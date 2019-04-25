"Türkiye ittifakı" hamlesi

Yerel seçim süreci tamamlandı ve artık günlük işlerimize döndük. İyiden iyiye gerilen ve kutuplaşan vatandaş, yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Ama bir kesim var ki onların normale dönmesi öyle kolay görünmüyor.

Ekonomik çıkmaza girdiğimiz şu günlerde toplumsal barış ve uzlaşıya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu gerçeğini Başkan Erdoğan da görmüş olacak ki, “Türkiye ittifakı gerekiyor” açıklamasını yaptı. Seçim ortamında kullanılan dilin verdiği zararı gören Erdoğan, “Demiri soğutmak gerekiyor” dedi. Seçim döneminin artık geride kaldığının ve musafahalaşmanın gerekliliğinin de özellikle altını çizdi. Erdoğan’ın bu sözleri toplumdaki gerginliği dindirme açısından oldukça önemli. Muhalefetin de olumlu karşıladığı Türkiye ittifakı söylemi MHP lideri Bahçeli’yi ise rahatsız etti.

Bahçeli, Türkiye ittifakı ile neyin kastedildiğini bilmediğini söyleyerek ittifakın “Cumhur’da” olduğunu ifade etti. Erdoğan ise bu sözlere karşılık; “Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olarak topluyoruz. Kastımız da budur” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli’yi anlayabilmek mümkün değil. Erdoğan’ın bu ifadelerle, tüm kesimleri kapsayıcı şekilde Türkiye ittifakı yapmaya çalıştığı bu kadar belliyken, neyi kast ettiğini anlamadım demesi gerçekten çok garip bir durum. Cumhur ittifakı siyasi olarak gerekli olan bir adım olabilir ama bugün ülkede yaşayan 82 milyon vatandaşı kucaklayıcı bir tavrın ortaya konması sizi niye bu kadar rahatsız etti? Biri çıkıp Bahçeli’ye seçimin geride kaldığını ve artık Türkiye’nin normalleşerek gerçek gündeme doğru hızla girmesi gerektiğini hatırlatmalı. Milli konulardaki hassas tavrı nedeniyle takdir gören Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ın sözlerini doğru yorumlaması ve ortamı gerecek her türlü söz ve eylemden uzaklaşması gerekiyor. İşsizlik, ekonomi, çocuk tecavüzleri, adalet, eğitim, altyapı, tarım, üretim, yerli teknoloji, milli kalkınma hamlesi… Yapmamız ve konuşmamız gereken o kadar çok konu başlığı var ki! Artık bunları konuşmanın zamanı gelmedi mi sizce de?

Kocaman ilk adımını attı!

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman göreve geldiği günden beri ilk resmi değişikliğini yaptı. Üzülmez döneminde özel kalem müdürü olarak görev yapan Harun Yılman’ın yerine belediye çalışanlarından Nurhayat Bozdemir’i getiren Kocaman, siyasi başkan yardımcılığına meclis üyesi Orhan Akyüz’ü, memur başkan yardımcılığına ise İSU Gölcük Şube Müdürü Mehmet Yaman’ı getirdi. Mevcut başkan yardımcıları Bali Holat, Mehmet Filiz ve Murat Balaban ise görevlerine devam edecek. Kocaman’ın yaptığı bu değişiklikler kamuoyunda genel olarak olumlu karşılandı. Her ne kadar bazı kesimlerden tepki olsa da, genel hatlarıyla bu atamaların olumlu karşılandığını belirtelim. Şahsım adına da bu görevlendirmelerin hayırlı olmasını ve Kartepe’ye güzel hizmetlerde bulunmalarını diliyorum.

Merhamet değil, adalet olmalı!

Geçtiğimiz hafta Kartepe İmam Hatip Lisesi’nde Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Turhan Kuroğlu’nun öğrencilerle yaptığı sohbete katıldım. Adalete olan inancın hayli azaldığı şu günlerde, gittiğim bu konferans ile açıkçası içime bir nebze olsun su serpilmiş oldu. Kuroğlu, yargılamaların merhamet duygusuyla ya da “bana göre şöyle olmalı” gibi bir yaklaşımdan ziyade, adalet kavramına göre yapılması gerektiğini söyledi. Soluksuz dinlediğim bu konferans sonrası özetle, adaletin bir gün mutlaka haklıdan yana tecelli edeceğine inancım arttı. Titizlikle çalışan, haksızlık yapmamak için kılı kırk yaran insanların olduğunun bilinmesi, yargıyı yeniden güvenilir bir kurum haline getirecektir. Bu sohbette bu ışığı gördüm ben...