi ile 11 tur üzerinden oynandı.

Bu yıl yirmincisi düzenlenen Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonasında IM Kashlinskaya, Alina (ELO 2477/RUS - 1993 Doğumlu) 8 puan ve averajla şampiyonluğa ulaşırken, aynı puan ve averajla GM Sebag, Marie (ELO 2461/FRA - 1986 Doğumlu) ikinci, IM Paehtz, Elisabeth (ELO 2395/GER - 1985 Doğumlu) üçüncü sırada yer aldı.

Ülkemizi temsilen yarışan sporcularımızdan en iyi dereceyi IM Atalik, Ekaterina (ELO 2455/TUR - 1982 Doğumlu) 7 puan toplayarak elde etti.

Kategori ödüllerine baktığımızda 14 yaş altı en iyi Türk sporcu ödülünü Simay Tanır, en iyi 14 yaş altı sporcu. ödülünü Trisha Kanyamarala (IRL), en iyi Türk sporcu ödülünü ise IM Ekaterina Atalık aldı.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Ordu V. Uluslararası Açık ve Yıldırım Satranç Turnuvası, 29 Nisan - 5 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

>>> Gebze Gençlik Haftası Satranç Turnuvası 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Gebze Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası Final Yarışması 17-23 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

>>> Okul Sporları Genç-Yıldız Türkiye Birinciliği 9-13 Haziran 2019 tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde İzmit Fuar Alanı Sivil Toplum Merkezi'nde Aday Hakem Kursu ve 21-22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Gelişim Kursu açılacak.

>>> Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 15-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 16-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Birinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç İkinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 20. Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası

(11 - 23 Nisan 2019 / Antalya)

WGM Guichard, Pauline (ELO 2392/FRA - 1988 Doğumlu)

GM Dzagnidze, Nana (ELO 2513/GEO - 1987 Doğumlu)

1.Af3 d5 2.g3 Fg4 3.Fg2 c6 4.0–0 e6 5.d3 Ad7 6.h3 Fh5 7.e4 Fd6 8.exd5 exd5 9.c4 Ae7 10.cxd5 Axd5 11.Ac3 A7b6 12.Vb3 Ae7 13.a4 a5 14.Ke1 0–0 15.Fg5 Ke8 16.Ae4 Fb4 17.Fd2 Aed5 18.Fc3 Ad7 19.d4 f6 20.Ah4 Ff7 21.Vc2 Ff8 22.Af5 Vc7 23.Vd2 Ab4 24.Ae3 Kad8 25.Ac2 c5 26.Fxb4 axb4 27.d5 Ab6 28.Ae3 Sh8 29.d6 Fxd6 30.Axd6 Kxd6 31.Vc2 Fg6 32.Ve2 Vd7 33.Kad1 Axa4 34.Kxd6 Vxd6 35.Fxb7 Vd7 36.Fg2 Ab6 37.h4 Vd3 38.Vf3 Vd2 39.Kd1 Vxb2 40.h5 Ff7 41.Vb7 Fxh5 42.g4 Fg6 43.Vxb6 Ve5 44.Fc6 Kg8 45.Fd5 Kb8 46.Fe6 Ke8 47.Fc4 h5 48.Kd5 Va1+ 49.Af1 hxg4 50.Vxc5 Vb1 51.Vb5 Kc8 52.Kd4 Ff5 53.Kd5 Fg6 54.Kd4 Ff5 55.Kf4 g6 56.Kd4 Sg7 57.Vb7+ Sh6 58.Vh1+ Sg7 59.Fd3 Va1 60.Vb7+ Sh6 61.Vh1+ Sg7 62.Fxf5 Vxd4 63.Fxc8 f5 64.Vb7+ Sh6 65.Vf7 Vd1 66.Vf8+ Sg5 67.Ve7+ Sh5 68.Vxb4 Vc1 69.Fb7 f4 70.Va5+ Sh6 71.Fe4 g3 72.Vb6 gxf2+ 73.Sh2 Sg7 74.Vxg6+ Sf8 75.Vd6+ Sf7 76.Fd5+ Sg7 77.Ve7+ Sh6 78.Vf6+ Sh7 79.Vf7+ Sh6 80.Fe4 Sg5 81.Vg6+ Sh4 82.Ff3 1–0

** 20. Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası

(11 - 23 Nisan 2019 / Antalya)

IM Houska, Jovanka (ELO 2426/ENG - 1980 Doğumlu)

IM Kashlinskaya, Alina (ELO 2477/RUS - 1993 Doğumlu)

1.Af3 d5 2.g3 c6 3.Fg2 Fg4 4.d3 Ad7 5.h3 Fh5 6.0–0 Agf6 7.Ve1 e5 8.e4 dxe4 9.dxe4 Fc5 10.a4 a5 11.Abd2 Vc7 12.Ac4 0–0 13.Fd2 b6 14.Ah4 Kfe8 15.Sh2 Fg6 16.Fc3 Fd4 17.f3 Ac5 18.b3 Ae6 19.Kd1 Kad8 20.Axg6 hxg6 21.h4 Fxc3 22.Vxc3 Ad4 23.Kd3 Ah5 24.Vd2 b5 25.Vxa5 Ve7 26.Kxd4 exd4 27.axb5 cxb5 28.Vxb5 d3 29.cxd3 Kxd3 30.Ab6 Kd2 31.Ac4 Ka2 32.e5 Kd8 33.Vb6 Kd3 34.Vb8+ Sh7 35.Ad6 Axg3 36.Sxg3 Vxe5+ 37.Sh3 Kxd6 38.Vb4 Kdd2 39.Kg1 Ve3 0–1

** 20. Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası

(11 - 23 Nisan 2019 / Antalya)

IM Gaponenko, Inna (ELO 2428/UKR - 1976 Doğumlu)

IM Kashlinskaya, Alina (ELO 2477/RUS - 1993 Doğumlu)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 c5 4.exd5 Vxd5 5.Agf3 cxd4 6.Fc4 Vd7 7.0–0 Ac6 8.Ab3 a6 9.Abxd4 Axd4 10.Vxd4 Vxd4 11.Axd4 Af6 12.Fe2 e5 13.Ab3 Fe6 14.Kd1 Fe7 15.Ff3 Kb8 16.Fd2 e4 17.Fe2 0–0 18.Ad4 Fg4 19.Fxg4 Axg4 20.Ff4 Kbd8 21.h3 Ff6 22.hxg4 Fxd4 23.c3 Fb6 24.Kxd8 Kxd8 25.Ke1 f6 26.Sf1 g5 27.Fc1 Ke8 28.f3 e3 29.Se2 Sf7 30.Kd1 Sg6 31.Kd7 h5 32.gxh5+ Sxh5 33.Kh7+ Sg6 34.Kxb7 Ke6 35.g4 f5 36.gxf5+ Sxf5 37.b4 Kc6 38.a4 Sf4 39.Kxb6 1–0

** 20. Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası

(11 - 23 Nisan 2019 / Antalya)

GM Sebag, Marie (ELO 2461/FRA - 1986 Doğumlu)

GM Khotenashvili, Bela (ELO 2479/GEO - 1988 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Axe4 6.d4 b5 7.Fb3 d5 8.dxe5 Fe6 9.Ve2 Ac5 10.Kd1 Axb3 11.cxb3 Fe7 12.Ac3 0–0 13.h3 Vd7 14.Fe3 f6 15.exf6 Kxf6 16.Ag5 Kf5 17.Axe6 Vxe6 18.Ff4 Vf7 19.Fxc7 Fc5 20.Fg3 Ke8 21.Vd2 Kf8 22.Kf1 Ad4 23.b4 Fb6 24.Kae1 Kh5 25.Vd3 Ac6 26.a3 Kf5 27.Vd2 h6 28.Sh2 Sh8 29.Kd1 Ad4 30.Ae2 Ae6 31.f4 Ag5 32.fxg5 Kxf1 33.Kxf1 Vxf1 34.gxh6 Vf5 35.Vc3 Kf7 36.hxg7+ Sg8 37.Vc6 Ve4 38.Vxb6 Vxe2 39.Vb8+ Sxg7 40.Fe5+ Sg6 41.Vg8+ Sh6 42.Vxf7 Vxe5+ 43.Sg1 d4 44.Vf2 Ve4 45.Vd2+ Sg6 46.g4 Ve5 47.Vd3+ Sg7 48.Sg2 Vf4 49.Ve2 Vd6 50.Vd2 Vd5+ 51.Sf2 Ve5 52.Sf3 Vd5+ 53.Sf4 Sf6 54.Vd3 Ve5+ 55.Sf3 Vd5+ 56.Sf2 Sg7 57.h4 Vd8 58.Sf3 Vd5+ 59.Sf4 Vd6+ 60.Se4 Vg6+ 61.Sxd4 Vd6+ 62.Sc3 Vc6+ 63.Sd2 Vh6+ 64.Ve3 Vxh4 65.Vd4+ Sf7 66.Vd7+ Sf8 67.Vf5+ Sg7 68.Vf4 Vd8+ 69.Se3 Ve7+ 70.Sd4 Va7+ 71.Sd5 Vd7+ 72.Sc5 Ve7+ 73.Sb6 Ve6+ 74.Sb7 Vd5+ 75.Sxa6 Vc6+ 76.Sa5 Vd5 77.Vc7+ Sg8 78.Vb8+ Sg7 79.Vxb5 Va8+ 80.Va6 Vd8+ 81.Vb6 Va8+ 82.Sb5 Vd5+ 83.Vc5 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap: 1.Vxf6 Fxf6 2.Kh6#