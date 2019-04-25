Ağaçlar kitap açacak

11. Kitap Fuarı başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir markası haline gelen Kitap Fuarı, 27 Nisan’da kapılarını kitapseverlere açacak.

5 Mayıs’a kadar devam edecek olan Kitap Fuarı’nda bu yıl bir rekora da imza atılıyor.

Fuar’da bu yıl 490 yayın evinin standı bulunacak.

Ayrıca 750 söyleşi, panel ve imza günü düzenlenecek.

Yüz binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarın organize şemasında ilimizdeki STK’lardan da destek alınmış.

Öyle ki bu STK’lar içerisinde ADD’ de var, İlim Yayma Derneği de var. Ensar Vakfı da var Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de…

Anlayacağınız tam bir kent mozaiği oluşturulmuş.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Ticaret Odası’nın öncülük ettiği fuar bu kentin markası haline geldi.

Bu fuarı kente kazandıran ve kentin bir değeri haline getirenlere, bu kent insanı olarak bir teşekkür borcumuz var.

Bugün itibariyle kitap fuarı şöleni başlıyor. Bu sabah Yürüyüş yolu üzerindeki şehrimizin sembolü olan çınar ağaçları kitap açacak.

Sabah işe, okula giden herkes ağaçlardan kitap toplayabilecek. Yolu Yürüyüş Yoluna düşen herkes bu kitaplından nasibini alacak…

Dün sabah bu dev organizasyonla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısına katıldım. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik ve Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih Akbulut da katıldı.

Bu toplantıyla tüm kent 27 Nisan’da açılışı yapılacak fuara davet edildi…

Az önce bahsettiğim gibi dev bir organizasyon bu… Küçücük törenlerin organizasyonun için günler harcanırken, böylesi büyük bir organizasyonun nasıl hazırlandığını merak ettim.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal ile sohbet ederken, bu dev organizasyonun altından nasıl kaktıklarını sordum.

Kitap fuarı organizasyonunun arkasında 100 kişilik bir ekip varmış. 11 yıldır bu işi yapan ekip artık tamamen yetişmiş durumda. Türkiye’deki tüm yayın evleri ile yazarlar görüşen ekip organizasyonun beyin takımı olmuş durumda.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan’ın sorumluluğundaki projeye, Basın Yayın Daire Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve diğer belediye birimleri de destek veriyor.

Oluşan sağlam ekipten de böylesine sağlam bir proje ortayı çıkıyor.

Konuyla ilgili olarak son bir söz; “Geçtiğimiz yıl 790 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarını, bu yıl mutlaka gezin. Gezmediğiniz yıllarda kaybettiklerinizi anlamak için…”

Mustafa Küpçü, hafta sonu kitap fuarında olacak

Gazetemizin köşe yazarlarından Mustafa Küpçü de 11. Kitap Fuarı’nda imza günü düzenleyecek yazarlar arasında. Şu sıralarda tatilde olan Küpçü, imza günü için Kocaeli’ye geri dönecek. Cumartesi günü Kitap Keyfim Sanat Galerisinde, Pazar günü ise Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin standında kitap imzalayacak. Son yandığı “Ateşe” adlı kitabını imzalayacak olan Küpçü, daha sonra tatiline kaldığı yerden devam edecek…

Çocuk yetiştirme sanatı…

Ebeveynleri, Körfezli eczacı Caner Göçmez’in sponsorluğunda önemli bir söyleşi bekliyor. Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’nın katılacağı “Aile içi iletişim ve olumlu çocuklar yetiştirmek” başlığıyla söyleşi 30 Nisan Salı günü Körfez Tütünçiftlik, Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ücretsiz olan bu söyleşinin başlama saati ise 19.00 olarak belirlendi.

KOTO 1. yılını değerlendirecek

Kocaeli Ticaret Odası yönetimi, komiteleri ve meclisi, 1’inci yılın değerlendirme toplantısı düzenliyor. KOTO, kente katkısı olan, katılımcı projelere imza atan, eğitimden kültürel faaliyetlere pek çok alanda bireysel ve katılımcı işbirlikleri yapan bir sivil toplum örgütüdür.

KOTO, “ Bu şehrin Markası” sloganıyla sürdürdüğü çalışmaları 29 Nisan Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Necmi Bulut’un başkanlığını yürüttüğü odada, saat 18.00’da, sunuma başlayacak ve sunum sonrası katılımcılarla birlikte akşam yemeği yenilecek. Toplantı KOTO Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek.

Özel Körfezim, sanat gecesi düzenliyor

Kurulu bulunduğu ilçenin adını taşıyan Özel Körfezim Eğitim Kurumları 4 yıldır geleneksel olarak sürdürdükleri sanat gecesi etkinliğine bu yılda devam edecek. 5’incisinin düzenleneceği “Sanat Gecesi” etkinliği 27 Nisan Cumartesi günü saat 18.45’te Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Aile Konak, 23 Nisan’a damgasını vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Şenlikleri kapsamında İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’nde kurulan stantlar büyük ilgi gördü. Ormanya standı, itfaiye standı gibi pek çok standın bulunduğu alanda Aile Konak Hastanesi’nin de standı bulunuyordu. Küçük çocuklar için özel bir kabin hazırlayan Aile Konak, ameliyat kıyafeti giydirilen çocukları su kabine aldı. Kabin içerisinde bulunan ameliyat masasında ise iç organları çıkabilen bir maket bulunuyordu. Minik çocuklara resmen bir ameliyat ortamı sunulmuştu. Bu ambiyansı görmek isteyen çocuklar, kabine girebilmek için birbirleriyle yarıştı.