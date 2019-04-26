Katak: Kitap kokusundan vazgeçmemeliyiz

1986 yılında Düzce’de doğan, 5 yaşından beri ise Derince’de yaşayan genç yazar Taylan Katak, kitaplarını da doğduğu yerde değil, doyduğu yerde çıkarmayı seçti. İkinci kitabı ‘Güneş Muhafızı’nı geçtiğimiz günlerde piyasaya süren Katak, kitabının doğuş hikâyesini ve edebiyat hakkındaki görüşlerini anlattı. Aslında bu yeteneğin çocukluğundan beri içinde olduğunu belirten Katak, kitap yazmanın zahmetli bir iş olduğunu ve kitap yazmak için emek vermek gerektiğini vurguladı.

Hem şiir hem roman kitabın var, hangisi daha yakın sana?

Ben aslında roman konusunda daha başarılı olduğumu, asıl alanımın roman olduğunu düşünüyorum ama şiirde içimden gelerek yazdığım bir alan ve gelecekte şiirle ilgili projelerim olacak ama belli bir noktadan sonra romana daha çok ağırlık vermeyi düşünüyorum.

Şiir kitabınız hakkında ne diyorsun?

Şiiri ben aslında ilk olarak biraz amatörce karalamalar şeklinde lise hayatımın çalkantılı dönemlerinde yazmaya başlamıştım. Bazı insanlar kendilerini yazarak ifade ederler, bazıları konuşarak, kimilerinde görsel hafıza güçlüdür, kimilerinde sesli ya da yazılı. Ben duygularımı yazarak ifade etmeyi daha çok seviyorum. Şiirde içtenlikle kendimi ifade edebildiğim çok saf, çok temiz, bana özgü, bana has bir alan. O yüzden benim için özel.

Peki, gelecek hedeflerinde hangisi var?

Benim hayatla ilgili hedeflerim var. Edebiyatla ilgili de yapmak istediğim şeyler var fakat bunları belli bir hırs içerisinde kendi kendini köreltecek veya kendime zarar verecek şekilde bakmıyorum. Yapmak istediğim şeyler var ama bunlar körü kürüne koyduğum, hırs yaptığım hedefler değil.

Kitabın önsözünde “Antik İran, Mezopotamya, Levant, Filistin, Anadolu ve Kafkasya’da geçen bu kitapta gerçek tarihi olaylardan ve kişilerden ilham alınmıştır” demişsiniz. Bize biraz bunlardan bahseder misin?

Kitap konusunu, antik dönem Mezopotamya, İran ve Ortadoğu’dan alıyor. Aslında mitolojik öğeleri içerisinde barındıran da bir kitap... Türkiye’de mitoloji denince insanların aklına genellikle Yunan Mitolojisi geliyor. Oysaki bizim içerisinde bulunduğumuz coğrafya da tarihsel açıdan ve mitolojik açıdan çok zengin bir coğrafya. Ben de o coğrafyada bir dönem kalmış birisi olarak orayı yakından gözlemleme fırsatı bulabildim. Asurlularla ilgili, Medlerle ilgili antik dönemde orada yaşamış halklarla ilgili çok fazla kaynak elimizde yok, olanlarda akademik çalışmalar. Benim yaptığım şekilde roman tarzında, kurgu tarzında olan bir çalışma yok. Bu anlamda özgün bir çalışma yapmaya gayret ettim. Tarihsel gerçekleri yansıtıyor, kitap ayağını gerçeklere basıyor. Böyle bir zeminde hareket ediyor ama içinde kurgu da var.

Tarih romanı yazmak için hangi aşamalar gerekiyor?

Yaklaşık iki buçuk – üç yıllık bir çalışma dönemini kapsayan bir kitap. Aslında işin kurgu aşamasından ziyade tarihsel gerçeklere sadık kalmayı hedeflediğim için bu araştırma süreci oldukça zaman aldı. Bölgede üç ay kalmış olmam iyi bir altyapı oluşturdu. Onun dışında bazı akademik kaynaklara, İran ile ilgili, orta doğuyla ilgili M.Ö. dönemlerle ilgili çalışmaları da tabi taradım. Böyle bir çalışma süreci gerçekleşti. Zaten sıkıntılı kısımda buydu aslında.

Kitabın adına gelelim?

Bu dönemin gerçeklerinden yola çıkılarak ortaya çıkan bir kurgu. O dönemde güneş muhafızları isminde olmasa bile farklı isimlerde hem savaş hem de dini yönü olan tarikatlar var. Hem ordu bünyesindeler hem de aynı zamanda dini boyutu var. Bizim yeniçeri ocakları da aslında öyledir bir anlamda. Fakat o dönem çok tanrılı dinler veya tek tanrılı Zerdüştlük gibi dinler, ilahi dinler değil yani. Güneş muhafızları da onlardan esinlenilerek ortaya çıktı. O dönemde her grubun kendine özgü savaş ve kendini düşmana gösterme tekniği var. Kimileri boynundan vurur, kimileri omzundan kimileri farklı bölgelerden, bu tür yorumlardan yola çıkılarak kurgulandı.

Bilinmeyen tarihi yazmışsınız?

İsimlerin tamamı tarihten geliyor, tarihsel şahıslardan ilham alınmış isimler. Kaynaklarda var olan isimler bunlar. Bunu yapmamın amacı da şu, bunlar tarihte yer almış ve antik dönemlerde, milattan önceki dönemlerde o coğrafyalarda önemli işler yapmış isimler. Bu anlamda farkındalık yaratmak ve insanların ilgisini ve araştırma sahası olabilmesini sağlamak ve biraz da olsa dikkat çekmek için yaptım. Afrodit’i herkes bilir ama İnanna’yı kimse bilmez. İnanna bizim coğrafyamızın mitolojik kahramanı aslında.

Romanın geçtiği dönem hakkında bilgi verir misin?

Ben insanlığın ortaya çıktığı dönemden itibaren sanatın, felsefenin bir şekilde var olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Dinleri de buna katabiliriz. Bugünkü şekliyle değil elbette ama o zamanlar daha kendine özgü şekiller de var. Özellikle felsefe Yunanistan’da çıkmış ve yunan düşünürleri tarafından öncülük edilmiş ama bu coğrafyanın da etkilendiği kaynaklar var. Felsefe o dönemde özellikle etkili. Şiir bugünkü anlamında olmasa bile daha bir düz yazı şeklinde ama duygularını güzel bir şekilde, özel bir şekilde ifade ettiği şekilde olduğu söyleniyor tabi ama o dönemde elimizde somut kaynaklar yok. Perslerden edinilen kaynaklar var orda da hani güçlü bir kültürel damar olduğu açık ama ondan öncesinde Medler tabi daha öncesi döneme denk geliyor. O dönemde de var çünkü Asur ve Medler kendilerinden sonraki kültürleri çok etkilemişler. Sümerlere kadar geliyor zaten. Sümerler en etkilisi bunların… Sümerlerde Akadlar’dan beri felsefi, edebi hareketler var.

Her yazar, bir başkasından etkilenir mi?

Ne kadar etkilendim bilemiyorum ama sevdiklerimi söyleyebilirim. Oğuz Atay’ı çok severim. Sabahattin Ali’yi çok severim. Her ikisinin tarzlarını da ben birbirine benzetirim. İkisinde de nihilist esintiler olduğuna inanıyorum. Nihilizm benim içimdeki o derinde kalmış bazı duygusallıkları ortaya çıkarmaya yarıyor ve benim söyleyemediğim şeyleri sanki benim ağzımdan söylüyor gibi geliyor. Bu iki yazarı çok severim çok takdir ederim onun dışında dünyadan baktığımızda Balzac’ı çok severim. Fransız aydınları ve düşünürleri benim için çok önemli bir yerde… Montague, Jean Jacques Rousseau, Moliere bu isimleri severim. Gabriel Garcia Marquez, bu isimde benim için önemlidir. Bunların dışında Victor Hugo önemlidir benim için. Aslında saymaya başlarsak bunun sonu yoktur herhalde.

“KİTAP ÖLMEZ AMA…”

Edebiyat bu gelişimin içinde varlığını sürdürmezse zaten genç kitlelerle buluşması zorlaşır. Klasik anlamda edebiyatın hani biz kitap okuyoruz, kitap kokusu bizim çok hoşumuza gidiyor, benim için çok özel ama ilerde daha farklı mecralara taşınacaktır. Taşınmaya da başladı. Bilgisayarlarla, tabletlerle, telefonlarla sesli olarak hatta kitap çalışmaları var olacaktır. Edebiyatta teknolojiyle daha çok eklemlenecektir. Bunlarda edebiyatın farklı bir dalı... Bu sesli okumalar yani görme engelliler için, işitme engelliler için özel teknikleri olan kitaplarla bu açıdan teknoloji çok faydalı ve onun olması güzel fakat bunlar olurken geleneksel özelliklerini de korumak gerekiyor tabi ki. Kitap kokusunu almaktan da vazgeçmememiz gerekiyor. Bununla ilgili bazı eleştiriler var ve bu eleştiriler de haksız sayılmaz. Ağaçların kesilip doğaya zarar vermektense her şeyi teknolojiyle yapalım diyenler var. Oda aslında haklı bir düşünce ama yine de kitap kokusundan vazgeçmek kolay değil.