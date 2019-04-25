İşte ibretlik o fotoğraflar, işte Türkiye’nin geldiği son nokta

Sevgili okurlarım, bugün kısa keseceğim.
Fotoğraflar zaten her şeyi anlatıyor.
Türkiye’nin gündemindeki yumrukçu Osman Sarıgün’ün sabıkası çok kabarık çıktı.
Geçmişte…
1989-1990 yıllarında inek hırsızlığından Ankara Merkez Cezaevi’nde yatmış.
En son kamyon şoförü olarak çalıştığı firmadan yine hırsızlık nedeniyle 3 ay önce kovulmuş.
21 Nisan Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırdı, yumruk attı, yakalandı, serbest bırakıldı.
Hemen arkasından bazı AKP’liler tarafından “kahraman” ilan edildi, evinde ziyaret edildi, eli öpüldü.
İşte güzel ülkemiz tam böyle bir noktada!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz