Öneriyorum

Bilinmesi gereken bir gerçek var: Belediyeler herhangi bir kişi veya kurumun çıkarı için halkın zararına iş ve işlem yapamazlar. Daha doğrusu yarar baz alındığında öncelik halkın olmalıdır.

Bu görüşle İzmit Belediyesi’nin yeni başkanına üç öneride bulunacağım:

Birinci önerim; “Yürüyüş yolu” denilen ve aslında “Zehirlenme yolu “olarak tanımladığım” sağlı-sollu iki caddenin trafiğe kapatılmasıdır.

Çünkü; bu güzergahın her iki tarafından 24 saat boyunca binlerce motorlu araç geçmektedir. Motorlu taşıtların egzozlarından 180 (yüz seksen) çeşit, büyük kısmı bitkiler için de zehir etkili organik bileşik atılıyor. (1). Bunlardan 80 (seksen) kadarı kansere neden oluyor. Bir tek otomobilin kent trafiğinde bir günde saldığı gaz miktarı ortalama 20 (yirmi) metreküp kadardır. Üstelik bu yolda trafik sıkışmakta, araçlar çok yavaş ilerlemekte, çok sık olarak duruş-kalkışlar yapılmaktadır. Egzozlardan çıkan gaz miktarının yavaş seyir halinde ve durup yeniden kalkış durumunda arttığı bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan her duruşta fren balatalarından, asfalt zeminden ve sürtünen lastiklerden çıkan zehirli tozlar havaya karışmaktadır. Bu arada sıcak ve durgun havalarda motorlu taşıtlardan çıkan azotdioksit nedeniyle güneş ışınlarına doğrudan maruz yerlerde, fotoşimik olayla ozon gazı oluşmaktadır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirlenmesi sonucunda dünyada her yıl yarım milyon kişinin yaşamını yitirdiği, beş milyon kişinin solunum hastalıklarına yakalandığı bilimsel olarak belirlenmiştir. (3)

Bu güzergahta oluşan zehirli hava binaların arasında kalıp dibe çökmekte, bu nedenle en fazla çocuk arabasında gezdirilen çocuklar zehirlenmektedir.

Yürüyüş aslında bir spordur. İnsanlar spor yaparken daha fazla sayıda nefes alıp-verirler. Böyle bir yerin “yürüyüş” için önerildiği bir cadde dünyanın hiçbir yerinde yoktur.

Bu yolun en azından İstasyon Oteli ile Leyla Atakan caddesi arasındaki bölümü belli saatler dışında trafiğe kapatılmalıdır.

İkinci önerim: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ağaçlarda budama yapmasını yasaklayın. Ağaçlara yapılan zulüm bitsin artık. Ben zamansız, tekrarlanan ve yoğun olarak uygulanan budama (Bu kentte yapılana budama değil ağaçların dallarını doğrama denilebilir) sonucu ağaçların bu kadar sefil hale getirildiği bir başka kent görmedim.

Üçüncü önerim: Kültür Tepesi olarak düzenlenmiş alanda (Eski adıyla Saray Bahçe) park yapıyorum diye döşenmiş yapay seramik taşları şeritler ve alanlar halinde kaldırtınız. Oluşan toprak alanlara İzmit’te doğal olarak yetişen tür bitkiler diktiriniz. Çünkü alan bu haliyle peyzaj ilminin yüz karasıdır.

Az kalsın unutuyordum!.. Bir asfalt yolun belli bir kesimi, yani kamusal bir alan (Heykel alanı) hangi kanunun hangi maddesine göre zincirle çevrilip bir otelin müşterilerinin araçları için belediye tarafından park alanı olarak tahsis edilebiliyor? Merak etmek yasak olmadığından soruyorum.

Başarı dilekleri ve saygılarla.

Kaynak:

Pekey B,.2011.(6-7-8 Mayıs). Kocaeli'de hava kalitesi ve hava kirliliği. (TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu II'de sunulmuş tebliğ)

Tomei F., 2008. Esposizione della populazione generale ad inquinamento urbano. Ordinario di Medicina delLavoro.Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Keleş. R., 2013. 100 Soruda Çevre Sorunları ve Çevre Politikası

Anselmi, A. 2015. Inquinamento dell’aria e roulo del verde urbano. Università della Tuscia.Viterbo/Italia